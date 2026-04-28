Thời sự

Tin vui cho người dân Cần Thơ: Sẽ được khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần

CA LINH

(NLĐO) - UBND TP Cần Thơ đã xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu khám sức khỏe toàn dân định kỳ mỗi năm một lần trong giai đoạn 2026-2030.

Ngày 28-4, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. 

Tại hội nghị, cử tri Phan Văn Hùng (ngụ phường Ninh Kiều) cho rằng hiện nay, vấn đề an sinh xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân luôn được nhà nước quan tâm nhưng vẫn còn nhiều hạn chế.

Cần Thơ triển khai khám sức khỏe toàn dân định kỳ hàng năm từ 2026 - Ảnh 1.

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI

Ông Hùng đề nghị các đại biểu nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện chính sách khám chữa bệnh, chính sách BHYT; tập trung đầu tư trang thiết bị công nghệ cao ở các bệnh viện tuyến trung ương và trang thiết bị cần thiết cho việc khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở để tránh quá tải tuyến trên. Đồng thời, cần có quy định cụ thể chính sách hỗ trợ BHYT 100% cho các đối tượng yếu thế trong xã hội, người tàn tật, người già, nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc dioxin…

Trả lời ý kiến cử tri, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết đối với lĩnh vực y tế, thành phố đang triển khai Nghị quyết 72/2025 của Bộ Chính trị "Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân".

"UBND TP Cần Thơ đã tham mưu cho Thành ủy ban hành chương trình hành động. Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch để thực hiện mục tiêu là khám sức khỏe toàn dân định kỳ mỗi năm một lần cho giai đoạn 2026-2030 và sẽ thực hiện sớm trong năm 2026" - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định.

Cần Thơ triển khai khám sức khỏe toàn dân định kỳ hàng năm từ 2026 - Ảnh 2.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trả lời ý kiến cử tri

Về trạm y tế cơ sở, ông Tuyên cho hay sau khi thực hiện chủ trương bàn giao trạm y tế về cấp xã quản lý từ ngày 1-1, TP Cần Thơ đang rà soát quy hoạch để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng nhất tại vị trí thuận lợi nhất cho người dân.

Riêng BHYT, TP Cần Thơ phấn đấu đạt chỉ tiêu 95% trong năm 2026 theo Nghị quyết 72. UBND TP Cần Thơ đã trình HĐND thành phố ban hành chính sách hỗ trợ 100% mức đóng cho một số nhóm đối tượng như: Đảng viên 30 năm tuổi Đảng, người thu nhập có mức sống trung bình trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp cùng một số đối tượng khác. Mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ phủ kín BHYT là 100%.

Cần Thơ triển khai khám sức khỏe toàn dân định kỳ hàng năm từ 2026 - Ảnh 3.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Về dự án Bệnh viện Tim mạch, dự kiến sẽ dời về Trung tâm Y tế Cái Răng với quy mô ban đầu 120 giường, sau đó đầu tư lên 500 giường theo quy hoạch tại vị trí mới rộng khoảng 4-5 ha. Còn dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, thành phố đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư làm việc hàng tuần, hàng tháng với nhà thầu để sớm hoàn thiện dự án.

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ôtô thực hiện nghiêm quy định về khám sức khoẻ định kỳ cho lái xe, trước hết là tài xế xe có khối lượng lớn, xe container; hoàn thành trong quý I/2019.

(NLĐO) – Nhiều người chủ động khám sức khoẻ định kỳ để tầm soát sớm bệnh lý thông qua khám lâm sàng, xét nghiệm máu và các thăm dò chức năng.

(NLĐO) - Ngành y tế TP HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng tuổi thọ trung bình của người dân lên 77 tuổi, trong đó số năm sống khỏe tối thiểu đạt 68 năm.

