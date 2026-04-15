Thời sự

Tin “trúng thưởng 1,8 tỉ đồng”, người đàn ông ở Gia Lai mất hơn 368 triệu đồng

Đức Anh

(NLĐO) - Sập bẫy vé cào trúng thưởng online, nạn nhân mất hơn 368 triệu đồng vì tin vào kịch bản chuyển tiền nhận thưởng.

Ngày 15-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 368 triệu đồng thông qua hình thức trúng thưởng vé cào online trên mạng xã hội.

Tin “trúng thưởng 1,8 tỉ đồng”, người đàn ông ở Gia Lai mất hơn 368 triệu đồng - Ảnh 1.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Youtube… xuất hiện nhiều đối tượng lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua các hình thức xổ số cào online

Theo thông tin ban đầu, ngày 7-4, ông N.C.M (49 tuổi, trú tại Gia Lai) tham gia một chương trình "mua vé trúng thưởng" do tài khoản Facebook mang tên "Cty Vé Cào Thần Tài 88888" quảng bá. Ông M. đã chuyển 299.000 đồng để mua vé.

Sau đó, các đối tượng liên hệ qua Messenger, hướng dẫn ông M. xem livestream cào vé và thông báo ông đã trúng thưởng số tiền lên tới 1,872 tỉ đồng. Để nhận giải, ông M. được yêu cầu nộp nhiều khoản phí khác nhau như phí hồ sơ, phí quy đổi ngoại tệ. 

Đáng chú ý, các đối tượng liên tục viện lý do "ghi sai nội dung chuyển khoản" để yêu cầu nạn nhân chuyển lại tiền nhiều lần, đồng thời cam kết sẽ cộng dồn vào tổng giá trị giải thưởng.

Chưa dừng lại, ông M. tiếp tục bị yêu cầu nộp 5% thuế thu nhập cá nhân (tương đương 93,6 triệu đồng) và phí chuyển tiền quốc tế hơn 190 triệu đồng. Tin tưởng vào kịch bản dàn dựng, nạn nhân đã thực hiện tổng cộng 6 lần chuyển tiền vào các tài khoản do đối tượng cung cấp, với tổng số tiền lên tới 368,622 triệu đồng.

Để tạo lòng tin, các đối tượng còn gửi hình ảnh giả mạo thể hiện giao dịch chuyển khoản thành công số tiền 1,872 tỉ đồng, kèm theo thông báo "hệ thống đang xử lý do số tiền lớn" và yêu cầu chờ 24 giờ. Chỉ khi không nhận được tiền và bị cắt liên lạc, ông M. mới nhận ra mình bị lừa.

Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò trúng thưởng trên mạng xã hội; tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Dàn cảnh trúng thưởng iPhone để lừa đảo, 21 bị can bị khởi tố

Dàn cảnh trúng thưởng iPhone để lừa đảo, 21 bị can bị khởi tố

(NLĐO)-Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố 21 bị can trong đường dây lừa đảo bốc thăm trúng thưởng, dàn dựng kết quả để chiếm đoạt tiền người chơi

Lừa đảo trúng thưởng iPhone 14 Pro Max bằng “chiêu trò” tinh vi

(NLĐO) - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội ngày 3-8 đã phối hợp với Công an huyện Đan Phượng triệt phá ổ nhóm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Đà Nẵng tìm nạn nhân vụ “siêu lừa” chuyên dụ trúng thưởng iPhone 12 Pro Max

(NLĐO) – Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) vẫn tiếp tục tìm kiếm thông tin người bị hại liên quan đến một “siêu lừa” công nghệ cao vừa bị bắt trên địa bàn.

