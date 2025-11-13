Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam có nữ Giám đốc mới

Văn phòng ILO tại Việt Nam chào đón Giám đốc mới, bà Sinwon Park, tới Hà Nội vào tháng 11 năm 2025 để chính thức bắt đầu nhiệm kỳ.

Bà Sinwon Park đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam

Bà Park có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chính sách lao động và an sinh xã hội, cùng cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy Chương trình Nghị sự về Việc làm thỏa đáng của ILO.

Trước khi gia nhập ILO, từ năm 2011, bà công tác tại Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, nơi bà phụ trách các sáng kiến quan trọng như dịch vụ việc làm công cho nhóm lao động dễ bị tổn thương, phát triển hệ thống bảo hiểm việc làm, nâng cao chương trình đào tạo nghề, và tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp trong tuân thủ quy định về an toàn, vệ sinh lao động.

"Được đảm nhận cương vị này là một vinh dự lớn đối với tôi, nhất là trong thời điểm Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều khát vọng kinh tế - xã hội. Tôi mong muốn được hợp tác chặt chẽ với Chính phủ, các tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động để tiếp tục tăng cường hợp tác và hỗ trợ những nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong việc thúc đẩy việc làm thỏa đáng cho tất cả mọi người"- bà chia sẻ.

Bà Park tốt nghiệp Thạc sĩ Chính sách công của Trường Đại học Bristol (Vương quốc Anh) và Thạc sĩ Hành chính công của Đại học Sungkyunkwan (Hàn Quốc).

Với vai trò là cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc về lĩnh vực lao động, Văn phòng ILO tại Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong việc thúc đẩy quyền tại nơi làm việc, tạo cơ hội việc làm thỏa đáng, tăng cường an sinh xã hội, và đẩy mạnh đối thoại về các vấn đề lao động - việc làm.