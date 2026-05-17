Gần 100 tác phẩm hội tụ tại triển lãm "Chạm tới màu xanh" ở TPHCM

Vai trò của thiên nhiên trong đời sống con người

Ngày 17-5, tại Hội Mỹ thuật TPHCM (phường Võ Thị Sáu), Câu lạc bộ Cùng sánh bước họa thất 5P khai mạc triển lãm tranh mang chủ đề "Chạm tới màu xanh", giới thiệu gần 100 tác phẩm của 21 họa sĩ chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp.

Triển lãm quy tụ nhiều tác phẩm được sáng tác bằng các chất liệu như sơn dầu, màu nước và lụa. Các tác phẩm xoay quanh hình ảnh thiên nhiên, sông nước, cây cỏ, đồng ruộng và đời sống con người Việt Nam, với màu xanh được chọn làm tông màu chủ đạo xuyên suốt.

Họa sĩ Nguyễn Thị Tâm cho biết chủ đề "Chạm tới màu xanh" được chọn như một cách nhắc nhớ về vai trò của thiên nhiên trong đời sống con người. Theo bà, màu xanh không chỉ là gam màu trong hội họa mà còn tượng trưng cho sự sống, hy vọng và sự hồi sinh của đất trời.

Bà cho biết triển lãm năm nay quy tụ gần 100 tác phẩm, hầu hết đều thấp thoáng sắc xanh của thiên nhiên, từ đồng ruộng, sông nước đến cây cỏ và hoa lá. Theo bà, đây không chỉ là lựa chọn về màu sắc mà còn phản ánh mong muốn hướng con người trở về với những giá trị bền vững của môi trường sống.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

"Chúng tôi tổ chức triển lãm vào thời điểm chuyển mùa, chuẩn bị bước sang mùa hè. Khi những cơn mưa đầu mùa xuất hiện cũng là lúc cây cối bắt đầu nảy mầm, đất trời hồi sinh mạnh mẽ hơn. Vì vậy, màu xanh trong tranh không chỉ là màu sắc mà còn là biểu tượng của sức sống" - bà nói.

Gìn giữ môi trường sống xanh cho tương lai

Theo họa sĩ Nguyễn Thị Tâm, triển lãm cũng là dịp để những người yêu hội họa gặp gỡ, chia sẻ đam mê sáng tạo. Câu lạc bộ Cùng sánh bước họa thất 5P không chỉ có các họa sĩ chuyên nghiệp mà còn mở rộng cho những người yêu mỹ thuật ở nhiều độ tuổi, kể cả người chưa từng học qua trường lớp bài bản.

"Có những người lớn tuổi mới bắt đầu cầm cọ, cũng có những bạn trẻ yêu hội họa nhưng không có điều kiện học chính quy. Chúng tôi tạo ra một sân chơi để mọi người cùng vẽ, cùng chia sẻ niềm vui và tìm sự thư giãn trong nghệ thuật. "Cùng sánh bước" cũng mang ý nghĩa là mọi người đồng hành với nhau bằng tình yêu hội họa" - bà chia sẻ thêm.

Họa sĩ Nguyễn Thị Tâm kỳ vọng thông qua triển lãm, công chúng sẽ cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam cũng như ý thức hơn trong việc gìn giữ môi trường sống xanh cho tương lai.

Không gian trưng bày tại triển lãm "Chạm tới màu xanh"

Ban tổ chức cho biết triển lãm năm nay cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu chặng đường 40 năm hình thành và hoạt động của Câu lạc bộ Cùng sánh bước họa thất 5P. Trong suốt nhiều năm qua, câu lạc bộ duy trì hoạt động triển lãm thường niên nhằm giới thiệu tác phẩm mới, tạo không gian giao lưu nghệ thuật và lan tỏa tình yêu hội họa đến công chúng.

Nhiều tác phẩm tại triển lãm tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên các vùng miền Việt Nam, từ màu xanh của ruộng lúa, cây trái miền Tây sông nước đến những dòng sông, hoa lá và ký ức làng quê. Qua đó, các họa sĩ gửi gắm mong muốn về một cuộc sống ngày càng xanh hơn, hài hòa giữa phát triển đô thị và gìn giữ những giá trị văn hóa, cảnh quan truyền thống.

Triển lãm "Chạm tới màu xanh" diễn ra từ ngày 17 đến hết ngày 23-5, mở cửa tự do phục vụ công chúng yêu mỹ thuật tại Hội Mỹ thuật TPHCM.



