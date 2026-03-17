HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Dàn cảnh trúng thưởng iPhone để lừa đảo, 21 bị can bị khởi tố

NGUYỄN TIẾN

(NLĐO)-Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố 21 bị can trong đường dây lừa đảo bốc thăm trúng thưởng, dàn dựng kết quả để chiếm đoạt tiền người chơi

Ngày 17-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự. 

Khởi tố 21 bị can trong vụ lừa đảo bốc thăm trúng thưởng iPhone tại Tây Ninh - Ảnh 1.

Công an Tây Ninh kiểm tra gian hàng bốc thăm, phát hiện thủ đoạn dàn dựng kết quả lừa đảo. Ảnh CATN

Vụ việc được phát hiện từ đơn tố giác của bà V.P.H (ngụ phường Thanh Điền) về dấu hiệu lừa đảo tại các gian hàng trò chơi bốc thăm trúng thưởng trong Hội chợ Hương Trầm. Dàn dựng trò chơi để chiếm đoạt tiền. 

Theo điều tra ban đầu, Trần Phước Văn (SN 1990, quê Vĩnh Long) và Mai Thị Nữ (SN 1990, quê Khánh Hòa) có kinh nghiệm quản lý các gian hàng trò chơi tại hội chợ. Do muốn thu lợi nhanh, hai người đã cấu kết với một số đối tượng khác lợi dụng hình thức trò chơi bốc thăm – vốn được đăng ký hoạt động – để dàn dựng kết quả, nhằm chiếm đoạt tiền của người chơi. 

Thông qua một người tên Trắng (chưa rõ lai lịch), nhóm này biết đoàn hội chợ Hương Trầm do ông Võ Văn Tẻo làm chủ đang hoạt động tại hai địa điểm ở phường Tân Ninh và xã Tân Biên. Sau đó, các đối tượng thỏa thuận thuê hai vị trí để mở gian hàng bốc thăm trúng thưởng với tổng chi phí 100 triệu đồng, chỉ giao dịch bằng lời nói, không ký hợp đồng. 

Trong đó, Trắng góp 50 triệu đồng, Văn và Nữ mỗi người góp 25 triệu đồng. Quá trình hoạt động, Văn và Nữ thay phiên quản lý hai gian hàng, thời gian từ 18 đến 22 giờ mỗi ngày. Số tiền thu được chia theo tỉ lệ Trắng hưởng 25%, Văn và Nữ mỗi người 12,5%, phần còn lại chia cho các nhân viên làm nhiệm vụ dụ dỗ người chơi. 

Để tạo lòng tin, các đối tượng trưng bày nhiều phần quà như nồi cơm điện, thùng bia, gấu bông, quạt máy… kèm bảng niêm yết giải thưởng cụ thể. Người chơi bỏ ra 50.000 đồng sẽ được bốc 20 lá thăm. 

Dàn cảnh trúng thưởng iPhone để lừa đảo, 21 bị can bị khởi tố - Ảnh 1.

Gian hàng trưng bày quà tặng để tạo lòng tin, nhưng kết quả bốc thăm đã bị sắp đặt. Ảnh CATN

Tuy nhiên, thực tế các rổ thăm không có lá trúng thưởng, chỉ chứa các phiếu ghi "Chúc bạn may mắn". Các lá thăm trúng thưởng được cất giữ riêng, chỉ đưa ra khi cần tạo dựng niềm tin. 

Sau đó, nhân viên gian hàng lén bỏ thêm các lá thăm có chữ "Điểm" rồi thông báo người chơi đủ điều kiện tham gia chương trình trúng thưởng điện thoại iPhone. Theo "thể lệ" do các đối tượng dựng lên, nếu tích đủ 100 điểm sẽ trúng iPhone (quy đổi 9 triệu đồng) 120 điểm trúng iPhone (12 triệu đồng)

Đánh vào tâm lý ham trúng thưởng, nhiều người tiếp tục bỏ tiền để bốc thăm tích điểm nhưng không thể đạt mức điểm như công bố. 

Trong một số trường hợp, các đối tượng cho người chơi trúng thưởng nhỏ nhằm tạo hiệu ứng, thu hút thêm người tham gia. 

Ngày 11-3, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can liên quan và ra lệnh bắt tạm giam nhiều đối tượng để phục vụ điều tra. Một bị can được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. 

Đối với ông Võ Văn Tẻo – người cho thuê mặt bằng – cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ có hay không hành vi đồng phạm để xử lý theo quy định.


Tin liên quan

Tây Ninh cấm san lấp 16 hồ, ao, đầm, phá

Tây Ninh cấm san lấp 16 hồ, ao, đầm, phá

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành quyết định công bố danh mục các hồ, ao, đầm, phá trên địa bàn không được san lấp.

Bị người dân phản ánh trên VNeTraffic, lái xe 7 chỗ ở Tây Ninh hết đường chối

(NLĐO)-Từ phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic, CSGT Tây Ninh đã xác minh và xử phạt một tài xế ô tô dừng xe không đúng quy định

Tây Ninh xử phạt tài xế xe đưa rước công nhân không đóng cửa

(NLĐO) – Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, việc xử phạt từ hình ảnh do người dân cung cấp cho thấy hiệu quả của việc phát huy vai trò giám sát từ cộng đồng

khởi tố vụ án công an tỉnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản điện thoại iPhone
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo