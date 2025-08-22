HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đông Nam Bộ

Tin vui cho người dân Đặc khu Côn Đảo

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Sau nhiều mong đợi, dòng điện đầu tiên từ lưới điện quốc gia sẽ được dẫn ra Đặc khu Côn Đảo bằng hệ thống cáp ngầm xuyên biển

UBND Đặc khu Côn Đảo, TP HCM vừa có thông báo gửi Ban Quản lý dự án Điện 3 cùng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn về việc đóng điện thử nghiệm đường dây 100 kV cấp điện từ lưới điện quốc gia ra đảo.

Việc đóng điện thử nghiệm không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong quá trình đưa điện lưới quốc gia ra Côn Đảo mà còn mở ra kỳ vọng lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các lĩnh vực du lịch, dịch vụ và đời sống người dân trên đảo.

Tin vui cho người dân Đặc khu Côn Đảo- Ảnh 1.

Điểm tiếp nhận điện tại Côn Đảo, nơi nguồn điện được truyền bằng cáp ngầm từ đất liền ra đảo.

Theo đó, ngày 21-8, UBND Đặc khu Côn Đảo tiếp nhận văn bản của Ban Quản lý Dự án Điện 3 về việc đóng điện thử nghiệm đường dây 100 kV cấp điện lưới quốc gia cho Côn Đảo.

Các hạng mục sẽ được thử nghiệm bao gồm: Đường dây 110 kV từ trạm biến áp (TBA) 220 kV Vĩnh Châu đến điểm đầu TBA 110 kV Côn Đảo; hệ thống cáp ngầm xuyên biển; cũng như đường dây trên không tại một số vị trí như Tây Bắc - Nhà máy lọc nước Suối Ớt, khu vực Trường Huỳnh Thúc Kháng, Trạm Y tế Côn Đảo, khu vực chợ Côn Đảo và tuyến đường Võ Văn Mịch.

Tin vui cho người dân Đặc khu Côn Đảo- Ảnh 2.

Dự án được chủ đầu tư triển khai khẩn trương và đảm bảo an toàn

UBND Đặc khu Côn Đảo đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công triển khai. Đặc biệt, yêu cầu không xâm phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình đóng điện thử nghiệm.

UBND Đặc khu Côn Đảo khẳng định quá trình thử nghiệm sẽ được giám sát chặt chẽ, các biện pháp đảm bảo an toàn sẽ được thực hiện đầy đủ. Nếu có sự cố phát sinh, Ban Quản lý Dự án Điện 3 sẽ phối hợp kịp thời với chính quyền địa phương để xử lý.

Dự án Cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Côn Đảo chính thức khởi công vào tháng 3-2025, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 3 triển khai thực hiện. Dự án có chiều dài 103,7 Km, quy mô cấp điện áp 110 kV với tổng mức đầu tư 4.923 tỉ đồng.

Trong đó, 17,5 Km đường dây trên không qua địa phận tỉnh Sóc Trăng (nay là TP Cần Thơ); 77,7 Km cáp ngầm xuyên biển kết nối từ đất liền ra đảo; 8,5 Km cáp ngầm trên Đặc khu Côn Đảo và mở rộng trạm biến áp 220 kV Vĩnh Châu (TP Cần Thơ), xây mới trạm 110/22 kV GIS tại Đặc khu Côn Đảo


ban quản lý dự án Dự án Điện 3 Côn Đảo Tập đoàn Điện lực điện lưới quốc gia đặc khu Côn Đảo điện lưới cáp ngầm xuyên biển
