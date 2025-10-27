



Toàn cảnh khu tưởng niệm rợp bóng cây xanh. Ảnh: Khu tưởng niệm cung cấp

Tọa lạc tại vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Được đặt trang trọng trong khuôn viên Khu truyền thống cách mạng Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Nhà tưởng niệm Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn gợi nhắc về những trang sử hào hùng. Vị trí đặc biệt này còn gắn liền với tổng thể Khu di tích Láng Le - Bàu Cò (xã Tân Nhựt, TP HCM), càng làm tăng thêm giá trị lịch sử và ý nghĩa của công trình. Công trình do Cục 12/Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) đầu tư, trưng bày nhiều hiện vật quý về nhà tình báo huyền thoại, cùng những kỷ vật của đồng đội.

Với diện tích xây dựng 246m², với phần mái che phủ rộng 464m², tạo nên một không gian trang trọng, thoáng đãng. Bên cạnh khu nhà chính, Nhà tưởng niệm còn được quy hoạch đồng bộ các hạng mục phụ trợ như khuôn viên sân, đường nội bộ, cùng hệ thống cây xanh và cảnh quan xung quanh, mang đến sự hài hòa và tôn nghiêm cho tổng thể di tích.

Bên trong Nhà tưởng niệm, hình ảnh vị tướng Phạm Xuân Ẩn hiện lên qua không gian trưng bày trang trọng và đậm dấu ấn lịch sử. Ảnh: Khu tưởng niệm cung cấp

Bên trong nhà tưởng niệm đươc bố trí 4 gian trưng bày với diện tích 190m², không gian khánh tiết là 30m². Trung tâm nhà tưởng niệm trưng bày các chiến công của ngành tình báo quốc phòng Việt Nam trong 2 cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và cuộc đời hoạt động của thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn.

Ảnh: Khu tưởng niệm Nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn tại TP HCM

Đây là công trình phản ánh khái quát quá trình xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của lực lượng tình báo quốc phòng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời giới thiệu sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương của Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn.



Khu tưởng niệm Nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn tại TP HCM

"Hai cuộc đời song song" của nhà tình báo vĩ đại

Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phạm Xuân Ẩn ( Trần Văn Trung), sinh ngày 12/9/1927 tại Biên Hoà, là một điệp viên xuất sắc của Tình báo Quốc phòng Việt Nam. Ông bắt đầu tham gia cách mạng từ năm 1945 làm công tác tuyên truyền và tình báo cho Việt Minh. Sau khi học báo chí tại Mỹ (1957 - 1959), ông trở về nước, làm phóng viên cho các hãng thông tấn lớn và tham gia tình báo, cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho cách mạng, đặc biệt trong các chiến lược quân sự của Mỹ tại Việt Nam.

Từ 1960 đến 1975, dưới vỏ bọc phóng viên, ông đã thu nhận và gửi hàng trăm báo cáo quan trọng, giúp quân giải phóng nắm bắt chiến lược của địch, góp phần vào chiến thắng của cách mạng Việt Nam. Những thông tin ông cung cấp đã giúp Đảng ta có kế hoạch chiến lược đúng đắn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Với những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí Phạm Xuân Ẩn được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý, trong đó có Huân chương Chiến công Giải phóng. Ngày 15-11-1976, ông được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, ghi nhận những đóng góp đặc biệt của người điệp viên vĩ đại.



