Tối nay, 36 nghệ sĩ bước vào cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc – 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Tối nay, 36 nghệ sĩ bước vào cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc – 2026

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc – 2026 là nơi tranh giải nghề nghiệp, mở ra cơ hội để thế hệ nghệ sĩ trẻ thi đua sáng tạo

Tối nay, 36 nghệ sĩ bước vào cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc – 2026 - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ, nghệ nhân, nhạc công có mặt trong đêm khai mạc Cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc – 2026

Tối nay (17-5), Cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc – 2026 sẽ được khai mạc tại Nhà hát Thành phố, đây là cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM tổ chức.

Cuộc thi quy tụ nhiều đơn vị nghệ thuật cả nước 

Theo lịch tập luyện và biểu diễn do Ban Tổ chức công bố, cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 23-5 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 17-5 tại Nhà hát TP, còn lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 23-5 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

Cuộc thi quy tụ nhiều đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp như Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Cao Văn Lầu, Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam, Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ, Đoàn Cải lương Tuồng cổ Huỳnh Long, Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật TP Cần Thơ, Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa…

Điều dễ nhận thấy qua danh sách dự thi là sự xuất hiện đan xen của nhiều lực lượng: từ các nhà hát công lập có truyền thống lâu năm đến các đơn vị xã hội hóa, đoàn tư nhân và trung tâm văn hóa nghệ thuật địa phương. Chính sự đa dạng ấy tạo nên diện mạo sinh động cho cuộc thi năm nay.

Những gương mặt tranh tài theo từng đêm thi

Đêm thi 18-5

Đêm thi đầu tiên diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 18-5 với sự góp mặt của các nghệ sĩ thuộc Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ và Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Các thí sinh gồm: Võ Hoàng Dư, Lê Hoàng Nghi, Lâm Thị Kim Cương, Dương Thị Kim Tiến và Nguyễn Thị Diễm Kiều.

Các trích đoạn dự thi gồm "Ngạ quỷ", "Kẻ đốt đền", "Phận cám", "Bí kịch" và "Bão dậy trời Hưng Long".

Đêm thi 19-5

Đêm thi tối 19-5 quy tụ các nghệ sĩ của Nhà hát Cao Văn Lầu và Đoàn Cải lương Tuồng cổ Huỳnh Long. Các thí sinh gồm: Trần Thị Mỹ Lệ, Lâm Minh Nghiêm, Trần Hồng Thắm và Trương Trọng Nhân.

Những trích đoạn được chọn biểu diễn gồm "Một phút một thời", "Không là cát bụi", "Một thuở bi hùng" và phần diễn kịch một mình đầy thử thách của nghệ sĩ trẻ Đoàn cải lương Tuồng cổ Huỳnh Long.

Đêm thi 20-5

Đêm thi ngày 20-5 có sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam và Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng.

Các nghệ sĩ tranh tài gồm: Hoàng Tuấn Thịnh, Nguyễn Thị Nguyệt (Minh Nguyệt), Hoàng Văn Dương, Lê Trung Tuấn và Phan Thu Phương.

Khán giả sẽ được thưởng thức các trích đoạn "Lòng lang dạ sói", "Lý Chiêu Hoàng", "Bến nước Ngũ Bồ", "Trọn đời trung hiếu với Thăng Long" và "Tửu phần bốc cháy".

Đêm thi 21-5

Đêm thi ngày 21-5 là màn tranh tài của nghệ sĩ thuộc Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật TP Cần Thơ và Nhà hát Cải lương Hà Nội. Các nghệ sĩ gồm: Võ Vũ Linh, Nguyễn Thị Kim Ngân, Võ Thị Bé, Đỗ Thị Hiền và Lê Xuân Vương.

Những trích đoạn được chọn thi gồm "Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền", "Vương Quyền", "Thời con gái đã xa", "Đêm cuối Lý Chiêu Hoàng" và "Kẻ sĩ Thăng Long".

Sự hiện diện của công chúng sẽ là nguồn động viên lớn để cải lương tiếp tục vươn xa trong đời sống đương đại. Và kỳ vọng từ cuộc thi này, khán giả sẽ tìm thấy những gương mặt tài năng mới cho sân khấu cải lương Việt Nam.

Tin liên quan

Gần 100 tác phẩm hội tụ tại triển lãm "Chạm tới màu xanh" ở TPHCM

Gần 100 tác phẩm hội tụ tại triển lãm "Chạm tới màu xanh" ở TPHCM

(NLĐO) - Triển lãm “Chạm tới màu xanh” quy tụ 21 họa sĩ với gần 100 tác phẩm mang sắc xanh thiên nhiên và thông điệp sống bền vững.

Tối nay, vở "Người giữ mộ" sẽ phát sóng trên HTV

(NLĐO) – Bản dựng mới của vở cải lương "Người giữ mộ" hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc qua diễn xuất của các nghệ sĩ trẻ

Cuộc thi Tài năng Diễn viên cải lương toàn quốc 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo