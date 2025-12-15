Cuối ngày 15-12, giá vàng miếng SJC bất ngờ lập đỉnh mới

Cuối ngày 15-12, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 155,2 triệu đồng/lượng, bán ra 157,2 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Giá vàng miếng bất ngờ tăng mạnh vào buổi chiều, tiếp tục lập đỉnh mới. Chỉ trong 1 tuần, mỗi lượng vàng cao hơn 2,7 triệu đồng, và đang bỏ xa mốc đỉnh từng lập hồi giữa tháng 10 vùng 155,7 triệu đồng.

Đồ họa AI - Lam Giang

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng tăng tiếp lên 151,6 triệu đồng/lượng mua vào, 154,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 800.000 đồng mỗi lượng.

Cả giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn đều đi lên mạnh mẽ do ảnh hưởng từ giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay tăng mạnh vào cuối ngày lên 4.341 USD/ounce, tăng khoảng 30 USD/ounce so với buổi sáng. Giá vàng liên tục tăng tiếp và đang ở mốc cao nhất kể từ cuối tháng 10 tới nay. Kim loại quý cũng hướng tới mốc đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce từng lập vào giữa tháng 10 vừa qua.

Giá vàng trong nước lập mốc đỉnh mới

Giá vàng đã tăng hơn 65% trong năm nay, nhưng vẫn được dự báo có thể lên tiếp.

Theo ông Rajat Bhattacharya, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại ngân hàng Standard Chartered, đây là năm thứ 2 liên tiếp vàng vượt trội hơn cả cổ phiếu và trái phiếu, và đã vượt trội hơn trái phiếu trong 10 năm liên tiếp. Đợt tăng giá kỷ lục của vàng, được thúc đẩy bởi sự bất ổn địa chính trị và những lo ngại về việc nới lỏng chính sách tài khóa trên toàn thế giới. Kim loại quý này tăng hơn 50% trong năm nay và hơn 150% trong 3 năm qua.

Ở chiều ngược lại, thị trường cũng xuất hiện một số cảnh báo giá vàng có thể đang vào vùng "bong bóng" khi tăng quá nóng trong thời gian dài. Năm 2026, giá vàng được kỳ vọng tăng tiếp nhưng đà tăng sẽ khó mạnh mẽ như năm nay.

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết ở thời điểm hiện tại là khoảng 138,2 triệu đồng/lượng.