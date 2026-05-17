Các nghệ sĩ tham gia vở "Người giữ mộ"

Tối nay 17-5, chương trình "Ngân mãi Chuông vàng" của Đài Truyền hình TP HCM sẽ công diễn và truyền hình trực tiếp lúc 21 giờ trên kênh HTV9 tại Nhà hát Truyền hình, giới thiệu đến công chúng vở cải lương kinh điển "Người giữ mộ" của cố soạn giả Phi Hùng, do đạo diễn NSND Lê Thụy dàn dựng.

Đây là chương trình nghệ thuật ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890-19-5-2026). Tác phẩm từng được NSND Huỳnh Nga dàn dựng thành công và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ khán giả.

Tác phẩm đi vào lòng người

Trở lại trong chương trình "Ngân mãi Chuông vàng", vở diễn được làm mới qua bàn tay dàn dựng của NSND Lê Thụy, quy tụ các nghệ sĩ Thanh Hồng, Hoàng Minh Vương, Thanh Đông, Phùng Ngọc Bảy, Nguyễn Thanh Toàn, Hùng Vương, Tấn Đạt… cùng nhiều gương mặt trẻ từng tham gia cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ".

Sự kết hợp giữa những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm và lớp diễn viên trẻ tạo nên sức sống mới cho tác phẩm mang đậm giá trị lịch sử và tinh thần yêu nước.

Giữa dòng chảy của sân khấu cải lương cách mạng, "Người giữ mộ" vẫn được xem là một trong những tác phẩm giàu cảm xúc và mang giá trị lịch sử sâu sắc. Vở diễn tái hiện câu chuyện cảm động về người dân Hòa An, tỉnh Đồng Tháp đã âm thầm che giấu, bảo vệ phần mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước sự truy lùng, phá hoại của thực dân.

Điều khiến nhiều thế hệ khán giả xúc động khi xem vở diễn qua nhiều bản dựng khác nhau chính là tình cảm thiêng liêng mà người dân Nam Bộ dành cho cụ Nguyễn Sinh Sắc.

Dù cụ vào Nam với cuộc sống thanh bạch của một người bốc thuốc, dạy học, nhưng nhân dân luôn xem cụ như một người cha, một bậc hiền nhân đáng kính.

Thể hiện sâu sắc cốt cách nhân vật

Vở diễn có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ, nổi bật là Nguyễn Thanh Toàn, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều xúc động vì anh chuyên hóa thân vào vai kép lão.

Anh sẽ thể hiện nhân vật đại diễn cho những người nông dân chân chất sẵn sàng hy sinh để gìn giữ nơi yên nghỉ của cụ đã khắc họa đậm nét đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.

Nghệ sĩ Nguyễn Thanh Toàn

Giá trị lớn nhất mà "Người giữ mộ" để lại chính là sức sống mãnh liệt của lòng yêu nước. Những câu vọng cổ da diết, tiếng đàn ngân vang hòa quyện với số phận nhân vật đã tạo nên chiều sâu cảm xúc đặc biệt cho tác phẩm.

"Vở diễn không dừng ở việc kể lại một câu chuyện lịch sử, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nhắc nhớ thế hệ hôm nay về sự hy sinh thầm lặng của cha ông để gìn giữ những giá trị thiêng liêng của đất nước.

Qua tác phẩm này, khán giả càng hiểu rõ hơn vì sao phần mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại Đồng Tháp được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt" - NSND Thanh Vy - vợ của cố soạn giả Phi Hùng nói.

Đó không chỉ là nơi an nghỉ của thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là biểu tượng của lòng dân Nam Bộ son sắt với cách mạng, đúng như lời Bác Hồ từng khẳng định: "Miền Nam luôn trong trái tim tôi".



