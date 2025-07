Tom Cruise tay trong tay tình tứ mỹ nhân trẻ

Tom Cruise và Ana de Armas xác nhận yêu đương

Truyền thông giải trí phương Tây mới đây thông tin Tom Cruise và Ana de Armas dường như đã xác nhận chuyện tình lãng mạn bằng cử chỉ tình tứ, công khai nắm tay nhau đi dạo thị trấn Woodstock, Vermont ở Mỹ.

Tom Cruise và Ana de Armas đi dạo

Cả hai công khai tay nắm tay

Cặp đôi mặc giản dị

Cánh săn ảnh chụp được cảnh họ mặc giản dị cùng đi dạo, mua sắm và sau đó dừng lại ăn kem. Đại diện phát ngôn của cặp đôi chưa lên tiếng bình luận về vụ việc.

Dẫu vậy, việc Tom Cruise công khai thể hiện cử chỉ thân mật cùng Ana de Armas được cho là dấu hiệu xác nhận tình cảm. Bởi tài tử vốn kín tiếng chuyện riêng tư, không công khai thể hiện tình cảm thân mật cùng với những mỹ nhân từng bị đồn thổi khác.

Tom Cruise và Ana de Armas bị đồn hẹn hò vào tháng 2 sau khi họ được phát hiện đi ăn tối cùng nhau tại London - Anh. Thời điểm đó, họ cũng không lên tiếng về tin đồn hò hẹn nhưng một số nguồn tin thân cận tiết lộ rằng cả hai chỉ thảo luận về chuyện có thể hợp tác trong tương lai.

Tình sử của mỹ nhân Ana de Armas

Vào tháng 5, giới mê phim lại xôn xao khi Tom Cruise xuất hiện tại tiệc sinh nhật của mỹ nhân màn ảnh Ana de Armas và sau đó còn cùng nhau dự sinh nhật của David Beckham. Đầu tháng 7, cả hai được phát hiện tận hưởng kỳ nghỉ riêng tư tại Tây Ban Nha. Họ cũng đến xem buổi hòa nhạc của Oasis ở London.

Ana de Armas

Ana de Armas sinh năm 1988 tại Havana, Cuba. Cô đã từng tham gia nhiều phim: "Blade Runner 2049", "Knive Out", "Blonde", "No time to Die"…

Người đẹp từng có cuộc hôn nhân với tài tử kiêm người mẫu Tây Ban Nha Marc Clotet từ năm 2011 đến 2013. Cô cũng từng hẹn hò cùng Ben Affleck, giám đốc Tinder Paul Boukadakis, luật sư Manuel Anido Cuesta…