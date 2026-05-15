"Tối hậu thư" với dự án treo

Những dự án treo tại Hà Nội đang đứng trước đợt xử lý mạnh tay chưa từng có khi UBND thành phố vừa yêu cầu 341 dự án chậm triển khai phải báo cáo thực trạng, đồng thời tuyên bố sẽ thu hồi nếu chủ đầu tư không chứng minh được năng lực thực hiện. Điều này cho thấy quyết tâm của TP Hà Nội về việc không để đất đai tiếp tục bị lãng phí.

Yêu cầu của UBND TP Hà Nội không còn là những nhắc nhở mang tính hình thức mà xem như "tối hậu thư" với thông điệp dứt khoát: Triển khai dự án đúng cam kết hoặc rời "cuộc chơi". Các doanh nghiệp phải báo cáo cụ thể tiến độ đầu tư, giải phóng mặt bằng, thực hiện nghĩa vụ tài chính, đồng thời làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ và khả năng tiếp tục triển khai. Doanh nghiệp nào báo cáo qua loa, không chứng minh được năng lực tài chính hoặc thiếu cam kết rõ ràng sẽ bị xem xét thu hồi dự án.

Danh sách rà soát mà UBND TP Hà Nội yêu cầu lần này tập trung chủ yếu vào các dự án nhà ở, khu đô thị - những lĩnh vực sử dụng quỹ đất lớn nhưng kéo dài nhiều năm chưa hoàn thiện. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp lớn cũng bị "điểm mặt" như Geleximco, CEO Group, HUD hay một số tổ chức tài chính như Vietcombank, VietinBank. Điều đó cho thấy TP Hà Nội đang thể hiện quan điểm xử lý công bằng, không có vùng cấm.

Thực tế, dự án treo đã gây ra hàng loạt hệ lụy cho đô thị. Nhiều khu đất bị bỏ hoang thời gian dài, cỏ mọc um tùm, gây lãng phí nguồn lực rất lớn. Trong khi đó, người dân sống trong vùng quy hoạch treo lại chịu nhiều thiệt thòi vì không được xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Không ít nơi, cuộc sống của người dân bị "treo" theo dự án suốt nhiều năm.

Không chỉ gây lãng phí đất đai, các dự án chậm triển khai còn làm méo mó thị trường bất động sản và ảnh hưởng quy hoạch đô thị. Không loại trừ có doanh nghiệp giữ đất nhưng không triển khai, chờ tăng giá hoặc tìm cơ hội chuyển nhượng kiếm lời. Điều này khiến nguồn lực xã hội bị đóng băng, trong khi thành phố ngày càng thiếu quỹ đất cho hạ tầng, nhà ở và các công trình công cộng.

Bởi vậy, việc TP Hà Nội chuyển từ "nhắc nhở" sang "xử lý dứt điểm" là cần thiết. Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng khan hiếm, đất đai phải được đưa vào sử dụng hiệu quả. Cuộc rà soát lần này cũng là phép thử thực chất đối với năng lực của các chủ đầu tư. Thị trường sẽ không còn chỗ cho dự án "ôm đất chờ thời" hay những lời hứa kéo dài năm này qua năm khác.

Để giải quyết tận gốc tình trạng dự án treo, TP Hà Nội cần thực hiện việc thu hồi minh bạch, quyết liệt và tránh tình trạng xử lý nửa vời. Quan trọng hơn, việc lựa chọn nhà đầu tư phải chặt chẽ ngay từ đầu để tránh lặp lại vòng luẩn quẩn giao đất rồi để dự án chậm tiến độ.

Động thái mạnh tay của TP Hà Nội đang nhận được sự đồng tình của dư luận. Bởi lẽ, đây không chỉ là chuyện xử lý vài trăm dự án chậm tiến độ, mà còn là bước đi nhằm lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai. Khi những dự án yếu kém bị loại bỏ, nguồn lực đất đai sẽ có cơ hội được khai thác hiệu quả hơn, phục vụ đúng mục tiêu phát triển đô thị bền vững của thủ đô.



