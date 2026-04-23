Sức khỏe

Tổ chức Y tế Thế giới công bố tin vui đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM

Hải Yến

(NLĐO) - Tổ chức Y Thế giới (WHO) vừa công nhận Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM là phòng xét nghiệm tham chiếu coronavirus toàn cầu

Ngày 23-4, BSCKII Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, cho biết  phòng xét nghiệm nghiên cứu phối hợp giữa Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và OUCRU (Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford) đã chính thức được WHO công nhận là phòng xét nghiệm tham chiếu về coronavirus, tham gia mạng lưới CoViNet toàn cầu góp phần nâng cao năng lực phát hiện sớm và ứng phó dịch bệnh tại Việt Nam.

Tin vui với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM - Ảnh 1.

Phòng xét nghiệm tham chiếu là nơi làm chuẩn, nơi các kết quả và chuyên môn được dùng làm căn cứ để so sánh, xác nhận và hướng dẫn cho hệ thống rộng hơn.

Đây là một trong số ít đơn vị tại khu vực Đông Nam Á được trao vai trò quan trọng này, khẳng định năng lực chuyên môn và vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực giám sát bệnh truyền nhiễm mới nổi.

CoViNet là mạng lưới do WHO thành lập năm 2023, quy tụ 58 phòng xét nghiệm tại 35 quốc gia, hoạt động theo mô hình "Một sức khỏe", kết hợp giám sát sức khỏe con người, động vật và môi trường. 

Mạng lưới hướng đến mục tiêu phát hiện sớm và ứng phó kịp thời với các virus corona như SARS-CoV-2, MERS-CoV và các chủng mới có thể xuất hiện trong tương lai.

TS Sangjun Moon, Điều phối viên nhóm An ninh Y tế và Khẩn cấp WHO Việt Nam, đánh giá OUCRU và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM trở thành phòng xét nghiệm tham chiếu CoViNet đã nâng tầm vai trò của Việt Nam trong mạng lưới giám sát virus corona toàn cầu. 

Cùng với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE) và Viện Pasteur TPHCM, các đơn vị này sẽ hỗ trợ hiệu quả cho công tác chuẩn bị và ứng phó dịch bệnh ở cấp quốc gia và khu vực, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu chia sẻ dữ liệu và phối hợp hành động y tế ngày càng cấp thiết.

Theo BS Dũng, sự hợp tác lâu dài giữa bệnh viện và OUCRU cùng kinh nghiệm trong ứng phó các bệnh truyền nhiễm mới nổi là nền tảng quan trọng để đơn vị đảm nhận vai trò này. 

Việc tham gia mạng lưới sẽ góp phần nâng cao năng lực xét nghiệm và tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó với các nguy cơ dịch bệnh trong tương lai.

Việc được công nhận mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng, bao gồm phát hiện dịch bệnh sớm hơn, nâng cao năng lực xét nghiệm và ứng phó của Việt Nam, tăng cường chia sẻ thông tin y tế với mạng lưới toàn cầu, qua đó góp phần bảo vệ cộng đồng trước các mối đe dọa dịch bệnh mới.

GS Lê Văn Tấn, Trưởng nhóm Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm mới nổi tại OUCRU kiêm Chủ nhiệm dự án SEACOVARIANTS, cho biết nền tảng này do Quỹ Wellcome tài trợ đã giúp xây dựng hệ thống giám sát di truyền và đánh giá đáp ứng miễn dịch đối với nhiều tác nhân gây bệnh mới nổi như SARS-CoV-2, cúm gia cầm A, đậu mùa khỉ và Enterovirus A71 trong khu vực. 

Việc tham gia mạng lưới CoViNet sẽ tạo điều kiện phát huy các kết quả này, góp phần tăng cường năng lực sẵn sàng ứng phó dịch bệnh ở quy mô khu vực và toàn cầu.

Theo các chuyên gia, việc gia nhập CoViNet được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn giữa Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á, đồng thời tăng cường kết nối với WHO và các mạng lưới nghiên cứu quốc tế. Đây cũng là bước đi quan trọng nhằm củng cố năng lực phối hợp hành động y tế công cộng xuyên biên giới.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM ứng phó dịch Marburg

(NLĐO) - Nhiều biện pháp chống dịch Marburg được Bệnh viện Bệnh đới TP HCM triển khai từ tháng 2, khi Thái Lan và một số nước phát hiện ca bệnh.

Khám bệnh không chờ đợi, không tiền mặt ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM

(NLĐO) - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM triển khai dự án thẻ y tế thông minh và thanh toán không dùng tiền mặt, giúp người dân khám bệnh nhanh chóng.

Nguyên Giám đốc OUCRU tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP HCM thành Nhà khoa học trưởng của WHO

(NLĐO) - Tiến sĩ Jeremy Farrar, Giám đốc Wellcome Trust, nguyên Giám đốc Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) đặt tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP HCM, vừa được bổ nhiệm làm Nhà khoa học trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

WHO Đại học Oxford bệnh viện bệnh nhiệt đới TPHCM Corona coronavirus phòng xét nghiệm tham chiếu CoVinet
