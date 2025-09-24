Thành ủy Huế thông tin về việc đơn thư tố cáo trước Đại hội Đảng bộ

Ngày 24-9, Thành ủy Huế đã tổ chức buổi họp báo về chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với sự chủ trì của ông Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4-10, tại Nhà hát Sông Hương . Phiên trù bị diễn ra vào chiều ngày 2-10, khai mạc vào lúc 7 giờ 30 ngày 3-10.

Buổi họp báo Đại hội Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có tổng số 400 đại biểu tham dự. Trong đó số đại biểu đương nhiên là 46 người, chiếm 11,5%; 336 đại biểu chỉ định, chiếm 84%; 18 đại biểu bầu, chiếm 4,5%.

Trong tổng số 400 đại biểu thì tỉ lệ nam chiếm 74,5%, nữ chiếm 25,5%; 28 đại biểu là người dân tộc thiểu số, chiếm 7%; 1 đại biểu là giáo sư, chiếm 0,25%; 1 đại biểu là phó giáo sư, chiếm 0,25%; 12 đại biểu là tiến sĩ, chiếm 3%; 152 đại biểu là thạc sĩ, chiếm 58,5%.



Tại buổi họp báo, bà Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Huế, cho biết về nguyên tắc đơn thư tố cáo chỉ được giải quyết nếu đơn thư đó có tên người gửi; không giải quyết đơn thư giấu tên, mạo tên. Theo quy định, đơn thư tố cáo có liên quan đến nhân sự dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế phải gửi trước 30 ngày làm việc kể từ ngày khai mạc đại hội.

Bà Huệ cũng cho biết tại nhiệm kỳ này, việc thực hiện chính quyền 2 cấp khi xóa cấp huyện thì công tác nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ được Trung ương quy định rất cụ thể. Đối với những người có đơn thư tố cáo liên quan đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật thì chắc chắn người đó không được tham gia ban chấp hành và không được chỉ định đi dự đại hội đại biểu cấp trên. Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Huế rà soát rất kỹ vấn đề này.

Theo bà Huệ, trước đây, khi chuẩn bị cho đại hội thì có khá nhiều đơn thư được gửi tới. Tuy nhiên, năm nay này khá khác khi chưa có đơn thư tố cáo chính danh nào liên quan đến 400 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế được gửi tới. Bà Huệ cho biết, từ đây đến ngày khai mạc đại hội, nếu có đơn thư hợp lệ gửi tới thì việc giải quyết sẽ được thực hiện vào nhiệm kỳ sau.

Nhiệm vụ trong nhiệm kỳ năm 2025 – 2030 của Thành ủy Huế sẽ đặt ra 15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân/năm phải từ 10% trở lên. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đến năm 2030 là 5.800 - 6.000 USD, tốc độ tăng trưởng thu ngân sách bình quân đạt từ14 - 15%/năm.