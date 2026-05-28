Rớt thêm 1,7 triệu đồng, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn xuống đáy

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Rớt thêm 1,7 triệu đồng, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn xuống đáy

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống cùng với giá thế giới, vàng miếng SJC bán ra chỉ còn 159 triệu đồng/lượng.

Sáng 28-5, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh hạ tiếp giá vàng miếng SJC về còn 156 triệu đồng/lượng mua vào và 159 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua. 

TIN LIÊN QUAN

Giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% cũng giảm mạnh, công ty SJC giao dịch quanh mức 155,8 triệu đồng/lượng mua vào và 158,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,4 triệu đồng/lượng.

Một số công ty như PNJ công bố giá vàng nhẫn trơn ở mức thấp hơn – 153,5 triệu đồng và 157,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước liên tục giảm trong những ngày qua. Với diễn biến hiện tại, giá vàng đang ở vùng thấp nhất từ đầu năm 2026. Nếu tính từ vùng đỉnh kỷ lục lập trong quý I/2026, mỗi lượng vàng đến giờ đã mất tới 31-33 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đi xuống cùng nhịp với giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 4.402 USD/ounce, mất thêm hơn 50 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Chỉ trong một ngày, vàng giảm khoảng 100 USD/ounce và đang tiếp tục dò đáy – về mức thấp nhất trong 2 tháng qua.

Biến động giá vàng tháng 5 năm 2026 tiếp tục giảm mạnh , giá vàng miếng SJC chỉ còn 159 triệu đồn - Ảnh 2.

Giá vàng hôm nay giảm tiếp

Đà giảm của giá vàng hôm nay trong bối cảnh giá dầu thô giảm mạnh làm hạ nhiệt kỳ vọng lạm phát, trong khi thị trường chứng khoán quốc tế phục hồi và triển vọng hòa hoãn tại eo biển Hormuz tích cực. Những yếu tố này khiến vàng giảm sút hút là kênh nhu cầu trú ẩn an toàn.

Trong dự báo mới nhất, Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ đã hạ dự báo giá vàng cuối năm 2026 từ 5.900 USD xuống còn 5.500 USD/ounce, do lợi suất trái phiếu kho bạc cao và đồng USD duy trì sức mạnh.

Ở chiều ngược lại, ông Doug Moglia, chiến lược gia vĩ mô và thị trường tại đơn vị quản lý tài sản Rockefeller Global Investment Management, cho rằng vàng vẫn là trụ cột của chu kỳ hàng hóa mới, và thị trường tăng giá dài hạn của kim loại quý này vẫn còn nguyên vẹn bất chấp sự biến động gần đây.

Ông Moglia cho rằng giá vàng có thể đạt mức cao hơn nhiều so với thị trường hiện tại, dự báo ở mức trên 5.500 USD/ounce đến năm 2027 và đạt 8.000 USD/ounce trước năm 2030.


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 28-5: Tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay 28-5: Tiếp tục giảm

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay của thế giới chưa dừng đà giảm khi giá dầu thô đi xuống, nhu cầu trú ẩn vốn hạ nhiệt.

Giá vàng và bạc đang giảm rất nhanh

(NLĐO) - Giá vàng, bạc lao dốc cùng chiều với giá dầu thô khi chứng khoán toàn cầu tăng điểm, nhu cầu trú ẩn vốn an toàn vào các kênh kim loại quý hạ nhiệt

Sáng 27-5, giá vàng giảm nhanh, bạc ngược dòng tăng trở lại

(NLĐO) – Giá vàng trong nước tiếp tục "dò đáy" nhiều tháng, lùi sát về 160 triệu đồng/lượng trong khi giá bạc bất ngờ tăng trở lại.

giá vàng hôm nay giá vàng nhẫn giá vàng miếng SJC giá vàng giá bạc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo