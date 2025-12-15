Xả súng ở Úc: Hai nghi phạm là cha con, số người thiệt mạng tăng lên

Báo Sydney Morning Herald (SMH) dẫn lời cảnh sát cho biết hai tay súng tham gia “vụ tấn công khủng bố” nhắm vào cộng đồng người Do Thái ở Sydney - Úc là cha con. Hai người này nói với gia đình là đi câu cá ở bờ biển phía Nam, vài giờ trước khi vụ xả súng diễn ra.

Naveed Akram, 24 tuổi, bị bắt giữ tại hiện trường vụ xả súng và được đưa đến bệnh viện. Hắn ta vẫn đang bị cảnh sát canh giữ trong tình trạng nguy kịch. Còn Sajid Akram, 50 tuổi, chủ một cửa hàng trái cây, thiệt mạng tại chỗ.

Naveed Akram được xác định là một trong hai kẻ xả súng. Ảnh: SMH

Verena, mẹ của Naveed Akram, nói với SMH rằng con trai bà một thợ xây thất nghiệp, đang tìm việc làm. Hắn ta được cho là “không phải là người hướng ngoại lắm, dường như không dành nhiều thời gian trên mạng internet, thích câu cá, lặn biển, bơi lội và vận động”.

Đây là vụ bạo lực súng đạn tồi tệ nhất ở Úc trong gần 30 năm qua. Ít nhất 16 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Theo cảnh sát, 40 người vẫn đang nằm viện. Các nạn nhân có độ tuổi từ 10-87 tuổi.

Một số nhân chứng kể rằng vụ xả súng tại bãi biển nổi tiếng ở Sydney, vốn đông đúc vào một buổi tối nóng bức, kéo dài khoảng 10 phút, khiến hàng trăm người tháo chạy trong hoảng loạn.

Morgan Gabriel, 27 tuổi, cư dân Bondi, cho biết cô đang trên đường đến rạp chiếu phim gần đó thì nghe thấy âm thanh mà cô cho là “tiếng pháo hoa”. Sau đó, mọi người bắt đầu chạy tán loạn trên đường phố.

Úc: Xả súng tại bãi biển nổi tiếng Bondi ở Sydney, nhiều người thiệt mạng (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã đến thăm bãi biển Bondi vào sáng 15-12 và đặt hoa gần hiện trường vụ xả súng.

"Những gì chúng ta thấy ngày hôm qua là một hành động độc ác, một hành động bài Do Thái, một hành động khủng bố tại địa điểm mang tính biểu tượng của Úc” - ông Albanese nói với các phóng viên.

"Cộng đồng Do Thái đang đau buồn. Hôm nay, tất cả người Úc hãy dang rộng vòng tay ôm lấy họ và nói rằng, chúng tôi sát cánh cùng các bạn. Chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để xóa bỏ chủ nghĩa bài Do Thái. Đó là một tai họa và chúng ta sẽ cùng nhau loại bỏ nó”.

Ông Albanese cho hay một số nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đã liên lạc và chia sẻ về vụ tấn công này.