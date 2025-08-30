HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Tình hình tội phạm ở Thanh Hóa bớt nhức nhối

TUẤN MINH

Diễn biến tình hình an ninh trật tự gần đây cho thấy công tác trấn áp tội phạm ở tỉnh Thanh Hóa có những chuyển biến đáng kể

Tối 28-8, sự việc hàng chục cảnh sát xuất hiện tại trụ sở Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á (trên đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) và nhà riêng của ông Cao Tiến Đoan đã gây nhiều chú ý từ dư luận tỉnh này.

Xử lý không vùng cấm

Ông Cao Tiến Đoan là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á. Ngoài ra, còn là đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch CLB Bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Việc khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan xuất phát từ quá trình điều tra làm rõ của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa trước tin báo tố giác hành vi vi phạm pháp luật của doanh nhân này. Cụ thể là vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa chưa thông tin cụ thể vụ việc. Tuy vậy, việc khám xét cho thấy công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của công an như một minh chứng khẳng định công tác xử lý "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Tình hình tội phạm ở Thanh Hóa bớt nhức nhối- Ảnh 1.

Nhiều người theo dõi công an khám xét dinh thự của ông Cao Tiến Đoan. Ảnh: THÀNH NAM

Bắt hàng loạt tên tuổi nổi tiếng

Theo tìm hiểu, trong thời gian dài, nhiều ổ, nhóm tội phạm do các "trùm giang hồ" có số má ở Thanh Hóa núp bóng doanh nhân cát cứ, bảo kê, vi phạm pháp luật. Điều này khiến môi trường hoạt động kinh doanh trên địa bàn gặp không ít khó khăn.

Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã để lại dấu ấn rõ nét khi liên tiếp đấu tranh, triệt xóa nhiều băng, ổ, nhóm tội phạm cộm cán, được người dân đồng tình ủng hộ.

Tuy vậy, diễn biến tình hình an ninh trật tự gần đây cho thấy có sự chuyển biến tích cực. Hàng loạt giang hồ như Nguyễn Văn Vi, tức Vi "ngộ"; Bùi Quốc Ý, còn gọi là Ý "ẻng"; Lê Kim Thu, hay Thu "vệ sĩ"… là những tên tuổi vừa sa lưới pháp luật. Bên cạnh đó còn có Nguyễn Mạnh Tùng, Giám đốc Công ty CP Khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro.

Trong số này, Vi "ngộ" được xem là đàn em thân tín của Tuấn "thần đèn" (tức Nguyễn Anh Tuấn, ngụ phường Hạc Thành) - người vừa bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về 2 tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Tội phạm "đa lĩnh vực" sa lưới

Để bắt giữ Vi "ngộ", ngày 30-6, Công an tỉnh Thanh Hóa huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng đồng loạt khám xét nhiều địa điểm là nhà ở, công ty mà giang hồ này đứng tên. Tiếp đó, bắt tạm giam Vi "ngộ" về tội "Đưa hối lộ".

Hồ sơ thể hiện Vi "ngộ" khét tiếng với mạng lưới quan hệ rộng khắp đã tìm cách "chạy" giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa "chua"), một phạm nhân đang thụ án tù chung thân vì giết bạn tù trong lúc thụ lý án. 

Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Vi "ngộ" móc nối với một cựu quân nhân tên L. Người này đóng vai trò trung gian nhận và chuyển 350 triệu đồng đến một cán bộ có thẩm quyền trong hệ thống tư pháp nhằm tác động giảm án cho Hòa.

Bên cạnh đó, quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan Nguyễn Mạnh Tùng, Vi "ngộ" bị khởi tố tội "Vi phạm kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" khi giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng hoạt động mờ ám tại Công ty CP Khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro. 

Qua khám xét và phân tích dữ liệu, lực lượng công an phát hiện công ty này móc nối để trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách kế toán hơn 33 tỉ đồng doanh thu, dùng thủ đoạn kê khai sai sự thật và lập báo cáo tài chính giả mạo để qua mặt cơ quan chức năng. 

Vô hiệu hóa "nhà ảo thuật điểm"

Không chỉ mạnh tay với giới giang hồ, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đấu tranh nhiều vụ việc liên quan đến lợi dụng chức vụ hay sai phạm về kinh tế. Ví dụ, đã khởi tố một loạt hiệu trưởng, giáo viên trong vụ án xảy ra tại Hội đồng thi Trường THPT Tĩnh Gia 4 và Trường THPT Ngọc Lặc về tội "Giả mạo trong công tác" trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Trong đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Ngọc Liêm (SN 1976; nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Lặc) do tham gia nâng khống điểm thi cho một học sinh từ trượt thành thủ khoa.


Tin liên quan

Sau Tuấn "thần đèn", Vi "ngộ", cảnh sát khám nhà một trùm giang hồ xứ Thanh M. "gỗ"

Sau Tuấn "thần đèn", Vi "ngộ", cảnh sát khám nhà một trùm giang hồ xứ Thanh M. "gỗ"

(NLĐO)- Rất nhiều cảnh sát đã xuất hiện, phong tỏa trước nhà M "gỗ", là 1 trùm giang hồ xứ Thanh - người có tầm ảnh hưởng với Tuấn "thần đèn", Vi "ngộ"

Khắc tinh của tội phạm

(NLĐO) - Những băng nhóm, tụ điểm tội phạm tồn tại thời gian dài đã được đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng triệt xóa. Việc làm này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân.

19 mỏ cát liên quan tới chuyên án của Bộ Công an và Công an Thanh Hóa

(NLĐO)- Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 29 mỏ cát được cấp phép nhưng chỉ có 3 mỏ đang hoạt động, có 19 mỏ liên quan tới chuyên án của Bộ Công an và Công an tỉnh

trấn áp tội phạm tỉnh Thanh Hóa giang hồ Nhức nhối tội phạm
