Du khách đến Vũng Tàu đông nghịt, khách sạn kín phòng

Từ giữa trưa đến gần cuối giờ chiều, lượng xe từ các tỉnh, thành lân cận dồn về trung tâm thành phố biển tăng nhanh.

Các trục đường ven biển như Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám, Quang Trung, Trần Phú… thường xuyên xảy ra ùn ứ cục bộ, phương tiện di chuyển chậm, nhất là tại các nút giao có đèn tín hiệu.

Đường Thuỳ Vân đông nghịt du khách trong chiều Mùng 3 Tết; ảnh: Toàn Phạm

Tại khu vực Bãi Sau, hàng ngàn du khách tập trung tắm biển, vui chơi, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp. Các bãi giữ xe, quán ăn, dịch vụ giải khát hoạt động liên tục để phục vụ lượng khách tăng cao.

Theo ghi nhận từ các cơ sở lưu trú, công suất phòng trong dịp cao điểm Tết đạt mức rất cao, đặc biệt ở các khách sạn, nhà nghỉ gần biển. Nhiều đơn vị cho biết đã kín phòng liên tục từ mùng 2 đến mùng 4 Tết.

Ở phân khúc 3-4 sao, nhiều khách sạn đều thông báo không còn phòng trống trong những ngày cao điểm. Tại phân khúc cao cấp, công suất phòng mùng 2 đạt trên 90% và tiếp tục kín phòng trong mùng 3, 4.

Bãi Sau chật kín du khách

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu cho biết riêng mùng 3 Tết, địa phương đón hơn 39.000 lượt khách, tăng hơn 6.000 lượt so với mùng 2. Dù lượng người tăng mạnh, công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và cứu hộ cứu nạn vẫn được duy trì ổn định.

Trong ngày, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu 4 trường hợp du khách gặp sự cố tại khu vực ao xoáy, đưa vào bờ an toàn; tiếp nhận và bàn giao 10 trẻ em đi lạc cho gia đình; đồng thời trao trả nhiều tài sản có giá trị cho người đánh rơi.