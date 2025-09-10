HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Úc Sam Mostyn

Dương Ngọc. Ảnh: Hữu Hưng

(NLĐO)- Chiều 10-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Úc Sam Mostyn đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Toàn quyền Úc Sam Mostyn và Phu quân đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 12-9 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Úc Sam Mostyn - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Úc Sam Mostyn thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: Hữu Hưng

Chiều 10-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón Toàn quyền Sam Mostyn và Phu quân.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Úc phát triển ngày càng mạnh mẽ, nhất là từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3-2024.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Toàn quyền Sam Mostyn dẫn đầu Đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.

Chuyến thăm của Toàn quyền tới Việt Nam là một phần trong chương trình khu vực rộng lớn hơn, bao gồm các chuyến thăm tới Nhật Bản và Mông Cổ.

Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Úc Sam Mostyn:

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Úc Sam Mostyn - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Úc Sam Mostyn - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Úc Sam Mostyn - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Úc Sam Mostyn - Ảnh 5.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Úc Sam Mostyn - Ảnh 6.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Úc Sam Mostyn - Ảnh 7.

Tin liên quan

Toàn quyền Úc và Phu quân thăm Việt Nam

Toàn quyền Úc và Phu quân thăm Việt Nam

(NLĐO)- Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, Toàn quyền Úc Sam Mostyn và Phu quân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác hữu nghị nhân dân Việt Nam - Úc trong bối cảnh mới

(NLĐO)- Ngày 1-7, Hội hữu nghị Việt Nam - Úc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Hà Nội.

Nhiều doanh nghiệp Úc mong muốn đầu tư vào Việt Nam

(NLĐO)- Hy vọng Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, Đại sứ Úc mong hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác.

Tổng Bí thư Tổng Bí thư Tô Lâm Toàn quyền Úc Sam Mostyn
