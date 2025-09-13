Tin rất xấu về hành tinh "giống Trái Đất" GJ 1132 b

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Tin rất xấu về hành tinh "giống Trái Đất" GJ 1132 b

Anh Thư

(NLĐO) - Kính viễn vọng James Webb đã đi tìm một trong những yếu tố then chốt để sự sống có thể tồn tại ở một hành tinh cách Trái Đất 41 năm ánh sáng.

GJ 1132 b là một trong các hành tinh thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học nhất trong thời gian gần đây, bởi sở hữu nhiều yếu tố tương đồng với Trái Đất và lại là một trong các ngoại hành tinh gần nhất.

Thế giới này quay quanh một sao lùn đỏ loại M cách chúng ta chỉ 41 năm ánh sáng, là một hành tinh đá sở hữu bán kính và khối lượng chỉ hơn địa cầu một chút.

Nhưng để sống được, nó sẽ cần một bầu khí quyển phù hợp.

Tin rất xấu về hành tinh "giống Trái Đất" GJ 1132 b - Ảnh 1.

Hành tinh "giống Trái Đất" GJ 1132 b rất có thể không có được bầu khí quyển, điều hầu như dập tắt khả năng tồn tại sự sống - Ảnh đồ họa: SCITECH DAILY

Theo SciTech Daily, GJ 1132 b quay quanh sao mẹ với khoảng cách chỉ 0,0153 đơn vị thiên văn (AU, bằng với khoảng cách giữa Mặt Trời và Trái Đất) và hoàn thành một vòng quỹ đạo chỉ trong 1,6 ngày.

Mặc dù sao lùn đỏ mát hơn nhiều so với Mặt Trời, khoảng cách quá gần này vẫn đe dọa bầu khí quyển của hành tinh.

Tuy nhiên các nhà nghiên cứu vẫn hy vọng, vì một số mô hình lý thuyết cho thấy ngay cả những hành tinh rất gần sao lùn đỏ cũng có thể giữ được bầu khí quyển.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học The Astronomical Journal đã phân tích dữ liệu về GJ 1132 b được thu thập bởi kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới James Webb.

Các quan sát của James Webb trước đây về 2 lần hành tinh này quá cảnh ngôi sao mẹ cho kết quả trái ngược: Một lần gợi ý về bầu khí quyển giàu nước, trong khi lần còn lại cho thấy không có bầu khí quyển nào cả.

Bằng cách phân tích thêm dữ liệu từ 2 lần quá cảnh, các nhà nghiên cứu tiếp tục chỉ ra bằng chứng cho thấy GJ 1132 b rất có thể không có khí quyển.

Dữ liệu vẫn còn một vị trí nhỏ cho khả năng tồn tại một bầu khí quyển mong manh, chủ yếu là hơi nước với áp suất rất thấp, nhưng hầu hết các nhà thiên văn học cho rằng điều đó là không thể đối với một hành tinh nằm quá gần sao mẹ.

Nghiên cứu mới này một lần nữa cho thấy khả năng để sự sống tồn tại trong vũ trụ không phải dễ dàng, ngay cả ở các hành tinh có một số yếu tố cơ bản giống Trái Đất.

Công trình được thực hiện bởi nhóm tác giả từ Đại học Johns Hopkins, Phòng thí nghiệm Vật lý Ứng dụng Johns Hopkins, Trung tâm Chuyến bay không gian Goddard của NASA, Đại học Bang Michigan (Mỹ) và Đại học Bristol (Anh).


Tin liên quan

Robot NASA phát hiện "bức tượng" lạ ở hành tinh khác

Robot NASA phát hiện "bức tượng" lạ ở hành tinh khác

(NLĐO) - NASA vừa công bố hình ảnh mà robot Perseverance gửi về từ hành tinh láng giềng, cho thấy một vật thể giống như bức tượng một con rùa.

Tàu NASA có phát hiện bước ngoặt về sự sống ngoài hành tinh

(NLĐO) - Trong một lòng sông cổ đại ở hành tinh khác, chiến binh Perseverance của NASA đã tìm ra dấu hiệu mạnh mẽ nhất từ trước đến nay về sự sống.

Quái vật vũ trụ ra đời, xác nhận dự đoán nửa thế kỷ của Stephen Hawking

(NLĐO) - Đài quan sát sóng hấp dẫn LIGO đã phát hiện một vụ va chạm vũ trụ làm rung chuyển không - thời gian.

Hành tinh sự sống bầu khí quyển giống trái đất sao lùn đỏ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo