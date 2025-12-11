HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Tòa tuyên ĐH Kinh tế Quốc dân phải bồi thường 87 triệu đồng cho cựu sinh viên

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Toà xác định Đại học Kinh tế Quốc dân "có một phần lỗi" trong việc cấp bằng tốt nghiệp muộn cho cựu sinh viên và phải bồi thường 87 triệu đồng.

Ngày 11-12, TAND TP Hà Nội tuyên án vụ ông Dương Thế Hảo (SN 1959, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) khởi kiện, yêu cầu Đại học Kinh tế Quốc dân bồi thường trên 46 tỉ đồng vì "giam" bằng cử nhân cùng nhiều giấy tờ suốt 30 năm.

Tòa án yêu cầu Đại học Kinh tế Quốc dân bồi thường 87 triệu đồng cho cựu sinh viên - Ảnh 1.

Ông Dương Thế Hảo tại phiên tòa phúc thẩm

Theo Hội đồng xét xử tuyên, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho ông Hảo số tiền 87 triệu đồng. Khoản tiền này tương ứng với thời gian chậm trả bằng là hơn 22 tháng nhân với mức lương cơ bản.

Hội đồng xét xử nhận định nhà trường đã cung cấp thông tin không đúng thực tế và chậm trễ trong việc cấp bằng. Đây là lỗi của nhà trường nên cần chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện.

Đối với yêu cầu bồi thường hơn 45 tỉ đồng, Tòa bác bỏ vì nguyên đơn không chứng minh được thiệt hại thực tế. Hội đồng xét xử đánh giá nhiều yêu cầu bồi thường của ông Hảo mang tính chất giả định.

Trước đó, thời điểm giữa tháng 6, TAND quận Hai Bà Trưng cũ (TP Hà Nội) tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Hảo, bản án sơ thẩm xác định Đại học Kinh tế Quốc dân không có lỗi trong việc cấp bằng tốt nghiệp muộn cho cựu sinh viên. Sau phiên tòa sơ thẩm, ông Hảo kháng cáo toàn bộ bản án.

Trình bày trong đơn kiện, ông Hảo cho biết năm 1977 nhập ngũ, phục vụ bốn năm tại Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân. Ra quân năm 1981, ông thi đậu khoa kinh tế của Trường đại học Kinh tế kế hoạch (tiền thân của Đại học Kinh tế Quốc dân ngày nay), khóa năm 1984.

Năm 1989, ông hoàn thành thi tốt nghiệp với tất cả các môn, nhận được giấy xác nhận đã thi tốt nghiệp và đợi cấp bằng. Sau khi hoàn thành khóa học, ông Hảo không nhận được bằng tốt nghiệp và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.

Ông từng là phó giám đốc một hợp tác xã công nghiệp và ứng cử làm quyền giám đốc một doanh nghiệp khác. Do không có bằng tốt nghiệp đại học nộp cho công ty, ông không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.

Trình bày tại toà, ông Hảo đều trình bày quan điểm cho rằng việc Đại học Kinh tế Quốc dân giữ bằng tốt nghiệp đã gây ra hàng loạt hậu quả, thiệt hại cho bản thân như ông không được làm các thủ tục đăng ký kết hôn, khai sinh và cho con học tại các trường công ở Hà Nội. Ông còn không được tiếp cận công việc, mua nhà đất, không được hưởng ưu đãi của bộ đội phục viên, không có cơ hội thăng tiến.

Ông Hảo nói mình sống như "người vô gia cư, không chứng minh thư, hộ chiếu, không thể xuất ngoại, không mua bán tài sản nhà đất, có tiền để thành lập doanh nghiệp nhưng không thể đứng tên". Sau nhiều lần gửi văn bản đến trường nhưng không có kết quả, năm 2018 cựu sinh viên khởi kiện và được nhà trường trao bằng tốt nghiệp.

Trong khi đó, đại diện nhà trường đưa ra nhiều lập luận khẳng định trường "không giữ bằng" của ông Hảo như tố cáo.

Đại diện nhà trường đưa ra một số tài liệu cho rằng ông Hảo ban đầu là sinh viên lớp công nghiệp khóa 26 (niên khóa 1984 - 1988). Tuy nhiên trong quá trình học, ông bị lưu ban và chuyển sang học tiếp với lớp khóa 27.

Về lý do ông Hảo không được xét tốt nghiệp vào thời điểm năm 1989, phía nhà trường cho biết ông Hảo đã vi phạm quy chế thi, dẫn đến việc bị tạm hoãn công nhận tốt nghiệp. Theo quy định, sinh viên vi phạm như vậy có thể bị tạm hoãn trong 1-2 năm.

Đại diện nhà trường khẳng định "phải đến năm 2017 ông Hảo mới có thư gửi đến trường hỏi có thể cấp bằng tốt nghiệp và lấy lại hồ sơ giấy tờ không". Nhà trường đã họp phân công cán bộ phụ trách trực tiếp triển khai tìm kiếm và tìm thấy hồ sơ của ông Hảo "trong một khe tủ".

Việc chậm trễ trả hồ sơ theo đại diện nhà trường là do "nguyên nhân khách quan". Trong thời gian đó, trường liên tục chuyển địa điểm, nhiều cán bộ nghỉ hưu hoặc qua đời, việc quản lý hồ sơ gặp nhiều khó khăn.

Tin liên quan

Vụ chuyển nhầm cho tài xế 71 triệu đồng lùm xùm trên mạng: Có thể khởi kiện nữ hành khách?

Vụ chuyển nhầm cho tài xế 71 triệu đồng lùm xùm trên mạng: Có thể khởi kiện nữ hành khách?

(NLĐO) - Trong diễn biến mới nhất, tài xế Grab và nữ hành khách đã hẹn làm việc vào ngày 25-3.

Khởi kiện đòi bồi thường tại dự án Biển Quê Hương

(NLĐO) - Bộ Công an kết luận không có căn cứ xác định hành vi vi phạm pháp luật của hai cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Vụ công ty "kỷ luật" nữ sinh viên thực tập: Có thể khởi kiện?

(NLĐO) - Một nữ sinh thực tập bị đưa tên tuổi lên mạng do "đột ngột" nghỉ thực tập.

Đại học kinh tế quốc dân bồi thường cựu sinh viên kiện Đại học Kinh tế Quốc dân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo