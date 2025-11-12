Ngày 12-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng bị bắt quả tang trong căn nhà hoang ở xã Hậu Thạnh.

Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá tụ điểm đánh bạc tại căn nhà hoang

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 9-11, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động tổ chức vây bắt một tụ điểm đánh bạc lớn tại căn nhà bỏ hoang ở ấp Nguyễn Khỏe, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 43 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền.

Đối tượng cầm đầu được xác định là Phan Thành Trương (SN 1994; trú ấp Nguyễn Khỏe, xã Hậu Thạnh).

Tại hiện trường, công an đã thu giữ lượng lớn tang vật gồm tiền mặt, xe máy các loại, điện thoại di động cùng nhiều vật dụng liên quan hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.