Thời sự

Tối ưu hóa sự hài lòng

Bài và ảnh: PHẠM DŨNG

Việc nộp hồ sơ qua internet đã giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và nâng cao mức độ hài lòng

Ngày 5-9, Công an TP HCM tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2025.

Hơn 8,5 triệu hồ sơ nộp trực tuyến

Thông tin tại đây cho hay từ đầu năm 2025 đến nay, Công an thành phố tiếp nhận trên 9,5 triệu hồ sơ, trong đó, hồ sơ nộp trực tuyến chiếm hơn 8,5 triệu.

Để phục vụ nhu cầu của người dân, Công an TP HCM triển khai kịp thời văn bản về thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của Bộ Công an. Các đơn vị nghiệp vụ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đánh giá và đề xuất nhiều giải pháp thực hiện nhằm bảo đảm tỉ lệ hoàn thành cao nhất.

Đã có 190 thủ tục hành chính được công khai, 92 dịch vụ công trực tuyến được tiến hành hiệu quả. Đơn vị cũng tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến kỹ năng sử dụng hệ thống biên lai điện tử cho hàng trăm cán bộ CSGT; tập huấn quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống kiểm soát an ninh; triển khai bảo mật hệ thống thông tin báo cáo, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp đến công an cấp phường, xã.

Tối ưu hóa sự hài lòng- Ảnh 1.

Trong buổi đối thoại, các câu hỏi của người dân, doanh nghiệp đều được trả lời thấu đáo

Bên cạnh đó, Công an TP HCM thực hiện nghiêm chế độ làm việc sáng thứ bảy hằng tuần. Từ đây, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực như cấp, quản lý căn cước; đăng ký, quản lý cư trú; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; quản lý xuất nhập cảnh; phòng cháy - chữa cháy...

Cùng với nhiều nỗ lực khác, kết quả đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức thông qua 1.000 phiếu, tỉ lệ hài lòng đạt 100%, là chỉ dấu cho thấy công tác phục vụ người dân được bảo đảm.

Tại buổi đối thoại, hàng chục người dân, doanh nghiệp đã tham gia đặt câu hỏi về lĩnh vực cấp phiếu lý lịch tư pháp, căn cước, quy định về quản lý xuất nhập cảnh, an ninh - trật tự... Các câu hỏi đều được lãnh đạo phòng, ban liên quan của Công an TP HCM phản hồi cặn kẽ, thấu đáo.

Tiết kiệm công sức, thời gian

Theo tìm hiểu của phóng viên, cùng với ngành công an, nhiều ban, ngành, địa phương của TP HCM cũng nỗ lực trong công tác phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Đông Hưng Thuận, mỗi ngày có hàng trăm người đến làm thủ tục hành chính và được giải quyết trong ngày.

Bà Đàm Thị Chung, 75 tuổi, khi được hỏi đã cho biết được hướng dẫn nhiệt tình. Bà kể chồng bị bệnh, bản thân bà bán vé số và là trụ cột của gia đình. Bà tới đây làm thủ tục chứng thực hồ sơ để vay ngân hàng. "Được hướng dẫn, tôi điền hồ sơ dễ dàng và chỉ sau 5 phút, hồ sơ được tiếp nhận. Tôi ngồi chờ ký rồi về luôn" - bà Chung nói. Theo bà, việc chứng thực hồ sơ hiện nay đã đơn giản, không mất công đi lại nhiều lần, chờ đợi lâu như trước.

Tối ưu hóa sự hài lòng- Ảnh 2.

Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Đông Hưng Thuận, mỗi ngày có hàng trăm người đến làm thủ tục hành chính và được giải quyết trong ngày

Trường hợp khác là anh Nguyễn Ngọc Nguyên, 30 tuổi, cũng cần giấy tờ để vay vốn ngân hàng. Anh lên Cổng dịch vụ công quốc gia làm theo hướng dẫn rồi nhanh chóng nhận được tin nhắn từ bộ phận một cửa của thành phố thông báo UBND phường Đông Hưng Thuận đã tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả. Anh đến đúng hẹn và nói rất thoải mái khi được giải quyết như mong muốn.

Tương tự, chị Trần Tuyết Nhung đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Khánh Hội nhờ kiểm tra thông tin quy hoạch nơi mình ở.

Chị được tiếp nhận hồ sơ và kết quả cũng được thông báo qua tin nhắn bởi hệ thống một cửa TP HCM. "Công tác số hóa thủ tục hành chính giúp người dân tiết kiệm công sức, thời gian và tiền bạc. Quan trọng nữa là thái độ phục vụ của cán bộ, công chức khiến ai cũng hài lòng khi tiếp xúc" - chị Nhung nói. 

Mong muốn người dân đồng hành

Theo thượng tá Nguyễn Thị Việt Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM, các phòng nghiệp vụ đều có kênh thông tin trên mạng xã hội để tương tác với người dân và doanh nghiệp.

"Chúng tôi có đường dây nóng, số hotline để người dân trao đổi, gửi thắc mắc cần giải đáp. Cơ quan công an sẵn sàng giải quyết mọi khó khăn" - thượng tá Hà nói. Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM cho biết quá trình giải quyết thủ tục hành chính còn một số trở ngại, đồng thời bày tỏ mong muốn được người dân đồng hành trong việc này.


