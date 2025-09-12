HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Tôn vinh GS Nguyễn Đình Hối - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TP HCM

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Giải thưởng ghi nhận những người có cống hiến quan trọng đối với y tế khu vực châu Á.

Tại lễ bế mạc Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á lần thứ 24 do Bộ Y tế Việt Nam phối hợp với Hiệp hội quản lý Bệnh viện châu Á tổ chức vào tối 11-9, ban tổ chức đã trao giải thưởng Cống hiến trọn đời (Lifetime Achievement Award) cho Nhà giáo Nhân dân, GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TP HCM, nguyên giám đốc đầu tiên của Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - vì những đóng góp của ông đối với sự nghiệp y tế Việt Nam.

GS Nguyễn Đình Hối, nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP HCM, được trao giải thưởng cống hiến - Ảnh 1.

Nhà giáo Nhân dân, GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối được vinh danh và trao giải thưởng Cống hiến trọn đời

Đây là giải thưởng uy tín của hội nghị, sự ghi nhận của Bộ Y tế và Hiệp Hội Quản lý bệnh viện châu Á, đặc biệt dành cho những người có cống hiến quan trọng đối với y tế khu vực châu Á. Hội đồng xét giải đã nhất trí bầu chọn GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối theo đề nghị của Bộ Y tế.

GS Nguyễn Đình Hối, nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP HCM, được trao giải thưởng cống hiến - Ảnh 2.

GS Nguyễn Đình Hối thăm khám người bệnh

Sau khi tốt nghiệp tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 1960, từ năm 1993-2007, ông được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TP HCM. Dù gánh vác trọng trách quản lý, GS Nguyễn Đình Hối vẫn giữ vững tinh thần của một nhà giáo và thầy thuốc. 

Trong sự nghiệp, ông là Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học và sau đại học, hướng dẫn 23 luận án tiến sĩ, 9 chuyên khoa cấp II, 12 luận văn thạc sĩ cùng nhiều luận văn chuyên khoa cấp I và nội trú; chủ biên 10 tập giáo trình, 5 sách chuyên khảo; chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp bộ và công bố hơn 70 báo cáo khoa học. 

Ông còn đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Khoa học kỹ thuật của trường, Trưởng Trung tâm Phẫu thuật Gan Mật thuộc Trung tâm Y tế chuyên sâu và là Chủ tịch của nhiều hội thảo về lĩnh vực y, dược trong nước và quốc tế.

GS Nguyễn Đình Hối, nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP HCM, được trao giải thưởng cống hiến - Ảnh 3.

Nhà giáo Nhân dân, GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối cùng các thế hệ tiếp nối

Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á lần thứ 24 năm 2025 thu hút trên 1.500 đại biểu từ trên 30 quốc gia, gồm các diễn giả, nhà quản lý, lãnh đạo các bệnh viện hàng đầu trong khu vực và các nhà cung cấp giải pháp hỗ trợ y tế tên tuổi trên thế giới tham dự. 

Hội nghị nhằm giúp các chủ sở hữu bệnh viện, giám đốc điều hành, giám đốc, bác sĩ và các lãnh đạo y tế có được những hiểu biết về tư duy quản lý mảng chăm sóc sức khỏe, an toàn người bệnh, trải nghiệm người bệnh, trải nghiệm nhân viên y tế, hệ thống thực hành và các giải pháp tốt nhất từ khắp thế giới, đồng thời tạo ra một diễn đàn kết nối ở châu Á.

Nhiều phần thưởng cao quý của GS Nguyễn Đình Hối

Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhì năm 1985, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, Huân chương Lao động hạng nhì năm 2002 và 2009, danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 1996, giải thưởng khoa học sáng tạo công nghệ năm 2006, giải thưởng Tôn Thất Tùng năm 2004 vì những đóng góp to lớn vào sự phát triển của ngành ngoại khoa Việt Nam.


    Thông báo