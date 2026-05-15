HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Hà Nội

"Tối hậu thư" với dự án treo

Phan Đăng

Điều này cho thấy quyết tâm của TP Hà Nội về việc không để đất đai tiếp tục bị lãng phí.

Những dự án treo tại Hà Nội đang đứng trước đợt xử lý mạnh tay chưa từng có khi UBND thành phố vừa yêu cầu 341 dự án chậm triển khai phải báo cáo thực trạng, đồng thời tuyên bố sẽ thu hồi nếu chủ đầu tư không chứng minh được năng lực thực hiện. Điều này cho thấy quyết tâm của TP Hà Nội về việc không để đất đai tiếp tục bị lãng phí.

Yêu cầu của UBND TP Hà Nội không còn là những nhắc nhở mang tính hình thức mà xem như "tối hậu thư" với thông điệp dứt khoát: Triển khai dự án đúng cam kết hoặc rời "cuộc chơi". Các doanh nghiệp phải báo cáo cụ thể tiến độ đầu tư, giải phóng mặt bằng, thực hiện nghĩa vụ tài chính, đồng thời làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ và khả năng tiếp tục triển khai. Doanh nghiệp nào báo cáo qua loa, không chứng minh được năng lực tài chính hoặc thiếu cam kết rõ ràng sẽ bị xem xét thu hồi dự án.

Danh sách rà soát mà UBND TP Hà Nội yêu cầu lần này tập trung chủ yếu vào các dự án nhà ở, khu đô thị - những lĩnh vực sử dụng quỹ đất lớn nhưng kéo dài nhiều năm chưa hoàn thiện. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp lớn cũng bị "điểm mặt" như Geleximco, CEO Group, HUD hay một số tổ chức tài chính như Vietcombank, VietinBank. Điều đó cho thấy TP Hà Nội đang thể hiện quan điểm xử lý công bằng, không có vùng cấm.

Thực tế, dự án treo đã gây ra hàng loạt hệ lụy cho đô thị. Nhiều khu đất bị bỏ hoang thời gian dài, cỏ mọc um tùm, gây lãng phí nguồn lực rất lớn. Trong khi đó, người dân sống trong vùng quy hoạch treo lại chịu nhiều thiệt thòi vì không được xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Không ít nơi, cuộc sống của người dân bị "treo" theo dự án suốt nhiều năm.

Không chỉ gây lãng phí đất đai, các dự án chậm triển khai còn làm méo mó thị trường bất động sản và ảnh hưởng quy hoạch đô thị. Không loại trừ có doanh nghiệp giữ đất nhưng không triển khai, chờ tăng giá hoặc tìm cơ hội chuyển nhượng kiếm lời. Điều này khiến nguồn lực xã hội bị đóng băng, trong khi thành phố ngày càng thiếu quỹ đất cho hạ tầng, nhà ở và các công trình công cộng.

Bởi vậy, việc TP Hà Nội chuyển từ "nhắc nhở" sang "xử lý dứt điểm" là cần thiết. Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng khan hiếm, đất đai phải được đưa vào sử dụng hiệu quả. Cuộc rà soát lần này cũng là phép thử thực chất đối với năng lực của các chủ đầu tư. Thị trường sẽ không còn chỗ cho dự án "ôm đất chờ thời" hay những lời hứa kéo dài năm này qua năm khác.

Để giải quyết tận gốc tình trạng dự án treo, TP Hà Nội cần thực hiện việc thu hồi minh bạch, quyết liệt và tránh tình trạng xử lý nửa vời. Quan trọng hơn, việc lựa chọn nhà đầu tư phải chặt chẽ ngay từ đầu để tránh lặp lại vòng luẩn quẩn giao đất rồi để dự án chậm tiến độ.

Động thái mạnh tay của TP Hà Nội đang nhận được sự đồng tình của dư luận. Bởi lẽ, đây không chỉ là chuyện xử lý vài trăm dự án chậm tiến độ, mà còn là bước đi nhằm lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai. Khi những dự án yếu kém bị loại bỏ, nguồn lực đất đai sẽ có cơ hội được khai thác hiệu quả hơn, phục vụ đúng mục tiêu phát triển đô thị bền vững của thủ đô.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo