Bạn đọc

Toàn bộ nút giao Long Thành sẽ đưa vào khai thác trong vài ngày tới

Minh Châu

(NLĐO) - Theo dự kiến, vào cuối tháng 5-2026, sẽ thông các nhánh còn lại của nút giao Long Thành

Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) vừa phối hợp cùng các đơn vị và chủ đầu tư kiểm tra hiện trường, thống nhất phương án tổ chức giao thông để sớm đưa vào khai thác toàn bộ các nhánh còn lại của nút giao Long Thành.

Đây là nút giao giữa đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (phường Long Thành, TP Đồng Nai).

Theo đó, qua kiểm tra thực tế, các bên cơ bản thống nhất chủ trương đưa toàn bộ nút giao vào khai thác vào cuối tháng 5. Các đơn vị cũng thống nhất nhiều giải pháp được bổ sung như: Lắp đặt thêm biển báo, biển cấm, biển hướng dẫn phân luồng, sơn vạch kẻ đường và hoàn thiện hệ thống cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Cuối tháng 5 sẽ đưa nút giao Long Thành vào khai thác - Ảnh 1.

Sơ đồ tổ chức giao thông dự kiến khi đưa vào khai thác toàn bộ nút giao Long Thành. Ảnh: P.Tùng

Theo dự kiến, vào cuối tháng 5-2026, sẽ thông các nhánh còn lại của nút giao Long Thành bao gồm: Nhánh 3 kết nối phương tiện từ đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo hướng Biên Hòa đi Vũng Tàu nhập lên đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây để đi Dầu Giây. Nhánh 12 phục vụ xe từ TPHCM đi Dầu Giây rẽ vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để quay đầu theo hướng về Biên Hòa. Nhánh 4 sẽ kết nối dòng xe từ hướng Dầu Giây về TPHCM xuống đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để về Biên Hòa. Nhánh 1 phục vụ phương tiện từ đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhập lên đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây để đi Quốc lộ 51 hoặc về TPHCM. Nhánh 6, cho phép xe từ đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây rẽ xuống đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo hướng về Vũng Tàu.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 85, trong giai đoạn đầu vận hành đến nay, nút giao Long Thành mới khai thác 2 nhánh cho xe vào tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Cụ thể, phương tiện từ nhánh số 2 đường T2 vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và rời tuyến cao tốc này thông qua nhánh N7 và nhánh số 1 đường T2. Hiện tuyến chỉ cho ô tô dưới 9 chỗ lưu thông, tốc độ tối đa 80 km/h và tối thiểu 60 km/h.

Từ ngày 18-5, hơn 54 km tuyến chính đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được đưa vào khai thác tạm. Tuy nhiên, nút giao Long Thành mới chỉ được khai thác nhánh 2, tuyến T2 nên việc lưu thông vẫn còn những giới hạn nhất định.

Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu lại bị cắt trộm điện chiếu sáng

Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu lại bị cắt trộm điện chiếu sáng

(NLĐO) - Tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vừa mới đưa vào khai thác tạm lại bị một số đối tượng trộm cắp vật tư, thiết bị chiếu sáng

Lộ trình vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ chiều 24-5, tài xế cần lưu ý

(NLĐO)-Phương tiện từ đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây rẽ trực tiếp vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua nút giao Long Thành

Hóa giải bất cập trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Phương án lưu thông vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến được áp dụng vào cuối tuần này đang mang lại nhiều kỳ vọng cho người dân và giới tài xế

