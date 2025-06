Toàn cảnh khai mạc Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 3 - năm 2025

12 giờ ngày 28-6, Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" do Báo Người Lao Động tổ chức đã chính thức khởi tranh tại sân golf Tân Sơn Nhất (TP HCM).

Nhiều golfer có mặt tại sảnh sự kiện từ sớm.

Ban tổ chức hân hoan chào đón sự góp mặt của các golfer

Các golfer háo hức chụp hình lưu niệm cùng bộ cúp giải đấu được tạo tác công phu và giá trị.

Phần thưởng của Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" năm nay khá hấp dẫn, bao gồm các giải dành cho các golfer xuất sắc lẫn giải kỹ thuật như Best Gross, Best Net, nhất, nhì mỗi bảng (A, B, C); Longest Drive, Nearest to the Pin và Nearest to the Line.

Đáng chờ đợi nhất ở các giải golf, theo thông lệ, chính là giải thưởng Hole-in-One (H.I.O), dành cho các cú đánh bóng vào lỗ trên green chỉ bằng một gậy, đồng thời nhận về điểm số tuyệt đối.

Tranh thủ check-in trước giờ thi đấu

Diên viên, người mẫu Bình Minh check-in tại sảnh chào mừng.

Trong vai trò đại sứ Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 3 - năm 2025, diễn viên Bình Minh nói anh xúc động, tự hào khi tham gia một hoạt động đầy ý nghĩa.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Chỉ đạo giải Tô Đình Tuân phát biểu khai mạc.

Nghi thức phát bóng khói màu, khai mạc Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 3 - năm 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức.

Các khách mời, gồm ông Mai Ái Trực, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Văn Thiện, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Định; tiến sĩ Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia; Chủ tịch Hội đồng Tư vấn thực hiện Nghị quyết 98 của TP HCM; trung tướng Trần Hoài Trung, nguyên Chính ủy Quân khu 7; trung tướng Nguyễn Mạnh Dũng, nguyên Cục trưởng Cục An ninh Nội địa - Bộ Công an và ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Chỉ đạo giải - cùng thực hiện nghi thức.

Đúng 12 giờ, 152 golfer đã bắt đầu bước vào cuộc tranh tài trên hai sân A và B trong thời tiết nắng đẹp.