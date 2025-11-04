AI giúp con người tối ưu năng suất, giảm tải áp lực và mở ra không gian sáng tạo mới. Nhưng chính điều này đặt ra câu hỏi: Trong kỷ nguyên công nghệ lên ngôi, "chất người" trong công việc sẽ được gìn giữ thế nào?

Theo ông Douglas Kuo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Abbott Việt Nam và Campuchia, Lào, Myanmar, công nghệ đang tái định hình cách con người sống, làm việc và kết nối. Ông cho rằng để thích ứng với giai đoạn này, doanh nghiệp (DN) cần nhìn lại chính mình. Việc thấu hiểu và vận dụng "nguyên tắc phát triển bền vững cho tương lai" sẽ giúp DN có tầm nhìn toàn diện hơn khi hoạch định chiến lược nhân sự.

Công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ con người giải quyết vấn đề. "Trong chiến lược xây dựng đội ngũ, điều quan trọng là tạo ra sự cộng hưởng giữa công nghệ, giá trị con người và văn hóa DN" - ông Douglas Kuo nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, bà Phạm Minh Hương - nhà sáng lập kiêm thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA - khẳng định "con người" chính là trung tâm của mọi quá trình chuyển đổi. Bà cho rằng trong bối cảnh biến động không ngừng, DN vừa phải đổi mới để thích ứng vừa cần gìn giữ giá trị cốt lõi để phát triển bền vững. Nếu thiếu định hướng rõ ràng, tổ chức rất dễ rơi vào trạng thái bế tắc, khi không biết nên tiếp tục giữ và thay đổi điều gì.

“Chuyển hóa nhưng không đánh mất bản sắc” sẽ trở thành định hướng cốt lõi cho sự phát triển của doanh nghiệp

Trong đó, mô hình chuyển đổi và tiếp nối như một cách tiếp cận giúp tổ chức "chuyển hóa nhưng không đánh mất bản sắc". Chuyển đổi không đồng nghĩa với phá bỏ cái cũ mà là quá trình chọn lọc, giữ lại những giá trị nền tảng đã làm nên bản sắc của tổ chức, đồng thời thay đổi những yếu tố không còn phù hợp để thích nghi với bối cảnh mới. "Bản chất của chuyển đổi thật sự là một tiến trình tự nhiên, có ý thức và có định hướng rõ ràng, nơi đổi mới được nuôi dưỡng trên nền tảng những giá trị bền vững đã có" - bà Hương nói.

Ở hội thảo The Makeover 2025 do Công ty CP Kết nối nhân tài (Talentnet) tổ chức mới đây tại TP HCM, bà Tiêu Yến Trinh - Tổng Giám đốc Talentnet - nhận định Việt Nam đang bước vào "thời khắc vàng" để bứt phá nhờ AI và công nghệ. Theo khảo sát mới công bố của Talentnet, chỉ 2% người lao động "không quan tâm" đến AI, trong khi 90% DN đã hoặc đang xây dựng quy định về việc ứng dụng AI trong hoạt động. Điều này cho thấy nhận thức và tốc độ chuyển đổi số tại Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ.

Nhưng bà cũng nhấn mạnh trong một thế giới nơi công nghệ có thể sao chép gần như mọi thứ, trải nghiệm và bản sắc con người vẫn là điều không thể thay thế. Công nghệ giúp chúng ta đi nhanh, nhưng tầm nhìn và bản lĩnh con người mới giúp chúng ta đi xa.