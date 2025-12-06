HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tôn vinh điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thanh Thảo

(NLĐO) - Với chủ đề “Hạnh phúc - đích đến của mọi nỗ lực”, chương trình khẳng định lý tưởng của Đảng ta là phấn đấu đem lại hạnh phúc cho nhân dân

Tối 6-12, tại tỉnh Tây Ninh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tổ chức chương trình tôn vinh 27 điển hình và 4 mô hình tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đây là những cá nhân, đơn vị đã có những việc làm ý nghĩa, đem lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa trong xã hội.

Tôn vinh điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Tôn vinh điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Giao lưu với các gương điển hình

Với chủ đề “Hạnh phúc - đích đến của mọi nỗ lực”, chương trình khẳng định lý tưởng của Đảng ta là phấn đấu đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Đây vừa là mục tiêu, vừa là đích đến, là thành quả mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã, đang và sẽ nỗ lực đạt được. 

Tại chương trình, các đại biểu đã chứng kiến những câu chuyện đầy ấn tượng, cảm động về những tấm gương học tập và làm theo Bác. Đó là người chiến sĩ luôn bảo vệ bình yên cho nhân dân; là người thầy giáo lo cho đàn em từng bữa ăn, giấc ngủ; là người bác sĩ tận tâm vì sức khỏe bệnh nhân; là người cán bộ xã ngày đêm lo cho dân...

Chính những tấm gương tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân và tinh thần tương thân, tương ái, “cho đi là còn mãi” này đã tạo nên những chuyển biến tích cực, củng cố niềm tin, niềm hy vọng và mang lại hạnh phúc cho nhân dân. 

Tôn vinh điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Đại úy Nguyễn Thế Ngời - Phó trưởng Công an xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh - luôn bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu xây dựng và triển khai các kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến kiến thức, pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân, giúp đỡ họ nâng cao đời sống.

“Chúng tôi vừa tiến hành tặng cờ Tổ quốc để người dân treo dọc tuyến biên giớ. Đó không chỉ là niềm kiêu hãnh, tự hào mà còn là lời khẳng định vững chắc về chủ quyền lãnh thổ và lời thề bảo vệ từng tấc đất, quê hương của người chiến sĩ. Hạnh phúc chính là được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, chung sức mang lại ấm no, hạn phúc cho nhân dân và suốt đời cống hiến cho những giá trị cao đẹp ấy” - đại úy Nguyễn Thế Ngời nhấn mạnh.

Tôn vinh điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Ông Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, ông Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - nhấn mạnh đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Chúng ta quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh và lan rộng phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với cơ chế, phương pháp mới; chuyển đổi mạnh mẽ từ chiều rộng sang chiều sâu, có nhiều sáng tạo, đột phá, tạo ra nhiều kết quả thực chất, lấy hạnh phúc, sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất. 


Tôn vinh điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh 5.

  
Tôn vinh điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh 6.

Tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu

Theo ông Ngô Đông Hải, trong giai đoạn mới, việc học tập và làm theo gương Bác sẽ chuyển sang thực hành, nêu gương và tự soi, tự sửa; để việc học thực sự trở thành ý thức tự thân và lối sống tự giác, thường xuyên, trở thành văn hóa lãnh đạo, phương pháp hành động và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; gắn chặt việc làm theo với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề nóng, khó, kéo dài, củng cố niềm tin của nhân dân. 

Chúng ta sẽ tiếp tục tôn vinh, lan tỏa những điển hình học và làm theo gương Bác, để tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hệ giá trị cốt lõi, chuẩn mực văn hóa chính trị và là động lực tinh thần mạnh mẽ...

Cùng ngày, Đoàn Đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam và Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, tỉnh Tây Ninh. 

Giao lưu các điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Giao lưu các điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(NLĐO) - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Chương trình Giao lưu các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phải khắc phục "bệnh" lười suy nghĩ, ngại học tập

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương cần đi đầu khắc phục "bệnh" lười suy nghĩ, ngại học tập, nghiên cứu…

Đoàn công tác TP HCM tặng sách, thiết bị học tập và học bổng cho học sinh Đặc khu Côn Đảo

(NLĐO)- Trong dịp tổ chức chương trình tri ân tại Đặc khu Côn Đảo, lãnh đạo TP HCM đã trao tặng sách, thiết bị học tập và học bổng cho học sinh

