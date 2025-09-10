Toàn quyền Úc Sam Mostyn và Phu quân đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 12-9 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Úc Sam Mostyn thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: Hữu Hưng

Chiều 10-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón Toàn quyền Sam Mostyn và Phu quân.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Úc phát triển ngày càng mạnh mẽ, nhất là từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3-2024.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Toàn quyền Sam Mostyn dẫn đầu Đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.

Chuyến thăm của Toàn quyền tới Việt Nam là một phần trong chương trình khu vực rộng lớn hơn, bao gồm các chuyến thăm tới Nhật Bản và Mông Cổ.

Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Úc Sam Mostyn: