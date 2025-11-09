Hàng trăm cơ hội sang Nhật Bản với chi phí 0 đồng từ Job Link 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Hàng trăm cơ hội sang Nhật Bản với chi phí 0 đồng từ Job Link 2025

G.Nam

(NLĐO) - Sài Gòn Thiên Vương mang tới 350 cơ hội sang Nhật làm việc, chi phí ban đầu 0 đồng cho thanh niên khởi nghiệp

Ngày 9-11 tại TP HCM, chương trình Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức tiếp tục thu hút đông đảo người lao động và doanh nghiệp tham gia. 

Trong khuôn khổ sự kiện, Công ty CP Đầu tư Thương mại Quốc tế Sài Gòn Thiên Vương mang tới hơn 350 cơ hội việc làm tại Nhật Bản, đặc biệt dành cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và những người mong muốn khởi nghiệp từ kinh nghiệm lao động quốc tế.

Hàng trăm cơ hội sang Nhật Bản với chi phí 0 đồng từ Job Link 2025 - Ảnh 1.

Gian hàng của Công ty Sài Gòn Thiên Vương nhận được nhiều sự quan tâm của người tìm việc

Ông Trần Kinh Lợi, Giám đốc tuyển sinh của công ty, cho biết Nhật Bản vẫn là điểm đến hàng đầu của lao động Việt Nam. Thị trường này hấp dẫn nhờ đa dạng ngành nghề, từ nông nghiệp, chế biến thực phẩm đến các công việc kỹ năng cao; mức thu nhập ổn định 28 – 35 triệu đồng/tháng cùng cơ hội làm thêm và hỗ trợ sinh hoạt.

Đặc biệt, Sài Gòn Thiên Vương triển khai chương trình "Tiếp bước thanh niên lập nghiệp", giúp thanh niên mồ côi, dân tộc thiểu số và lao động khó khăn được đào tạo và xuất cảnh với chi phí ban đầu 0 đồng. Sau khi sang Nhật Bản làm việc, NLĐ chỉ cần trích một phần thu nhập để trả dần trong vòng một năm. Chương trình không chỉ mở ra cơ hội việc làm mà còn là nền tảng để thanh niên khởi nghiệp, tự lập và thay đổi tương lai bằng chính sức lao động và ý chí vươn lên.

Hàng trăm cơ hội sang Nhật Bản với chi phí 0 đồng từ Job Link 2025 - Ảnh 2.

Chương trình "tiếp bước thanh niên khởi nghiệp" là điểm nhấn của Job Link 2025

Ông Lợi nhấn mạnh: "Chúng tôi đặt niềm tin và tình người lên trên, đồng hành cùng NLĐ từ đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp đến định hướng tư duy và thái độ làm việc chuyên nghiệp. Đồng thời, sự phối hợp chặt chẽ với đối tác tuyển dụng Nhật Bản giúp giảm thiểu rủi ro và tạo cơ hội thành công bền vững cho từng ứng viên."

Job Link 2025 tiếp tục khẳng định vai trò kết nối người lao động và doanh nghiệp, đồng thời mở ra cánh cửa việc làm quốc tế và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển sự nghiệp bền vững. Với hàng trăm cơ hội cùng chi phí ban đầu 0 đồng từ Sài Gòn Thiên Vương, chương trình mang đến niềm tin và tương lai tươi sáng cho hàng nghìn thanh niên Việt Nam.

Tin liên quan

Job Link 2025: Ấn tượng gian hàng tự động hoá

Job Link 2025: Ấn tượng gian hàng tự động hoá

(NLĐO) – Gian hàng thu hút đông đảo bạn trẻ và người tham dự nhờ các mô hình tự động hoá sáng tạo, được chế tạo hoàn toàn bởi sinh viên.

Job Link 2025: Sinh viên mong mỏi tìm được việc làm phù hợp với năng lực

(NLĐO) - Sức nóng của Job Link 2025 không chỉ đến từ các nhà tuyển dụng, mà còn từ chính năng lượng tuyệt vời của các bạn sinh viên ngay tại gian hàng.

Sau Job Link 2025: Gen Z có nên nhảy việc?

(NLĐO) – Đó là một trong những chủ đề được các chuyên gia và học sinh, sinh viên bàn luận sôi nổi tại Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức.

người lao động thanh niên khởi nghiệp Job Link 2025 Sài Gòn Thiên Vương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo