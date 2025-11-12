HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an Tây Ninh "đột kích" căn nhà hoang, tóm gọn 43 đối tượng đánh bạc

Hải Đường

(NLĐO)- Đối tượng cầm đầu trong vụ công an vây bắt 43 đối tượng trong căn nhà hoang ở Tây Ninh được xác định là Phan Thành Trương.

Ngày 12-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng bị bắt quả tang trong căn nhà hoang ở xã Hậu Thạnh.

Công an Tây Ninh vây bắt 43 đối tượng đánh bạc trong nhà hoang - Ảnh 1.

Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá tụ điểm đánh bạc tại căn nhà hoang

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 9-11, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động tổ chức vây bắt một tụ điểm đánh bạc lớn tại căn nhà bỏ hoang ở ấp Nguyễn Khỏe, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 43 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền.

Đối tượng cầm đầu được xác định là Phan Thành Trương (SN 1994; trú ấp Nguyễn Khỏe, xã Hậu Thạnh).

Tại hiện trường, công an đã thu giữ lượng lớn tang vật gồm tiền mặt, xe máy các loại, điện thoại di động cùng nhiều vật dụng liên quan hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Tin liên quan

Bắt quả tang 25 đối tượng tại phòng karaoke “VIP 8888” và “VIP 9999”

Bắt quả tang 25 đối tượng tại phòng karaoke “VIP 8888” và “VIP 9999”

(NLĐO) - Kết quả test nhanh cho thấy có 24 đối tượng tại phòng karaoke “VIP 8888” và “VIP 9999” dương tính với ma túy

"Mở tiệc" ma túy trong căn nhà nhỏ, cả nhóm bị bắt quả tang

(NLĐO) - Nhóm thanh niên ở Quảng Trị tụ tập tại nhà riêng để "mở tiệc" bằng ma túy. Cuộc vui chưa kịp tàn thì công an ập vào, bắt quả tang cả nhóm.

Bắt quả tang vụ chôn lấp chất thải trái phép cực lớn ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Lực lượng công an đã bắt quả tang nhân viên Công ty CP môi trường Huy Hoàng đổ trộm chất thải chưa qua xử lý ra môi trường.

tỉnh Tây Ninh cơ quan Cảnh sát điều tra hành vi đánh bạc công an tỉnh điều tra tội phạm tổ chức đánh bạc bắt quả tang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo