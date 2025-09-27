Tố cáo nặc danh có thể bị xử lý hình sự

- Luật sư Trương Văn Tuấn, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, trả lời: Theo quy định của Luật Tố cáo 2018, đơn tố cáo nặc danh (không có họ tên, địa chỉ người tố cáo) sẽ không được giải quyết.

Tuy nhiên, có một ngoại lệ: nếu thông tin trong đơn rõ ràng về người vi phạm, kèm theo tài liệu, chứng cứ cụ thể và có cơ sở để xác minh, cơ quan chức năng có thể tiến hành thanh tra, kiểm tra.

Trường hợp một người tạo dựng đơn thư tố cáo nặc danh sai sự thật để o ép người khác có thể bị coi là hành vi vu khống và sẽ bị xử lý tùy theo mức độ:

Xử phạt hành chính: Phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng đối với hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Truy cứu trách nhiệm hình sự (tội "Vu khống"): Người bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, có thể bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm, hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung như bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Hình phạt sẽ nặng hơn nếu có các tình tiết tăng nặng như: lợi dụng chức vụ, quyền hạn; phạm tội với nhiều người; hoặc vì động cơ đê hèn.



