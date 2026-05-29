HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tối 29-5, giá vàng tăng rất mạnh, bạc cũng theo sát

Thái Phương

(NLĐO) – Mỗi ounce vàng tăng tới gần 200 USD/ounce chỉ trong một ngày, kéo giá vàng thế giới xấp xỉ 4.600 USD. Giá bạc cũng lên tiếp.

Lúc 22 giờ ngày 29-5, giá vàng thế giới đang tăng hàng chục USD/ounce leo lên vượt 4.590 USD/ounce, tăng gần 100 USD/ounce so với buổi sáng.

Chỉ trong 1 ngày, mỗi ounce vàng tăng tới 200 USD/ounce (tương đương mức tăng khoảng 6,3 triệu đồng). 

TIN LIÊN QUAN

Giá vàng thế giới tăng vọt trong sự ngỡ ngàng của nhiều nhà đầu tư trong nước. Bởi chỉ mới một ngày trước, có thời điểm giá vàng rớt thảm về 4.371 USD/ounce. 

Tính ra trong 2 ngày, biên độ dao động của giá vàng lên tới 230 USD/ounce.

Không chỉ vàng, bạc cũng tăng nhưng tốc độ chậm hơn. Hiện giá bạc thế giới ở mức 76,6 USD/ounce, tăng tiếp so với buổi sáng. Bạc cũng phục hồi mạnh mẽ từ mốc 71,8 USD/ounce của phiên trước.

Giá bạc hôm nay tăng mạnh theo giá vàng , thị trường bất ngờ trước diễn biến mới - Ảnh 2.

Giá vàng tăng vọt vào tối nay

Theo giới phân tích, vàng, bạc đang tăng rất nhanh trước thông tin Mỹ và Iran đạt được những thỏa thuận mới liên quan đến tiến trình mở cửa eo biển Hormuz. Nếu xung đột ở Trung Đông có tiến triển tích cực, vàng sẽ tăng tiếp. Chuyên gia vàng Trần Duy Phương nói rằng nếu vàng đóng cửa trên mốc 4.500 USD/ounce là có thể xác lập đáy ngắn hạn. Mục tiêu tiếp theo của vàng là vùng 4.888 USD/ounce trong thời gian tới.

Ở thị trường trong nước, tính tới cuối ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC được giao dịch quanh 155,5 triệu đồng/lượng mua vào, 158,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm trở lại 1,5 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 146 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 12,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá bạc miếng các loại được Ancarat, SACOMBANK-SBJ, Phú Quý giao dịch quanh 2,85 triệu đồng/lượng mua vào, 2,94 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với buổi sáng.

Giá bạc ký, bạc thỏi các loại được giao dịch lần lượt là 76 triệu đồng/kg mua vào và 78,4 triệu đồng/kg bán ra, giảm 500.000 đồng mỗi kg so với buổi sáng.

Giá bạc hôm nay tăng mạnh theo giá vàng , thị trường bất ngờ trước diễn biến mới - Ảnh 3.

Giá bạc cũng tăng tiếp

Giá bạc hôm nay tăng mạnh theo giá vàng , thị trường bất ngờ trước diễn biến mới - Ảnh 4.

 

Tin liên quan

Giá vàng miếng SJC biến động mạnh, tăng đến 2,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC biến động mạnh, tăng đến 2,5 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giao dịch sáng nay, 29-5, có sự cách biệt đáng kể giữa các doanh nghiệp và biến động mạnh theo giá vàng thế giới

Giá vàng hôm nay, 29-5: Bất ngờ đảo chiều tăng mạnh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay trên thế giới bất ngờ tăng mạnh khi dữ liệu tăng trưởng kinh tế Mỹ kém tích cực, đồng USD suy yếu, chiến sự Iran vẫn căng thẳng...

Rớt thêm 1,7 triệu đồng, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn xuống đáy

(NLĐO) – Giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống cùng với giá thế giới, vàng miếng SJC bán ra chỉ còn 159 triệu đồng/lượng.

giá vàng giá bạc hôm nay giá bạc sbj giá bạc ancarat
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo