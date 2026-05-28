Rớt thêm 1,7 triệu đồng, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn xuống đáy

Sáng 28-5, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh hạ tiếp giá vàng miếng SJC về còn 156 triệu đồng/lượng mua vào và 159 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% cũng giảm mạnh, công ty SJC giao dịch quanh mức 155,8 triệu đồng/lượng mua vào và 158,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,4 triệu đồng/lượng.

Một số công ty như PNJ công bố giá vàng nhẫn trơn ở mức thấp hơn – 153,5 triệu đồng và 157,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước liên tục giảm trong những ngày qua. Với diễn biến hiện tại, giá vàng đang ở vùng thấp nhất từ đầu năm 2026. Nếu tính từ vùng đỉnh kỷ lục lập trong quý I/2026, mỗi lượng vàng đến giờ đã mất tới 31-33 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đi xuống cùng nhịp với giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 4.402 USD/ounce, mất thêm hơn 50 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Chỉ trong một ngày, vàng giảm khoảng 100 USD/ounce và đang tiếp tục dò đáy – về mức thấp nhất trong 2 tháng qua.

Giá vàng hôm nay giảm tiếp

Đà giảm của giá vàng hôm nay trong bối cảnh giá dầu thô giảm mạnh làm hạ nhiệt kỳ vọng lạm phát, trong khi thị trường chứng khoán quốc tế phục hồi và triển vọng hòa hoãn tại eo biển Hormuz tích cực. Những yếu tố này khiến vàng giảm sút hút là kênh nhu cầu trú ẩn an toàn.

Trong dự báo mới nhất, Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ đã hạ dự báo giá vàng cuối năm 2026 từ 5.900 USD xuống còn 5.500 USD/ounce, do lợi suất trái phiếu kho bạc cao và đồng USD duy trì sức mạnh.

Ở chiều ngược lại, ông Doug Moglia, chiến lược gia vĩ mô và thị trường tại đơn vị quản lý tài sản Rockefeller Global Investment Management, cho rằng vàng vẫn là trụ cột của chu kỳ hàng hóa mới, và thị trường tăng giá dài hạn của kim loại quý này vẫn còn nguyên vẹn bất chấp sự biến động gần đây.

Ông Moglia cho rằng giá vàng có thể đạt mức cao hơn nhiều so với thị trường hiện tại, dự báo ở mức trên 5.500 USD/ounce đến năm 2027 và đạt 8.000 USD/ounce trước năm 2030.



