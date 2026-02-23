Sáng 23-2, giá vàng tăng 1,6 triệu đồng/lượng, giá bạc cũng tăng vọt

Sáng 23-2, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và các doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 181,6 triệu đồng/lượng, bán ra 184,6 triệu đồng/lượng - tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% cũng được Công ty SJC mua vào 181,1 triệu đồng/lượng, bán ra 184,1 triệu đồng/lượng - tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Một số công ty như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn trơn bằng với giá vàng miếng SJC, bán ra lên tới 184,6 triệu đồng/lượng. Tập đoàn DOJI bán ra vàng nhẫn ở mức thấp hơn, quanh 184,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đi lên do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang được giao dịch ở mức 5.166 USD/ounce, tăng khoảng 20 USD/ounce so với đầu phiên sáng và tăng tổng cộng khoảng 60 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Nhu cầu tìm đến kênh trú ẩn vốn an toàn của nhà đầu tư trong bối cảnh căng thẳng thuế quan giữa Mỹ và các nước; căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran... không chỉ giúp giá vàng đi lên mà giá bạc cũng tăng mạnh.

Giá vàng miếng SJC tăng tiếp

Giá bạc hôm nay được giao dịch ở mức 87,33 USD/ounce, tăng 3,33% so với phiên cuối tuần qua. Chỉ trong 2 phiên vừa qua, giá bạc tăng tổng cộng khoảng 10% và đang ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 2 tới nay.

Ở thị trường trong nước, các công ty bạc cũng mở cửa giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Công ty Kim loại quý Ancarat giao dịch giá bạc miếng ở mức 3,26 triệu đồng/lượng mua vào, 3,36 triệu đồng/lượng bán ra - tăng khoảng 110.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá bạc thỏi loại 1 kg tại Ancarat cũng tăng lên 86,9 triệu đồng mua vào, 89,6 triệu đồng bán ra. Bạc thỏi loại 1 kg ở nhiều thương hiệu khác cũng tăng hàng triệu đồng và có sự cách biệt khá lớn.

Tập đoàn Phú Quý bán ra bạc thỏi loại 1 kg là 89,62 triệu đồng, trong khi Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank (SBJ) bán ra lên tới 98 triệu đồng - tăng tổng cộng 8,5 triệu đồng so với trước kỳ nghỉ Tết.

Giá bạc tăng tiếp sau kỳ nghỉ Tết

Diễn biến mới nhất trên thị trường bạc là sự nhập cuộc của "ông lớn" Tập đoàn Vàng bạc - Đá quý DOJI, với 2 sản phẩm dịp Thần Tài là Ngân Bảo Hà (1 lượng) và Ngân Bảo Lâm (5 lượng).

Các sản phẩm bạc Ngân Bảo của DOJI sẽ được mở bán từ mùng 8 tháng Giêng (tức 24-2) tại Lễ hội vàng DOJI và đồng thời phân phối trên kênh eGold.

Theo DOJI, nắm bắt xu hướng thị trường và nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, tập đoàn quyết định mở rộng danh mục sản phẩm sang phân khúc bạc đầu tư, tích trữ.

Việc DOJI tham gia thị trường bạc không chỉ nhằm bổ sung lựa chọn cho nhà đầu tư mà còn hướng tới chuẩn hóa trải nghiệm mua bán, gia tăng tính minh bạch và thuận tiện trong giao dịch bạc vật chất.



