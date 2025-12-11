Ngày 11-12, TAND TP Hà Nội tuyên án vụ ông Dương Thế Hảo (SN 1959, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) khởi kiện, yêu cầu Đại học Kinh tế Quốc dân bồi thường trên 46 tỉ đồng vì "giam" bằng cử nhân cùng nhiều giấy tờ suốt 30 năm.



Ông Dương Thế Hảo tại phiên tòa phúc thẩm

Theo Hội đồng xét xử tuyên, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho ông Hảo số tiền 87 triệu đồng. Khoản tiền này tương ứng với thời gian chậm trả bằng là hơn 22 tháng nhân với mức lương cơ bản.

Hội đồng xét xử nhận định nhà trường đã cung cấp thông tin không đúng thực tế và chậm trễ trong việc cấp bằng. Đây là lỗi của nhà trường nên cần chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện.

Đối với yêu cầu bồi thường hơn 45 tỉ đồng, Tòa bác bỏ vì nguyên đơn không chứng minh được thiệt hại thực tế. Hội đồng xét xử đánh giá nhiều yêu cầu bồi thường của ông Hảo mang tính chất giả định.

Trước đó, thời điểm giữa tháng 6, TAND quận Hai Bà Trưng cũ (TP Hà Nội) tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Hảo, bản án sơ thẩm xác định Đại học Kinh tế Quốc dân không có lỗi trong việc cấp bằng tốt nghiệp muộn cho cựu sinh viên. Sau phiên tòa sơ thẩm, ông Hảo kháng cáo toàn bộ bản án.

Trình bày trong đơn kiện, ông Hảo cho biết năm 1977 nhập ngũ, phục vụ bốn năm tại Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân. Ra quân năm 1981, ông thi đậu khoa kinh tế của Trường đại học Kinh tế kế hoạch (tiền thân của Đại học Kinh tế Quốc dân ngày nay), khóa năm 1984.

Năm 1989, ông hoàn thành thi tốt nghiệp với tất cả các môn, nhận được giấy xác nhận đã thi tốt nghiệp và đợi cấp bằng. Sau khi hoàn thành khóa học, ông Hảo không nhận được bằng tốt nghiệp và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.

Ông từng là phó giám đốc một hợp tác xã công nghiệp và ứng cử làm quyền giám đốc một doanh nghiệp khác. Do không có bằng tốt nghiệp đại học nộp cho công ty, ông không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.

Trình bày tại toà, ông Hảo đều trình bày quan điểm cho rằng việc Đại học Kinh tế Quốc dân giữ bằng tốt nghiệp đã gây ra hàng loạt hậu quả, thiệt hại cho bản thân như ông không được làm các thủ tục đăng ký kết hôn, khai sinh và cho con học tại các trường công ở Hà Nội. Ông còn không được tiếp cận công việc, mua nhà đất, không được hưởng ưu đãi của bộ đội phục viên, không có cơ hội thăng tiến.

Ông Hảo nói mình sống như "người vô gia cư, không chứng minh thư, hộ chiếu, không thể xuất ngoại, không mua bán tài sản nhà đất, có tiền để thành lập doanh nghiệp nhưng không thể đứng tên". Sau nhiều lần gửi văn bản đến trường nhưng không có kết quả, năm 2018 cựu sinh viên khởi kiện và được nhà trường trao bằng tốt nghiệp.

Trong khi đó, đại diện nhà trường đưa ra nhiều lập luận khẳng định trường "không giữ bằng" của ông Hảo như tố cáo.

Đại diện nhà trường đưa ra một số tài liệu cho rằng ông Hảo ban đầu là sinh viên lớp công nghiệp khóa 26 (niên khóa 1984 - 1988). Tuy nhiên trong quá trình học, ông bị lưu ban và chuyển sang học tiếp với lớp khóa 27.

Về lý do ông Hảo không được xét tốt nghiệp vào thời điểm năm 1989, phía nhà trường cho biết ông Hảo đã vi phạm quy chế thi, dẫn đến việc bị tạm hoãn công nhận tốt nghiệp. Theo quy định, sinh viên vi phạm như vậy có thể bị tạm hoãn trong 1-2 năm.

Đại diện nhà trường khẳng định "phải đến năm 2017 ông Hảo mới có thư gửi đến trường hỏi có thể cấp bằng tốt nghiệp và lấy lại hồ sơ giấy tờ không". Nhà trường đã họp phân công cán bộ phụ trách trực tiếp triển khai tìm kiếm và tìm thấy hồ sơ của ông Hảo "trong một khe tủ".

Việc chậm trễ trả hồ sơ theo đại diện nhà trường là do "nguyên nhân khách quan". Trong thời gian đó, trường liên tục chuyển địa điểm, nhiều cán bộ nghỉ hưu hoặc qua đời, việc quản lý hồ sơ gặp nhiều khó khăn.