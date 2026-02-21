Xe nhích từng chút trên tuyến cao tốc

Vào chiều cùng ngày, tại Quốc lộ 1A (xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai) giao với tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, CSGT đã đóng lối dẫn vào đường cao tốc.

Nguyên nhân do lượng xe cộ tăng cao khi người dân các tỉnh, thành miền Trung, miền Bắc bắt đầu di chuyển vào Đồng Nai và TPHCM sau kỳ nghỉ Tết.

Đường dẫn vào tuyến cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây (xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai) đóng lại, các phương tiện được hướng dẫn di chuyển trên Quốc lộ 1A về TPHCM

Các phương tiện được hướng dẫn quay đầu lại, tiếp tục di chuyển trên Quốc lộ 1 để về TPHCM.

Trong khi đó, tối cùng ngày, trên Quốc lộ 51 đoạn giao với tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành -Dầu Giây các phương tiện di chuyển chậm, ùn ứ kéo dài.

Trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng về TPHCM, xe cộ đông đúc đoạn cầu Long Thành, trạm thu phí.

Để tránh tình trạng tiếp tục quá tải, đường dẫn vào cao tốc đã đóng lại, các phương tiện được CSGT hướng dẫn dẫn di chuyển theo Quốc lộ 51 về TPHCM.

Theo CSGT, do tuyến cao tốc đang mở rộng nên có lô cốt làm hẹp đường, việc các xe chuyển làn khiến tình hình tại đây di chuyển chậm, ùn ứ nhẹ. Tại nút giao đường cao tốc này và tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, lực lượng cảnh sát giao thông có mặt để đóng mở luân phiên tránh ùn ứ.

Quốc lộ 51, tại đường dẫn vào tuyến cao tốc Long Thành-TPHCM đã đóng lại. Các phương tiện được hướng dẫn tiếp tục di chuyển trên Quốc lộ 51 về TPHCM

Các xe 'đứng hình' trên Quốc lộ 51 giao tuyến cao tốc Long Thành-TPHCM

Tuyến cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây, các phương tiện di chuyển chậm đoạn trước cầu Long Thành (tỉnh Đồng Nai) và trạm thu phí thuộc địa phận TPHCM





Cầu Nhơn Trạch Vành đai 3 chiều về TPHCM các xe cũng đang di chuyển chậm

Đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (đội 6) Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã chủ động triển khai phương án chốt chặn, điều tiết tại một số nút giao dẫn lên các đoạn tuyến cao tốc từ Khánh Hòa đến TPHCM để phân luồng luân phiên.

Tùy vào tình hình lượng phương tiện thực tế, Đội 6 phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông địa phương sẽ tạm thời hạn chế dòng xe từ các quốc lộ lên tuyến cao tốc theo từng đợt, tránh tình trạng xe dồn ứ ồ ạt khiến dòng xe vượt quá khả năng khai thác của tuyến đường.