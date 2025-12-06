Tôn vinh điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tối 6-12, tại tỉnh Tây Ninh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tổ chức chương trình tôn vinh 27 điển hình và 4 mô hình tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đây là những cá nhân, đơn vị đã có những việc làm ý nghĩa, đem lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa trong xã hội.

Giao lưu với các gương điển hình

Với chủ đề “Hạnh phúc - đích đến của mọi nỗ lực”, chương trình khẳng định lý tưởng của Đảng ta là phấn đấu đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Đây vừa là mục tiêu, vừa là đích đến, là thành quả mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã, đang và sẽ nỗ lực đạt được.

Tại chương trình, các đại biểu đã chứng kiến những câu chuyện đầy ấn tượng, cảm động về những tấm gương học tập và làm theo Bác. Đó là người chiến sĩ luôn bảo vệ bình yên cho nhân dân; là người thầy giáo lo cho đàn em từng bữa ăn, giấc ngủ; là người bác sĩ tận tâm vì sức khỏe bệnh nhân; là người cán bộ xã ngày đêm lo cho dân...

Chính những tấm gương tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân và tinh thần tương thân, tương ái, “cho đi là còn mãi” này đã tạo nên những chuyển biến tích cực, củng cố niềm tin, niềm hy vọng và mang lại hạnh phúc cho nhân dân.

Đại úy Nguyễn Thế Ngời - Phó trưởng Công an xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh - luôn bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu xây dựng và triển khai các kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến kiến thức, pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân, giúp đỡ họ nâng cao đời sống.

“Chúng tôi vừa tiến hành tặng cờ Tổ quốc để người dân treo dọc tuyến biên giớ. Đó không chỉ là niềm kiêu hãnh, tự hào mà còn là lời khẳng định vững chắc về chủ quyền lãnh thổ và lời thề bảo vệ từng tấc đất, quê hương của người chiến sĩ. Hạnh phúc chính là được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, chung sức mang lại ấm no, hạn phúc cho nhân dân và suốt đời cống hiến cho những giá trị cao đẹp ấy” - đại úy Nguyễn Thế Ngời nhấn mạnh.