Kinh tế

Tối 4-5, giá vàng miếng SJC bất ngờ đi lên, ngược dòng giá thế giới

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng thế giới rớt hàng chục USD/ounce, hướng về vùng 4.500 USD/ounce trong khi giá vàng trong nước lại tăng.

Tối 4-5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.546 USD/ounce, mất khoảng 55 USD/ounce so với đầu phiên sáng.

So với phiên cuối tuần trước, giá vàng giảm gần 70 USD/ounce (tương đương khoảng 2,2 triệu đồng). Đây là mức giảm khá mạnh của giá vàng trong hôm nay, tiếp mạch lùi sâu của kim loại quý những ngày trước đó.

Trong phiên hôm nay, kim loại quý bị bán mạnh trong bối cảnh đồng USD phục hồi. Chỉ số đồng USD (DXY Index) đã tăng lên mức 98,3 điểm, tăng tới 0,21 % so với phiên trước. Đồng thời, xung đột ở Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran tuyên bố kế hoạch mới của Mỹ - dùng tàu chiến và máy bay "hướng dẫn" tàu qua eo biển Hormuz - là vi phạm lệnh ngừng bắn.

Với diễn biến này, giá vàng thế giới đang ở vùng thấp nhất kể từ giữa tháng 3 tới nay.

Giá vàng trong nước tăng trở lại

Ở thị trường trong nước, giá vàng lại có diễn biến đáng chú ý khi tăng trở lại - ngược dòng với giá thế giới. Cuối ngày, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp công bố ở mức 163,3 triệu đồng/lượng mua vào, 166,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức các loại cũng được giao dịch quanh 162 triệu đồng/lượng mua vào, 165,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 144,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 21,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giãn rộng khi giá thế giới lao dốc trong khi giá trong nước lại tăng.

Giá vàng thế giới giảm nhanh

Giá vàng hôm nay 4-5: Vàng trong nước bật tăng sau kỳ nghỉ lễ

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay giảm tiếp trên thị trường quốc tế khi vừa mở cửa giao dịch tuần mới, thủng mốc 4.600 USD/ounce trong khi giá trong nước bật tăng nhẹ

Giá vàng hôm nay 3-5: Dự báo tăng sau kỳ nghỉ lễ

(NLĐO) – Cả giới phân tích và nhà đầu tư đều dự báo giá vàng sẽ tăng trở lại, ngắt mạch giảm liên tiếp nhiều tuần.

Giá vàng miếng SJC tăng trở lại trên thị trường tự do

(NLĐO) – Giá vàng thế giới tăng trở lại vượt mốc 4.600 USD/ounce và đang cao hơn giá trong nước trên 19 triệu đồng/lượng.

