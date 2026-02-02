HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tối 2-2, giá vàng bất ngờ đảo chiều tăng mạnh

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) - Giá vàng thế giới bất ngờ tăng sốc gần 400 USD/ounce từ mức đáy trong phiên gây bất ngờ cho nhiều nhà đầu tư.

Lúc 20 giờ ngày 2-2, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.790 USD/ounce, tăng gần 400 USD/ounce so với mức thấp nhất trong phiên. Đây là diễn biến bất ngờ của giá vàng, khi liên tục tăng giảm với biên độ hàng trăm USD trong mỗi phiên.

TIN LIÊN QUAN

Trong phiên giao dịch hôm nay, có thời điểm giá vàng rớt thảm về chỉ còn 4.400 USD/ounce - mốc thấp nhất kể từ đầu năm nay. Còn nếu so với mốc đỉnh 5.600 USD/ounce, kim loại quý mất tới cả 1.200 USD/ounce (mức giảm kỷ lục 27%).

Cùng nhịp phục hồi với vàng, giá bạc cũng đem lại kỳ vọng đi lên cho nhiều nhà đầu tư khi được giao dịch ở mức 82,3 USD/ounce, thay vì mức đáy trong phiên chỉ còn hơn 71,8 USD/ounce. Giá bạc cũng lao dốc không phanh từ mốc đỉnh lịch sử 121 USD/ounce.

Theo giới phân tích, giá vàng, bạc đang biến động rất mạnh trong những ngày qua, sau chuỗi tăng kỷ lục kéo dài từ năm 2025. Có điều, giá vàng giảm mạnh do hoạt động chốt lời, chứ không hẳn là sự sụp đổ của những yếu tố đã thúc đẩy giá tăng cao.

Giá vàng bất ngờ tăng mạnh vào Tối 2 - 2 năm 2026 , nhà đầu tư ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Giá vàng thế giới tăng nhanh vào cuối ngày

Bà Louise Street, Chuyên gia nghiên cứu thị trường cấp cao tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), cho rằng năm 2025 ghi nhận nhu cầu vàng tăng vọt cùng với đà leo thang của giá vàng. Người tiêu dùng và nhà đầu tư đều gia tăng mua và nắm giữ vàng trong bối cảnh rủi ro kinh tế và địa chính trị ngày càng trở thành "trạng thái bình thường mới".

Nhu cầu đầu tư giữ vai trò chủ đạo, khi giới đầu tư đẩy mạnh mua vàng qua nhiều kênh khác nhau, các ngân hàng trung ương cũng gia tăng dự trữ vàng.

"Với tình hình bất ổn kinh tế và địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong năm 2026, đà tăng trưởng mạnh mẽ của nhu cầu vàng nhiều khả năng sẽ tiếp diễn. Ngay trong tháng đầu tiên của năm, giá vàng đã lần đầu tiên vượt mốc 5.000 USD/ounce, phản ánh vai trò của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh nhiều bất định" – bà Louise Street nói.

Tối 2-2, giá vàng bất ngờ đảo chiều tăng mạnh - Ảnh 1.

Giá vàng thế giới tăng gần 400 USD/ounce vào cuối ngày, dù vẫn còn giảm sốc so với mốc đỉnh trên 5.600 USD/ounce lập ngày 29-1

Ở thị trường vàng trong nước, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn vẫn giảm tiếp vào cuối ngày. Các công ty vàng đang giao dịch vàng miếng SJC mua vào 163 triệu đồng/lượng, bán ra 166 triệu đồng/lượng, giảm thêm 2,6 triệu đồng/lượng so với buổi sáng. Chỉ trong 1 ngày, mỗi lượng vàng miếng mất tổng cộng thêm 6 triệu đồng.

Nếu tính từ mốc đỉnh 191,3 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng đã giảm tới 25,3 triệu đồng – mức giảm kỷ lục trong thời gian ngắn.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng giảm tiếp về quanh mức mua vào 162,5 triệu đồng/lượng, bán ra 165,5 triệu đồng/lượng, giảm thêm 2,6 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Hiện, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 150,9 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá bạc Phú Quý, SBJ được bán ra ở mức 3,19 triệu đồng – 3,36 triệu đồng/lượng chiều bán ra, mất khoảng 1,4 triệu đồng mỗi lượng từ vùng đỉnh ngày 29-1.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 2-2 tiếp tục lao dốc khi mở cửa tuần mới, bạc tăng trở lại

Giá vàng hôm nay 2-2 tiếp tục lao dốc khi mở cửa tuần mới, bạc tăng trở lại

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay vừa mở cửa tuần giao dịch mới đã giảm rất mạnh trên thị trường quốc tế; ngược lại giá bạc lại đi lên.

Giá vàng hôm nay 1-2: Dự báo mới nhất sau cú lao dốc lịch sử

(NLĐO) – Nhiều nhà đầu tư và một số chuyên gia kỳ vọng giá vàng hôm nay sẽ tăng trở lại sau đợt giảm mạnh nhất trong lịch sử cuối tuần qua.

Công ty vàng, bạc có động thái lạ khi giá vàng, bạc lao dốc

(NLĐO) – Giá vàng, bạc có phiên giảm mạnh nhất trong lịch sử, nhiều công ty bất ngờ thông báo tạm ngừng giao dịch.

giá vàng hôm nay giá vàng thế giới giá vàng nhẫn giá vàng miếng SJC giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo