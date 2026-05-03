Giá vàng hôm nay 3-5: Dự báo tăng sau kỳ nghỉ lễ

Sáng 3-5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn niêm yết ở quanh mức 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra, giảm tiếp 2,8 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Cùng xu hướng giảm, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được các công ty vàng giao dịch 162,5 triệu đồng/lượng mua vào, 165,5 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 2,9 triệu đồng/lượng.

Trong tháng 4, giá vàng đã rớt khoảng 10 triệu đồng/lượng. Còn tính từ vùng đỉnh 190-191 triệu đồng lập trong quý I/2026, mỗi lượng vàng đã mất khoảng 22 triệu đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chốt tuần giao dịch ở mức 4.615 USD/ounce, mất khoảng 100 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Giá vàng được dự báo tăng trong tuần tới

Dù giá vàng liên tiếp đi xuống, cả giới phân tích và chuyên gia đều cho rằng đà giảm sẽ ngừng và kim loại quý sớm "lấp lánh" trở lại, theo kết quả khảo sát mới nhất của Kitco về xu hướng tuần tới.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 16 chuyên gia trả lời, trong đó chỉ có 50% dự báo giá vàng tăng những ngày tới, 31% cho rằng giá vàng giảm và 19% nhận định kim loại quý đi ngang.

Tương tự, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, 79 nhà đầu tư tham gia trả lời với 46% kỳ vọng giá vàng tăng, 30% dự báo giảm và 24% cho rằng giá sẽ đi ngang.

Số lượng nhà đầu tư tham gia khảo sát tuần này tăng cao hơn so với những tuần trước đó, phản ánh kim loại quý đang thu hút sự quan tâm trở lại.

Ông Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com, kỳ vọng cuộc chiến ở Trung Đông sắp kết thúc. Nếu đúng như dự đoán, giá vàng sẽ tăng lên 5.000 USD/ounce trong vài tuần, thậm chí cao hơn nữa. "Tôi tự tin 51% rằng giá vàng sẽ cao hơn vào tuần tới" – ông Adam Button dự báo.

Ở chiều ngược lại, Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới. Vùng hỗ trợ mạnh của vàng ở quanh mức 4.540 USD/ounce. Vàng đang gặp khó khăn dù đồng USD yếu đi – cho thấy xu hướng đi lên sẽ chưa thể mạnh mẽ trong thời gian tới.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết khoảng 146,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 19,3 triệu đồng/lượng.

Đồ họa AI: Lam Giang



