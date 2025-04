Tối nay, sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành và những điều cần lưu ý

Theo kế hoạch, tối nay (25-4) sẽ diễn ra buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025). Buổi sơ duyệt sẽ được bắt đầu vào lúc 19 giờ tại tuyến đường Lê Duẩn và một số tuyến đường lân cận.

Buổi sơ duyệt nhằm chuẩn bị tốt nhất cho lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 30-4 tới.

Để phục vụ cho buổi sơ duyệt, TP HCM sẽ cấm xe lưu thông, dừng đỗ từ 17 giờ 30 phút ngày 25-4 đến 1 giờ ngày 26-4 ở một số tuyến đường.

Việc cấm đường này áp dụng với cả người và xe - trừ lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho chương trình.

Đồ họa: CHI PHAN

Đồ họa: CHI PHAN

Trước đó, ban tổ chức đã thực hiện 2 buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành vào các đêm 18 và 22-4.

Mở màn là phần trình diễn trống hội với chủ đề "Bản hùng ca toàn thắng", do 1.000 diễn viên Đoàn nghệ thuật trống hội Học viện Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an) biểu diễn. Tiết mục đã được các diễn viên tập gần 3 tháng nay. Tiết mục có thời lượng 7 phút, quy tụ các loại trống như trống cái, trống sấm, trống con...

Tiếp đến là màn múa súng với chủ đề Đất nước trọn niềm vui và xếp hình nghệ thuật do đoàn Nghi lễ Quân đội thực hiện.

Tại buổi tổng hợp luyện lần thứ 2 đã có sự tham gia của lực lượng Quân đội Lào và Campuchia.

Đồ họa: CHI PHAN

Chi tiết hướng đi của các khối diễu binh

Hướng 1: Khối Nữ Quân nhạc, Khối Sĩ quan Đại diện 5 cánh quân, Khối Chiến sĩ Giải phóng quân, Khối Sĩ quan Lục quân, Khối Sĩ quan Hải quân, Khối Sĩ quan Phòng không - Không quân, Khối Sĩ quan Biên phòng.

Hướng 2: Khối Sĩ quan Cảnh sát biển, Khối Sĩ quan Hậu cần - Kỹ thuật, Khối Nữ sĩ quan Thông tin, Khối Nữ sĩ quan Quân y, Khối Chiến sĩ Tác chiến điện tử, Khối Lực lượng tác chiến không gian mạng, Khối Nữ gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Hướng 3: Khối Chiến sĩ Lục quân, Khối Chiến sĩ Tăng - Thiết giáp, Khối Chiến sĩ Đặc công, Khối Nữ chiến sĩ Biệt động, Khối Chiến sĩ Đặc nhiệm dù, Khối Nam Dân quân biển, Khối Nữ Du kích miền Nam, Khối Nữ Dân quân miền Bắc.

Hướng 4: Khối Sĩ quan Công an nhân dân, Khối Sĩ quan Cảnh sát nhân dân, Khối Sĩ quan Cảnh sát PCCC và CNCH, Khối Sĩ quan Không quân Công an nhân dân, Khối Nữ CSGT, Khối Sĩ quan Công an TP HCM, Khối Sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Khối Sĩ quan Cảnh sát Cơ động, Khối Nữ Cảnh sát Đặc nhiệm, Khối Chiến sĩ Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu, Khối Bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh.

Đồ họa: CHI PHAN

Công an TP HCM khuyến cáo người dân khi đi xem diễn binh, diễu hành vào sáng ngày 30-4 cần hạn chế phương tiện cá nhân, ưu tiên phương tiện công cộng và đi theo nhóm để hỗ trợ lẫn nhau. Người dân cần mặc trang phục gọn gàng, nghiêm túc, phù hợp với buổi lễ; mang theo vật dụng cần thiết như mũ, nước uống, quạt, khăn giấy, áo khoác nhẹ…

Khi xem diễu binh, diễu hành, người dân cần tuân theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng; không chen lấn, xô đẩy, mất trật tự; giữ gìn tư trang, vệ sinh môi trường chung… Ngoài ra, người dân có mặt sớm để chọn vị trí tốt.

Trong thời gian diễn ra sơ duyệt và tổng duyệt diễu binh, diễu hành, người dân chủ động điều chỉnh lộ trình phù hợp, không tụ tập đông người xung quanh khu vực hạn chế khi tổ chức hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt.

Người dân hạn chế mang theo những vật dụng không cần thiết khi đi vào khu vực diễn ra các sự kiện; các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong khu vực tổ chức sự kiện hạn chế các dịch vụ để tạo điều kiện cho công tác hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và tổ chức lễ chính thức diễn ra thành công.