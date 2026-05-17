Tối nay, 36 nghệ sĩ bước vào cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc – 2026

Các nghệ sĩ, nghệ nhân, nhạc công có mặt trong đêm khai mạc Cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc – 2026

Tối nay (17-5), Cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc – 2026 sẽ được khai mạc tại Nhà hát Thành phố, đây là cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM tổ chức.

Cuộc thi quy tụ nhiều đơn vị nghệ thuật cả nước

Theo lịch tập luyện và biểu diễn do Ban Tổ chức công bố, cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 23-5 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 17-5 tại Nhà hát TP, còn lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 23-5 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

Cuộc thi quy tụ nhiều đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp như Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Cao Văn Lầu, Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam, Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ, Đoàn Cải lương Tuồng cổ Huỳnh Long, Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật TP Cần Thơ, Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa…

Điều dễ nhận thấy qua danh sách dự thi là sự xuất hiện đan xen của nhiều lực lượng: từ các nhà hát công lập có truyền thống lâu năm đến các đơn vị xã hội hóa, đoàn tư nhân và trung tâm văn hóa nghệ thuật địa phương. Chính sự đa dạng ấy tạo nên diện mạo sinh động cho cuộc thi năm nay.

Những gương mặt tranh tài theo từng đêm thi

Đêm thi 18-5

Đêm thi đầu tiên diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 18-5 với sự góp mặt của các nghệ sĩ thuộc Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ và Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Các thí sinh gồm: Võ Hoàng Dư, Lê Hoàng Nghi, Lâm Thị Kim Cương, Dương Thị Kim Tiến và Nguyễn Thị Diễm Kiều.

Các trích đoạn dự thi gồm "Ngạ quỷ", "Kẻ đốt đền", "Phận cám", "Bí kịch" và "Bão dậy trời Hưng Long".

Đêm thi 19-5

Đêm thi tối 19-5 quy tụ các nghệ sĩ của Nhà hát Cao Văn Lầu và Đoàn Cải lương Tuồng cổ Huỳnh Long. Các thí sinh gồm: Trần Thị Mỹ Lệ, Lâm Minh Nghiêm, Trần Hồng Thắm và Trương Trọng Nhân.

Những trích đoạn được chọn biểu diễn gồm "Một phút một thời", "Không là cát bụi", "Một thuở bi hùng" và phần diễn kịch một mình đầy thử thách của nghệ sĩ trẻ Đoàn cải lương Tuồng cổ Huỳnh Long.

Đêm thi 20-5

Đêm thi ngày 20-5 có sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam và Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng.

Các nghệ sĩ tranh tài gồm: Hoàng Tuấn Thịnh, Nguyễn Thị Nguyệt (Minh Nguyệt), Hoàng Văn Dương, Lê Trung Tuấn và Phan Thu Phương.

Khán giả sẽ được thưởng thức các trích đoạn "Lòng lang dạ sói", "Lý Chiêu Hoàng", "Bến nước Ngũ Bồ", "Trọn đời trung hiếu với Thăng Long" và "Tửu phần bốc cháy".

Đêm thi 21-5

Đêm thi ngày 21-5 là màn tranh tài của nghệ sĩ thuộc Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật TP Cần Thơ và Nhà hát Cải lương Hà Nội. Các nghệ sĩ gồm: Võ Vũ Linh, Nguyễn Thị Kim Ngân, Võ Thị Bé, Đỗ Thị Hiền và Lê Xuân Vương.

Những trích đoạn được chọn thi gồm "Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền", "Vương Quyền", "Thời con gái đã xa", "Đêm cuối Lý Chiêu Hoàng" và "Kẻ sĩ Thăng Long".

Sự hiện diện của công chúng sẽ là nguồn động viên lớn để cải lương tiếp tục vươn xa trong đời sống đương đại. Và kỳ vọng từ cuộc thi này, khán giả sẽ tìm thấy những gương mặt tài năng mới cho sân khấu cải lương Việt Nam.