Tổ liên gia PCCC ở Bình Dương dập tắt vụ cháy có 7 người ở căn nhà 3 tầng

Ngày 24-5, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ trao tặng bằng khen của Bộ Công an cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn; đồng thời tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" tỉnh Bình Dương.

Các thành viên tổ liên gia nhận bằng khen của Bộ Công an

Tập thể được khen thưởng là Tổ liên gia PCCC số 5, đường D3, khu phố 4, phường Mỹ Phước, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Cá nhân được khen thưởng là ông Trần Văn Hậu (SN 1990) và ông Nguyễn Văn Ngợi (SN 1972), cùng là thành viên Tổ liên gia PCCC số 5; ông Huỳnh Hoàng Phúc (SN 1996, đội viên Đội dân phòng phường Mỹ Phước, TP Bến Cát), ông Nguyễn Tấn Đạt (SN 1982, tổ phó Tổ Bảo vệ dân phố khu phố 4, phường Mỹ Phước).

Trước đó, tối 23-1, tại cửa hàng kinh doanh điện thoại Trung Hậu Kim Dung.Com ở đường D3, khu phố 4, phường Mỹ Phước đã xảy ra vụ cháy.

Thời gian qua, các tổ liên gia PCCC ở Bình Dương đã phát huy hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác PCCC ngay từ cơ sở

Lúc này, có 7 người đang ở trong nhà, trong đó 1 người ở lầu 3 là bà Nguyễn Thị Ngoan.

Bà Ngoan phát hiện cháy và kêu cứu. Ông Trần Văn Hậu nghe tiếng kêu cứu đã lập tức chạy ra vị trí đặt chuông báo cháy của tổ liên gia và hô lớn "cháy, cháy, cháy...".

Ông Hậu cũng vận dụng kiến thức PCCC đã được tập huấn để hướng dẫn thoát nạn cho 4 người bị mắc kẹt trong nhà, đưa họ xuống vị trí an toàn.

Sau đó, ông Hậu cùng các thành viên Tổ liên gia PCCC và lực lượng tại chỗ sử dụng bình chữa cháy xách tay tiếp cận phòng ngủ tầng 2, dập tắt đám cháy.

Nhờ sự chủ động, dũng cảm và phối hợp nhịp nhàng của tập thể, vụ cháy đã được dập tắt kịp thời, không gây thiệt hại về người và tài sản.

Cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" tỉnh.

9 tổ liên gia an toàn PCCC được lựa chọn từ các huyện, thị, thành phố đã cùng tham gia phần thi lý thuyết và thực hành.

Các đội thực hiện phần thi thực hành

Hội thi nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, cứu người, cứu tài sản cho các thành viên trong các hộ gia đình thuộc tổ liên gia an toàn PCCC; đưa hoạt động của các tổ liên gia đi vào thực chất; phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ khi xảy ra tại khu dân cư.

Kết thúc hội thi, đội đến từ huyện Bàu Bàng giành giải nhất, giải nhì huyện Bắc Tân Uyên, giải ba thuộc về TP Dĩ An.