Kinh tế

Tối 14-11, giá vàng thế giới "lao dốc không phanh"

Thái Phương

(NLĐO) - So với mức cao nhất trong ngày, giá vàng thế giới giảm tới 130 USD/ounce - khoàng 4,1 triệu đồng, trong khi đó giá vàng miếng SJC không biến động nhiều

Lúc 20 giờ ngày 14-11, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.109 USD/ounce, giảm tới 63 USD/ounce so với buổi sáng. Có thời điểm, giá kim loại quý thủng cả mốc tâm lý 4.100 USD/ounce, lùi sâu về 4.088 USD/ounce. 

So với mức cao nhất trong ngày, giá vàng thế giới giảm tới 130 USD/ounce - tương đương 4,1 triệu đồng.

Giá vàng thế giới bất ngờ đảo chiều vào cuối ngày 14-11, sau khi tăng hàng trăm USD/ounce chỉ trong vài ngày. Áp lực chốt lời khiến vàng đang bị bán tháo và giá rớt mạnh.

Vài ngày qua, giá vàng biến động rất mạnh, mỗi ngày dao động với biên độ cả trăm USD/ounce. Giá vàng thế giới lao dốc khi thị trường giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Không chỉ vàng, giá bạc cuối ngày 14-11 cũng giảm tới 1,68%, còn 51,45 USD/ounce. Trong khi đó, chứng khoán Mỹ cũng đang giảm rất mạnh.

Tối 14-11, giá vàng bất ngờ rớt thẳng đứng - Ảnh 1.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 130,7 triệu đồng/lượng.

Tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC được các công ty niêm yết mua vào quanh 151,2 triệu đồng/lượng, bán ra 153,2 triệu đồng/lượng vào cuối ngày 14-11 - không biến động nhiều so với buổi sáng. Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được Công ty SJC giao dịch trong khoảng 148,7 - 151,2 triệu đồng/lượng.

Tối 14-11, giá vàng bất ngờ rớt thẳng đứng - Ảnh 2.

Giá vàng thế giới đang giảm sâu

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng nhẫn giá vàng giá vàng miếng SJC
