HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tối mùng 5 Tết, tuyến cao tốc hướng về TPHCM "đóng - mở" liên tục

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Chiều và tối 21-2, lượng xe từ các tỉnh miền Trung, Lâm Đồng, Vũng Tàu trở lại TPHCM khiến ùn tắc cục bộ trên Quốc lộ 51, tuyến cao tốc Long Thành-TPHCM

Xe nhích từng chút trên tuyến cao tốc

Vào chiều cùng ngày, tại Quốc lộ 1A (xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai) giao với tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, CSGT đã đóng lối dẫn vào đường cao tốc.

Nguyên nhân do lượng xe cộ tăng cao khi người dân các tỉnh, thành miền Trung, miền Bắc bắt đầu di chuyển vào Đồng Nai và TPHCM sau kỳ nghỉ Tết.

Ùn tắc cao tốc TPHCM liên tục vào tối mùng 5 Tết , hướng dẫn đi Quốc lộ 1 , 51 - Ảnh 1.

Đường dẫn vào tuyến cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây (xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai) đóng lại, các phương tiện được hướng dẫn di chuyển trên Quốc lộ 1A về TPHCM

Các phương tiện được hướng dẫn quay đầu lại, tiếp tục di chuyển trên Quốc lộ 1 để về TPHCM.

Trong khi đó, tối cùng ngày, trên Quốc lộ 51 đoạn giao với tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành -Dầu Giây các phương tiện di chuyển chậm, ùn ứ kéo dài.

Trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng về TPHCM, xe cộ đông đúc đoạn cầu Long Thành, trạm thu phí.

Để tránh tình trạng tiếp tục quá tải, đường dẫn vào cao tốc đã đóng lại, các phương tiện được CSGT hướng dẫn dẫn di chuyển theo Quốc lộ 51 về TPHCM.

Theo CSGT, do tuyến cao tốc đang mở rộng nên có lô cốt làm hẹp đường, việc các xe chuyển làn khiến tình hình tại đây di chuyển chậm, ùn ứ nhẹ. Tại nút giao đường cao tốc này và tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, lực lượng cảnh sát giao thông có mặt để đóng mở luân phiên tránh ùn ứ.

Ùn tắc cao tốc TPHCM liên tục vào tối mùng 5 Tết , hướng dẫn đi Quốc lộ 1 , 51 - Ảnh 2.

Quốc lộ 51, tại đường dẫn vào tuyến cao tốc Long Thành-TPHCM đã đóng lại. Các phương tiện được hướng dẫn tiếp tục di chuyển trên Quốc lộ 51 về TPHCM

Ùn tắc cao tốc TPHCM liên tục vào tối mùng 5 Tết , hướng dẫn đi Quốc lộ 1 , 51 - Ảnh 3.

Các xe 'đứng hình' trên Quốc lộ 51 giao tuyến cao tốc Long Thành-TPHCM

Ùn tắc cao tốc TPHCM liên tục vào tối mùng 5 Tết , hướng dẫn đi Quốc lộ 1 , 51 - Ảnh 4.

Tuyến cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây, các phương tiện di chuyển chậm đoạn trước cầu Long Thành (tỉnh Đồng Nai) và trạm thu phí thuộc địa phận TPHCM


Ùn tắc cao tốc TPHCM liên tục vào tối mùng 5 Tết , hướng dẫn đi Quốc lộ 1 , 51 - Ảnh 5.

Cầu Nhơn Trạch Vành đai 3 chiều về TPHCM các xe cũng đang di chuyển chậm

Đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (đội 6) Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã chủ động triển khai phương án chốt chặn, điều tiết tại một số nút giao dẫn lên các đoạn tuyến cao tốc từ Khánh Hòa đến TPHCM để phân luồng luân phiên.

Tùy vào tình hình lượng phương tiện thực tế, Đội 6 phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông địa phương sẽ tạm thời hạn chế dòng xe từ các quốc lộ lên tuyến cao tốc theo từng đợt, tránh tình trạng xe dồn ứ ồ ạt khiến dòng xe vượt quá khả năng khai thác của tuyến đường.

Tin liên quan

Đầm Trà Ổ "nghẹt thở" ngày mùng 5 Tết: Biển người vây kín xem đua thuyền

Đầm Trà Ổ "nghẹt thở" ngày mùng 5 Tết: Biển người vây kín xem đua thuyền

(NLĐO)- Chiều 21-2 (mùng 5 Tết), Giải Đua thuyền truyền thống Đầm Trà Ổ (Gia Lai) tranh Cúp Agribank năm 2026 đã khai mạc, thu hút hàng ngàn người dân theo dõi.

CSGT Đồng Nai xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm nồng độ cồn dịp Tết

(NLĐO) - Trong số 586 trường hợp vi phạm trong mấy ngày Tết ở Đồng Nai, có đến 357 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Mùng 4 Tết, biển Vũng Tàu lập kỷ lục về lượng khách du xuân

(NLĐO) - Ngày 20-2 (mùng 4 Tết), dòng người tiếp tục đổ về các điểm du lịch tại Vũng Tàu, Long Hải, Bình Châu khiến nhiều tuyến đường đông kín phương tiện.

tỉnh đồng nai cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây ùn ứ giao thông Quốc lộ 1A cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo