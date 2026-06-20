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Thời sự Đô thị

Toàn cảnh Quốc lộ 13 sau gần 4 năm mở rộng lên 8 làn xe

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Dự án mở rộng Quốc lộ 13 qua Bình Dương cũ lên 8 làn xe cơ bản hoàn thành, nhiều hạng mục đang được gấp rút hoàn thiện để đưa vào khai thác.

Toàn cảnh mở rộng Quốc lộ 13 2026: Đường 8 làn xe kết nối Bình Dương và TPHCM - Ảnh 1.

Sau gần 4 năm triển khai, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn qua Bình Dương cũ cơ bản hoàn thành, nhiều hạng mục đã thành hình, góp phần giảm áp lực giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Toàn cảnh mở rộng Quốc lộ 13 2026: Đường 8 làn xe kết nối Bình Dương và TPHCM - Ảnh 2.

Quốc lộ 13 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TPHCM với Bình Dương và Bình Phước cũ, có tổng chiều dài hơn 145 km.

Toàn cảnh quốc lộ 13 sau gần 4 năm mở rộng lên 8 làn xe - Ảnh 1.

Năm 2022, tỉnh Bình Dương cũ khởi công dự án nâng cấp đoạn qua địa bàn dài khoảng 15 km, mở rộng từ 6 lên 8 làn xe với tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỉ đồng.

Toàn cảnh mở rộng Quốc lộ 13 2026: Đường 8 làn xe kết nối Bình Dương và TPHCM - Ảnh 4.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau gần 4 năm thi công, diện mạo tuyến đường đã thay đổi rõ rệt. Nhiều đoạn đã được mở rộng, mặt đường thông thoáng hơn, góp phần giảm tình trạng ùn ứ giao thông, nhất là vào các khung giờ cao điểm.

Toàn cảnh mở rộng Quốc lộ 13 2026: Đường 8 làn xe kết nối Bình Dương và TPHCM - Ảnh 5.

Tại đoạn từ cổng chào Vĩnh Phú đến cầu Ông Bố, công nhân cùng máy móc vẫn đang tất bật hoàn thiện các hạng mục nền đường, bó vỉa và hạ tầng phụ trợ.

Toàn cảnh mở rộng Quốc lộ 13 2026: Đường 8 làn xe kết nối Bình Dương và TPHCM - Ảnh 6.

Dọc tuyến, nhiều vị trí đã được lắp đặt dải phân cách cứng, phân tách làn ô tô và xe máy nhằm hạn chế xung đột giao thông, nâng cao an toàn cho người tham gia giao thông.

Toàn cảnh mở rộng Quốc lộ 13 2026: Đường 8 làn xe kết nối Bình Dương và TPHCM - Ảnh 7.

"Mặc dù thời tiết thất thường, nắng mưa xen kẽ nhưng chúng tôi vẫn duy trì nhân lực, thiết bị để bảo đảm tiến độ thi công theo kế hoạch" - một công nhân đang làm việc trên công trường cho biết.

Toàn cảnh mở rộng Quốc lộ 13 2026: Đường 8 làn xe kết nối Bình Dương và TPHCM - Ảnh 8.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn qua khu vực Bình Dương cũ hiện đã cơ bản hoàn thành.

Toàn cảnh quốc lộ 13 sau gần 4 năm mở rộng lên 8 làn xe - Ảnh 2.

Những phần việc còn lại chủ yếu liên quan đến công tác di dời hệ thống lưới điện dọc tuyến.

Toàn cảnh mở rộng Quốc lộ 13 2026: Đường 8 làn xe kết nối Bình Dương và TPHCM - Ảnh 9.

Sở Xây dựng TPHCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành và đưa dự án vào khai thác trong quý II/2026.

Toàn cảnh mở rộng Quốc lộ 13 2026: Đường 8 làn xe kết nối Bình Dương và TPHCM - Ảnh 10.

Chị Nguyễn Thị Lan, người dân sinh sống tại phường Thuận Giao, cho hay trước đây khu vực Quốc lộ 13 thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm. "Đường được mở rộng giúp việc đi lại thuận tiện hơn, người dân rất mong dự án sớm hoàn thành đồng bộ để giao thông thông suốt" - chị Lan nói.

Toàn cảnh mở rộng Quốc lộ 13 2026: Đường 8 làn xe kết nối Bình Dương và TPHCM - Ảnh 11.

Trong khi đó, anh Trần Văn Hùng, tài xế chuyên chở hàng hóa tuyến TPHCM - Bình Dương, nhận định việc mở rộng Quốc lộ 13 lên 8 làn xe sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí vận tải và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Toàn cảnh mở rộng Quốc lộ 13 2026: Đường 8 làn xe kết nối Bình Dương và TPHCM - Ảnh 12.

Khi hoàn thành, Quốc lộ 13 sẽ trở thành trục giao thông hiện đại kết nối TPHCM với khu vực Bình Dương, Bình Phước cũ, góp phần giảm tải cho hệ thống giao thông hiện hữu, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp và kinh tế của cả vùng.

 

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