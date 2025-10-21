Tối ngày 21-10, ồ ạt bị bán tháo, giá vàng rớt thẳng đứng

Tối ngày 21-10, theo giờ Việt Nam, diễn biến bất ngờ đã xảy ra trên thị trường vàng thế giới, khi giá vàng gần như rơi tự do. Đến 22 giờ, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.136 USD/ounce, giảm gần 220 USD so với phiên trước (5,02%).

Mốc thấp nhất trong phiên trước đó phải là vùng 4.080 USD/ounce, "bốc hơi" gần 300 USD so với phiên trước. Đây là mốc giảm sốc của giá vàng trong thời gian qua – sau chuỗi tăng nóng liên tiếp.

Đáng chú ý, đà giảm mạnh khiến giá vàng gần như rớt thẳng đứng trước áp lực bán tháo ồ ạt từ thị trường quốc tế. Lực cầu bắt đáy giúp kim loại quý phục hồi, nhưng vẫn đang mất khoảng 5% chỉ trong một phiên.

Trước đó, giới phân tích đã cảnh báo áp lực chốt lời của giá vàng sau nhiều tháng tăng liên tiếp. Chỉ tính từ tháng 8 tới nay, giá vàng đã tăng khoảng 30%, leo lên mốc đỉnh lịch sử quanh 4.380 USD/ounce – trước cú sập vào tối nay. Nếu so với mốc đỉnh lập vài ngày trước, giá vàng hiện đã mất khoảng 7%.

Trên các diễn đàn tối nay, nhiều nhà đầu tư bày tỏ sự bất ngờ, thậm chí sốc nặng trước đà lao dốc không phanh của giá vàng thế giới.

Riêng thị trường vàng trong nước đang tạm ngừng giao dịch. Tính tới cuối ngày hôm nay, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 151,5 triệu đồng/lượng, bán ra 152,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99%, Công ty SJC niêm yết mua vào 149,6 triệu đồng/lượng, bán ra 151,8 triệu đồng/lượng.

Sau cú lao dốc, giá vàng thế giới hiện quy đổi theo tỉ giá niêm yết chỉ còn 131,4 triệu đồng/lượng.

Nhiều thời điểm, giá vàng rớt thẳng đứng vào tối nay trên thị trường quốc tế



