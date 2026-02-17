HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tối mùng 1 Tết, giá vàng giảm rất mạnh

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) - Giá vàng thế giới lao dốc, có thời điểm thủng mốc 4.900 USD/ounce khi nhà đầu tư chốt lời; giá bạc thấp nhất trong 2 tuần qua.

Tối 17-2 (mùng 1 Tết), giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.920 USD/ounce, mất tới 73 USD mỗi ounce so với buổi sáng.

Nếu so với hôm qua, mỗi ounce vàng giảm khoảng 100 USD, về mức thấp nhất trong khoảng 1 tuần qua.

Trong phiên giao dịch hôm nay, có thời điểm giá vàng rớt thẳng đứng, thủng mốc 4.900 USD/ounce, về sâu chỉ còn 4.872 USD/ounce. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy từ thị trường giúp kim loại quý phục hồi về mức hơn 4.900 USD/ounce.

Dù vậy, nếu so với mốc đỉnh cao nhất của giá vàng là hơn 5.600 USD/ounce hồi cuối tháng 1-2026, giá vàng vẫn mất khoảng 13%.

Với giá vàng trong nước, tính tới cuối ngày hôm nay, vàng miếng SJC được một số cửa hàng thông báo mua vào ở mức 177,5 triệu đồng/lượng, bán ra 180,5 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước đang nghỉ Tết Nguyên đán. Giá vàng miếng SJC có sự cách biệt giữa các đơn vị và ít biến động hơn. Vì vậy, khoảng cách chênh lệch với giá thế giới cũng giãn rộng lên tới 25 triệu đồng/lượng (quy đổi giá thế giới theo tỉ giá niêm yết hôm nay).

Cùng nhịp giảm mạnh của vàng, giá bạc cũng bị bán tháo trên thị trường quốc tế, lùi sâu về quanh mốc 74,81 USD/ounce, giảm 2,8% so với phiên trước.

Thị trường bạc trong nước đang nghỉ giao dịch dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, với đà lao dốc của giá bạc thế giới, nhiều người từng xếp hàng mua bạc trước kỳ nghỉ Tết giờ "mất ăn mất ngủ" vì lo giá bạc Phú Quý, SBJ sẽ giảm theo.

Hiện tại, so với mức giá đỉnh 120-130 triệu đồng/kg bạc hồi cuối tháng 1, giá bạc đang giảm tới 25%.

Giá vàng giảm mạnh mùng 1 Tết 2026: Thị trường kim lọai qúy biến động - Ảnh 2.

Giá vàng giảm tiếp trên thị trường quốc tế vào cuối ngày hôm nay

Trong khi giá vàng được dự đoán có thể giao dịch quanh vùng 5.000 USD/ounce thời gian tới, bạc lại được kỳ vọng phục hồi tích cực hơn.

Báo cáo cập nhật mới nhất của Bộ phận nghiên cứu toàn cầu ngân hàng JP Morgan (JP Morgan Global Research) dự báo giá bạc trung bình sẽ đạt 81 USD/ounce vào năm 2026, với giá trung bình cao nhất là 85 USD/ounce vào quý IV. Nhu cầu đầu tư gia tăng từ Trung Quốc đang ảnh hưởng đáng kể đến việc hình thành giá trên toàn bộ thị trường kim loại, trong đó có bạc, và nhà đầu tư cần theo dõi kỹ yếu tố này.

Giá vàng giảm mạnh mùng 1 Tết 2026: Thị trường kim lọai qúy biến động - Ảnh 3.

Biên độ dao động của giá vàng lên đến cả trăm USD/ounce trong một phiên


    Thông báo