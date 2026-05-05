Kinh tế

Giá vàng hôm nay 5-5: Sụt giảm rất mạnh

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 5-5, lao dốc rất sâu chủ yếu xuất phát từ hai yếu tố: Đồng USD mạnh lên và lo ngại lạm phát gia tăng do giá năng lượng tăng vọt

Giá vàng hôm nay lao dốc

Khoảng 5 giờ ngày 5-5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.523 USD/ounce, giảm khoảng 107 USD so với mức cao nhất trong đêm trước là 4.630 USD/ounce. Đây là mức sụt giảm mạnh, phản ánh áp lực bán tháo từ nhà đầu tư khi các yếu tố rủi ro vĩ mô chuyển biến bất lợi.

Đà giảm của giá vàng hôm nay chủ yếu xuất phát từ hai yếu tố then chốt: đồng USD mạnh lên và lo ngại lạm phát gia tăng do giá năng lượng tăng vọt.

Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục căng thẳng đã đẩy giá dầu thô lên trên 113 USD/thùng. Trong khi đó, đồng USD mạnh lên đã khiến vàng – tài sản định giá bằng USD – trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác, từ đó thúc đẩy lực bán kim loại quý này.

Giá nhiên liệu tăng cao sẽ kéo theo chi phí sản xuất gia tăng, khiến lạm phát toàn cầu có nguy cơ nóng trở lại. Các ngân hàng trung ương, bao gồm cả Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), có thể phải duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn để kiểm soát giá cả.

Giới phân tích nhận định giá vàng có khả năng dao động trong vùng quanh 4.000 USD. Đà tăng giá vàng sẽ bị hạn chế khi rủi ro lạm phát còn tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý chung của thị trường.

Trong bối cảnh đó, FED đã quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào tuần trước. Một số quan chức FED bày tỏ quan ngại cú sốc giá dầu có thể buộc ngân hàng trung ương phải điều chỉnh thông điệp chính sách, loại bỏ khả năng cắt giảm lãi suất sớm, mở ra kịch bản chi phí vay mượn tăng thêm trong tương lai.

Giá vàng hôm nay 4-5: Vàng trong nước bật tăng sau kỳ nghỉ lễ

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay giảm tiếp trên thị trường quốc tế khi vừa mở cửa giao dịch tuần mới, thủng mốc 4.600 USD/ounce trong khi giá trong nước bật tăng nhẹ

