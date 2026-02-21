HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

CSGT Đồng Nai xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm nồng độ cồn dịp Tết

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Trong số 586 trường hợp vi phạm trong mấy ngày Tết ở Đồng Nai, có đến 357 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 21-2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết trong 3 ngày đầu xuân (từ mùng 1 đến mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), lực lượng đã dừng kiểm tra 3.332 phương tiện, xử lý 586 trường hợp vi phạm, tạm giữ 359 phương tiện, tước giấy phép lái xe 23 trường hợp. Tổng số tiền xử phạt ước trên 2,9 tỉ đồng.

Toàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 1 người bị thương, không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa và đường sắt.

CSGT Đồng Nai xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp Tết 2026 - Ảnh 1.

Đội CSGT Đường bộ số 1 tuần tra, kiểm soát trên đường Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên

Theo đó, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và địa bàn trọng điểm; tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Trong tổng số vi phạm, nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao với 357 trường hợp; vi phạm tốc độ 113 trường hợp. Các chuyên đề về phòng, chống ma túy; kiểm soát phương tiện chở quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng xe được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Trước đó, ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã phát lệnh ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trọng điểm, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngay từ ngày đầu năm mới

Lãnh đạo phòng CSGT Công an tỉnh nhấn mạnh kiểm tra và xử lý vi phạm nồng độ cồn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết năm nay. Mục tiêu đặt ra là kéo giảm đến mức thấp nhất tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia; từng bước hình thành thói quen “đã uống rượu, bia thì không lái xe”, góp phần mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà trên mỗi cung đường.


cảnh sát giao thông tước giấy phép công an tỉnh đồng nai vi phạm nồng độ cồn tết nguyên đán
