Đúng 12 giờ ngày 28-6, các golfer sẽ bước vào cuộc so tài hứa hẹn vô cùng quyết liệt trên 2 sân A và B, dự kiến kéo dài đến 17 giờ sau khi kết thúc thi đấu tại 18 hố golf.

Hấp dẫn các cuộc so tài

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" là sự kiện do Báo Người Lao Động tổ chức lần đầu vào tháng 9-2023 với ý nghĩa tạo thêm sân chơi dành cho các golfer chuyên nghiệp và không chuyên tại TP HCM và các tỉnh, thành trên cả nước đồng thời qua giải, chung tay cùng 2 chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và "Học bổng Báo Người Lao Động".

Với quy mô của một sự kiện thể thao kết hợp hoạt động vì cộng đồng, Ban Tổ chức Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 3 - năm 2025 đã chốt thành phần VĐV tham dự ở con số 152. Lượng golfer này cũng phù hợp với dự án sân golf Tân Sơn Nhất hiện đại và đạt tiêu chuẩn quốc tế - điểm đến lý tưởng của những người đam mê môn này trong nước và quốc tế.

Các golfer tranh tài theo thể thức đấu gậy trực tiếp theo handicap qua một vòng đấu 18 hố tại 3 bảng đấu khác nhau. VĐV vô địch giải có điểm số tổng thực (gross) thấp nhất sau khi kết thúc phần tranh tài. Trong khi đó, VĐV chiến thắng ở từng bảng sở hữu điểm tổng (net) đã cắt âm thấp nhất sau khi giải kết thúc.

Nếu tình hình thời tiết không phù hợp, golfer được yêu cầu dừng cuộc chơi và tạm tránh vào khu vực an toàn cho đến khi giải có thể tiếp tục diễn ra. Trường hợp golfer không kết thúc được vòng golf, Ban Tổ chức sẽ áp dụng điểm par+handicap (index) cho các golfer có handicap chính thức từ 0-36, điểm double bogey cho các golfer chưa có handicap chính thức.

Công tác chuẩn bị đã hoàn tất sẵn sàng chào đón 152 golfer đua tài tại Giải Golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 3 - năm 2025 tại sân golf Tân Sơn Nhất vào ngày 28-6. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Kết nối cộng đồng golf

Góp mặt ở sự kiện tranh tài từ mùa đầu tiên với tư cách VĐV thuần túy, diễn viên - MC Bình Minh đến với giải "Tôi yêu Việt Nam" lần 3 năm nay trong 2 vai trò: Golfer kiêm đại sứ. Có gần 10 năm tìm hiểu và tập luyện golf, cựu siêu mẫu và diễn viên điển trai này hiện đảm trách cả vai trò "chủ tịch" G81 Golf Club và rất tự hào vì đã giành khá nhiều giải thưởng khi thi đấu golf.

Bình Minh cho biết anh rất vinh dự và hạnh phúc khi nhận lời làm đại sứ cho giải đấu của Báo Người Lao Động, tự tin bằng hình ảnh và khả năng thi đấu của mình góp phần quảng bá giải đấu cũng như mang lại thành công cho giải. Anh chuẩn bị tốt cả về thể lực lẫn kỹ năng cho sự kiện lần này với quyết tâm giành ít nhất một danh hiệu tại giải.

Bình Minh trở lại, rất nhiều golfer cũng cho biết sẵn sàng tham dự Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" không chỉ trên lĩnh vực chuyên môn mà còn đóng góp cho các chương trình phục vụ cộng đồng xã hội của Báo Người Lao Động.

"Chính sự kết nối cộng đồng golf với các hoạt động xã hội của những nhà tổ chức khiến từng cá nhân chúng tôi thêm hiểu và cảm nhận được ý thức công dân khi tham gia thi đấu thể thao, góp một phần nhỏ công sức cho cộng đồng" - golfer Hán Tấn Quang chia sẻ.

Ông hạnh phúc khi biết mình là một trong số các golfer có mùa thứ ba liên tiếp gắn bó với giải.

Bộ cúp giải đấu được tạo tác công phu và giá trị. Ảnh: HẠNH ĐOÀN

Giải thưởng hấp dẫn

Phần thưởng của Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" năm nay khá hấp dẫn, bao gồm các giải dành cho các golfer xuất sắc lẫn giải kỹ thuật như Best Gross, Best Net, nhất, nhì mỗi bảng (A, B, C); Longest Drive, Nearest to the Pin và Nearest to the Line.

Đáng chờ đợi nhất ở các giải golf, theo thông lệ, chính là giải thưởng Hole-in-One (H.I.O), dành cho các cú đánh bóng vào lỗ trên green chỉ bằng một gậy, đồng thời nhận về điểm số tuyệt đối.

Ở lần tổ chức thứ ba năm nay, Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" sẽ trao 2 giải H.I.O chính thức. Trong đó, một giải ở hố 5A với ô tô điện VinFast VF9, bộ gậy golf Honma Beres 09 5 sao và gói du lịch nghỉ dưỡng Côn Minh - Trung Quốc, tổng trị giá trên 3 tỉ đồng.

Giải còn lại ở hố 6B với ô tô điện VinFast VF9 cùng gói du lịch nghỉ dưỡng Côn Minh - Trung Quốc có tổng trị giá gần 2 tỉ đồng.

Ngoài ra, với sự đồng hành của hãng du lịch golf Focus Group, Ban Tổ chức dự kiến trao thêm 2 giải H.I.O ở các hố 8A và 4B, gồm gói du lịch nghỉ dưỡng Côn Minh thời gian 4 ngày 3 đêm trị giá trên 30 triệu đồng.

Giải Lucky Draw, theo đúng nghĩa "quà may mắn", bao gồm nhiều hiện vật có giá trị, đáng chú ý nhất là 2 voucher nghỉ dưỡng tại khách sạn Continental Saigon trị giá 20 triệu đồng.

Tại gala tổng kết giải, Ban Tổ chức sẽ trao cho đại diện Hội Cựu Công an nhân dân TP HCM và Hội Cựu chiến binh TP HCM 100 triệu đồng, dùng để tặng học bổng cho con em các cựu binh có hoàn cảnh khó khăn. Ban Tổ chức chương trình "Vòng tay yêu thương" của Báo Người Lao Động sẽ trao tặng Hội Nạn nhân chất độc da cam TP HCM số tiền 100 triệu đồng (từ lợi nhuận bán sách "Dấu ấn 30 năm nghề báo" của tác giả - nhà báo - TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động); đồng thời tặng 5 nạn nhân chất độc da cam mỗi người 1 phần quà và 1 triệu đồng. Chương trình "Vòng tay yêu thương" sẽ tiếp nhận khoản ủng hộ 100 triệu đồng từ Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) và 50 triệu đồng từ sân golf Tân Sơn Nhất, tương đương 935 quyển sách "Dấu ấn 30 năm nghề báo". Số sách này Nam A Bank và sân golf Tân Sơn Nhất ủy quyền Báo Người Lao Động trao tặng cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu, đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương, hải đảo của Tổ quốc.