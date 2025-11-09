Hàng trăm cơ hội sang Nhật Bản với chi phí 0 đồng từ Job Link 2025

Ngày 9-11 tại TP HCM, chương trình Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức tiếp tục thu hút đông đảo người lao động và doanh nghiệp tham gia.

Trong khuôn khổ sự kiện, Công ty CP Đầu tư Thương mại Quốc tế Sài Gòn Thiên Vương mang tới hơn 350 cơ hội việc làm tại Nhật Bản, đặc biệt dành cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và những người mong muốn khởi nghiệp từ kinh nghiệm lao động quốc tế.

Gian hàng của Công ty Sài Gòn Thiên Vương nhận được nhiều sự quan tâm của người tìm việc

Ông Trần Kinh Lợi, Giám đốc tuyển sinh của công ty, cho biết Nhật Bản vẫn là điểm đến hàng đầu của lao động Việt Nam. Thị trường này hấp dẫn nhờ đa dạng ngành nghề, từ nông nghiệp, chế biến thực phẩm đến các công việc kỹ năng cao; mức thu nhập ổn định 28 – 35 triệu đồng/tháng cùng cơ hội làm thêm và hỗ trợ sinh hoạt.

Đặc biệt, Sài Gòn Thiên Vương triển khai chương trình "Tiếp bước thanh niên lập nghiệp", giúp thanh niên mồ côi, dân tộc thiểu số và lao động khó khăn được đào tạo và xuất cảnh với chi phí ban đầu 0 đồng. Sau khi sang Nhật Bản làm việc, NLĐ chỉ cần trích một phần thu nhập để trả dần trong vòng một năm. Chương trình không chỉ mở ra cơ hội việc làm mà còn là nền tảng để thanh niên khởi nghiệp, tự lập và thay đổi tương lai bằng chính sức lao động và ý chí vươn lên.

Chương trình "tiếp bước thanh niên khởi nghiệp" là điểm nhấn của Job Link 2025

Ông Lợi nhấn mạnh: "Chúng tôi đặt niềm tin và tình người lên trên, đồng hành cùng NLĐ từ đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp đến định hướng tư duy và thái độ làm việc chuyên nghiệp. Đồng thời, sự phối hợp chặt chẽ với đối tác tuyển dụng Nhật Bản giúp giảm thiểu rủi ro và tạo cơ hội thành công bền vững cho từng ứng viên."

Job Link 2025 tiếp tục khẳng định vai trò kết nối người lao động và doanh nghiệp, đồng thời mở ra cánh cửa việc làm quốc tế và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển sự nghiệp bền vững. Với hàng trăm cơ hội cùng chi phí ban đầu 0 đồng từ Sài Gòn Thiên Vương, chương trình mang đến niềm tin và tương lai tươi sáng cho hàng nghìn thanh niên Việt Nam.