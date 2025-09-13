Tin rất xấu về hành tinh "giống Trái Đất" GJ 1132 b

GJ 1132 b là một trong các hành tinh thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học nhất trong thời gian gần đây, bởi sở hữu nhiều yếu tố tương đồng với Trái Đất và lại là một trong các ngoại hành tinh gần nhất.

Thế giới này quay quanh một sao lùn đỏ loại M cách chúng ta chỉ 41 năm ánh sáng, là một hành tinh đá sở hữu bán kính và khối lượng chỉ hơn địa cầu một chút.

Nhưng để sống được, nó sẽ cần một bầu khí quyển phù hợp.

Hành tinh "giống Trái Đất" GJ 1132 b rất có thể không có được bầu khí quyển, điều hầu như dập tắt khả năng tồn tại sự sống - Ảnh đồ họa: SCITECH DAILY

Theo SciTech Daily, GJ 1132 b quay quanh sao mẹ với khoảng cách chỉ 0,0153 đơn vị thiên văn (AU, bằng với khoảng cách giữa Mặt Trời và Trái Đất) và hoàn thành một vòng quỹ đạo chỉ trong 1,6 ngày.

Mặc dù sao lùn đỏ mát hơn nhiều so với Mặt Trời, khoảng cách quá gần này vẫn đe dọa bầu khí quyển của hành tinh.

Tuy nhiên các nhà nghiên cứu vẫn hy vọng, vì một số mô hình lý thuyết cho thấy ngay cả những hành tinh rất gần sao lùn đỏ cũng có thể giữ được bầu khí quyển.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học The Astronomical Journal đã phân tích dữ liệu về GJ 1132 b được thu thập bởi kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới James Webb.

Các quan sát của James Webb trước đây về 2 lần hành tinh này quá cảnh ngôi sao mẹ cho kết quả trái ngược: Một lần gợi ý về bầu khí quyển giàu nước, trong khi lần còn lại cho thấy không có bầu khí quyển nào cả.

Bằng cách phân tích thêm dữ liệu từ 2 lần quá cảnh, các nhà nghiên cứu tiếp tục chỉ ra bằng chứng cho thấy GJ 1132 b rất có thể không có khí quyển.

Dữ liệu vẫn còn một vị trí nhỏ cho khả năng tồn tại một bầu khí quyển mong manh, chủ yếu là hơi nước với áp suất rất thấp, nhưng hầu hết các nhà thiên văn học cho rằng điều đó là không thể đối với một hành tinh nằm quá gần sao mẹ.

Nghiên cứu mới này một lần nữa cho thấy khả năng để sự sống tồn tại trong vũ trụ không phải dễ dàng, ngay cả ở các hành tinh có một số yếu tố cơ bản giống Trái Đất.

Công trình được thực hiện bởi nhóm tác giả từ Đại học Johns Hopkins, Phòng thí nghiệm Vật lý Ứng dụng Johns Hopkins, Trung tâm Chuyến bay không gian Goddard của NASA, Đại học Bang Michigan (Mỹ) và Đại học Bristol (Anh).



