Kinh tế

Giá vàng hôm nay, 29-5: Bất ngờ đảo chiều tăng mạnh

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay trên thế giới bất ngờ tăng mạnh khi dữ liệu tăng trưởng kinh tế Mỹ kém tích cực, đồng USD suy yếu, chiến sự Iran vẫn căng thẳng...

Giá vàng hôm nay 29-5: Đảo chiều tăng mạnh - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay nóng lên

Khoảng 6 giờ ngày 29-5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.449 USD/ounce, tăng 131 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua là 4.365 USD/ounce.

Tuy vậy, nếu so với mức giá cùng thời điểm hôm qua (4.459 USD), thì giá vàng hôm nay giảm khoảng 10 USD/ounce.

Đến hơn 6 giờ, giá vàng mở cửa giao dịch trên thị trường châu Á tiếp tục bật tăng mạnh mẽ lên 4.495 USD/ounce, quy đổi khoảng 143 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay tăng mạnh khi giới đầu tư tìm đến tài sản an toàn trước những tín hiệu cho thấy kinh tế Mỹ đang phát triển chậm lại. Đồng USD suy yếu cũng góp phần hỗ trợ đà phục hồi của giá kim loại quý này .

Thông tin đáng chú ý nhất tác động đến thị trường là tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý I/2026 của Mỹ tăng trưởng 1,6%, thấp hơn dự báo trước đó là 2%. Điều này cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đang mất dần động lực tăng trưởng.

Cùng lúc, chỉ số lạm phát PCE cốt lõi – thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đặc biệt quan tâm – tăng 0,2% theo tháng và tăng 3,3% theo năm.

Việc tăng trưởng kinh tế chậm lại trong khi lạm phát lõi có dấu hiệu hạ nhiệt đã giúp giá vàng phục hồi mạnh. Nhà đầu tư kỳ vọng FED có thể giảm bớt lập trường cứng rắn về lãi suất trong thời gian tới.

Trong khi đó, chỉ số đồng USD giảm khoảng 0,1%, xuống gần 99 điểm. Đồng bạc xanh suy yếu khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Ngoài yếu tố kinh tế, thị trường còn chịu ảnh hưởng lớn từ căng thẳng tại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ chiến lược của thế giới nằm ở Vịnh Ba Tư.

Giới đầu tư đang theo dõi sát các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran liên quan một thỏa thuận kéo dài 60 ngày nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, tiến trình này vẫn chưa được hoàn tất và các vụ đụng độ quanh khu vực Trung Đông trong 48 giờ qua tiếp tục, khiến thị trường lo ngại. Từ đó, không ít nhà đầu tư tăng nhu cầu trú ẩn vốn vào vàng.

Trong nước, giá vàng miếng SJC đầu ngày được niêm yết ở ngưỡng 154,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm mạnh 3,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với sáng qua. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 29-5: Đảo chiều tăng mạnh - Ảnh 2.

