Thời sự Chính trị

Tổ đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM tham quan Nhà máy sữa Vinamilk

Thanh Thảo

(NLĐO) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ ngày 13 đến 15-10.

Ngày 12-10, tổ đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM do Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết dẫn đầu đã đến tham quan Nhà máy Vinamilk ở phường Bến Cát, TP HCM.

Tổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM tham quan Nhà máy sữa Vinamilk - Ảnh 1.

Tổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM tham quan Nhà máy sữa Vinamilk - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết và các đại biểu tham quan Nhà máy sữa Vinamilk

Thay mặt tổ đại biểu số 9, 10, 11 và 12, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM, cảm ơn nhà máy Vinamilk đã đón tiếp đoàn chu đáo.

Bà Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15-10, có ý nghĩa rất quan trọng sau khi hợp nhất 3 địa phương TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM tham quan Nhà máy sữa Vinamilk - Ảnh 3.

Tổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM tham quan Nhà máy sữa Vinamilk - Ảnh 4.

Đại biểu tham quan nhà máy Vinamilk

Theo bà Trương Thị Bích Hạnh, thời gian qua nhà máy Vinamilk là doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, cũng như có nhiều chương trình an sinh xã hội tích cực cho địa phương.

Bà Trương Thị Bích Hạnh khẳng định, Nghị quyết 68 đã khẳng định khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, bà kỳ vọng nhà máy Vinamilk sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của TP HCM.

Tổ công tác sau đó di chuyển bằng ô tô tham quan khu nhà ở xã hội, các khu công nghiệp ở phường Bình Dương...

Tổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM tham quan Nhà máy sữa Vinamilk - Ảnh 5.

Tổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM tham quan Nhà máy sữa Vinamilk - Ảnh 6.

Đại biểu tham quan khu công nghiệp ở phường Bình Dương

 

