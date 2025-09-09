Tôn vinh nghệ nhân ẩm thực, khẳng định thương hiệu Việt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Tôn vinh nghệ nhân ẩm thực, khẳng định thương hiệu Việt

Tin, ảnh: Kim Ngân

(NLĐO) - Chương trình xét tặng Danh hiệu Văn hoá Ẩm thực Việt Nam kỳ vọng tạo động lực phát triển ngành và tôn vinh sự cống hiến của những người đi đầu.

Ngày 9-9, tại TP HCM, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA) công bố khởi động Chương trình Xét tặng các Danh hiệu Văn hóa Ẩm thực Việt Nam. Sự kiện được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt trong việc bảo tồn, phát huy và tôn vinh những giá trị tinh hoa của ẩm thực dân tộc. 

Đây là lần đầu tiên một chương trình vinh danh quy mô toàn quốc trong lĩnh vực văn hóa ẩm thực được tổ chức tại Việt Nam.

Theo VCCA, các danh hiệu quan trọng được xét tặng bao gồm: Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, Nghệ nhân Tinh hoa Văn hoá Ẩn thực Việt Nam, Nghệ nhân Quốc gia Văn hóa Ẩm thực Việt Nam. 

Tôn vinh nghệ nhân ẩm thực, khẳng định thương hiệu Việt- Ảnh 1.

Đại diện Hội đồng chuyên môn Chương trình xét tặng các Danh hiệu Văn hoá Ẩm thực Việt Nam trả lời báo chí

Những danh hiệu này nhằm ghi nhận và tri ân các cá nhân có uy tín, có nhiều đóng góp nổi bật trong việc lưu giữ, sáng tạo và lan tỏa tinh hoa ẩm thực truyền thống. 

Ngoài ra, chương trình cũng vinh danh hai hạng mục đặc biệt: Nhà nghiên cứu Văn hóa Ẩm thực Việt Nam và Đại sứ Văn hóa Ẩm thực Việt Nam - những nhân tố có vai trò quan trọng trong việc quảng bá văn hóa ẩm thực ra khu vực và thế giới.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch VCCA, nhấn mạnh: "Việc vinh danh các danh hiệu văn hóa ẩm thực không chỉ là sự tri ân đối với những nghệ nhân, đầu bếp gìn giữ bếp lửa quê hương, mà còn là chiến lược để khẳng định thương hiệu ẩm thực Việt Nam trên bản đồ thế giới. Đây là nguồn động lực mạnh mẽ đưa ẩm thực Việt trở thành điểm đến hàng đầu về văn hóa và du lịch". 

Tôn vinh nghệ nhân ẩm thực, khẳng định thương hiệu Việt- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch VCCA, cho biết chương trình xét tặng còn thúc đẩy hoạt đồng truyền nghề, đào tạo thế hệ trẻ

Điểm nhấn quan trọng của chương trình là quy trình xét chọn hoàn toàn minh bạch, phi lợi nhuận và phi thương mại. Các ứng viên hoặc đơn vị đề cử không phải nộp bất kỳ khoản phí nào. Hội đồng thẩm định sẽ bao gồm các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ nhân đầu ngành và đại diện cơ quan quản lý văn hóa.

Tôn vinh nghệ nhân ẩm thực, khẳng định thương hiệu Việt- Ảnh 4.

Chương trình xét tặng các Danh hiệu Văn hoá Ẩm thực Việt Nam đánh dấu sự nâng tầm vị thế của nghề ẩm thực

Thông qua hoạt động này, VCCA hướng tới việc xây dựng một thương hiệu ẩm thực quốc gia, khuyến khích xã hội nhìn nhận đúng giá trị của ẩm thực không chỉ ở khía cạnh văn hóa, tinh thần, mà còn là động lực phát triển kinh tế, du lịch và công nghiệp sáng tạo. 

Đồng thời, đây cũng được xem là bước khởi đầu để tiến tới xây dựng Giải thưởng Ẩm thực Quốc gia, góp phần đưa ẩm thực Việt Nam vươn tầm thế giới.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ, ý kiến cộng đồng và chấm điểm kéo dài từ ngày 10-8 đến ngày 30-10. Lễ vinh danh Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 11-2025.

Hiệp hội Văn hoá Ẩm thực Việt Nam (VCCA) được thành lập theo Quyết định 1366/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ, là Hiệp hội quốc gia trực thuộc sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Với chức năng tập hợp, đại diện và phát huy sức mạnh của các nghệ nhân, doanh nghiệp, những người tâm huyết vì văn hóa ẩm thực Việt Nam, VCCA đã không ngừng đóng góp tích cực cho đời sống xã hội, từ gìn giữ bản sắc đến quảng bá ẩm thực ra thế giới.

Với sứ mệnh "nâng tầm văn hóa ẩm thực Việt Nam trở thành ngành kinh tế văn hóa, góp phần phát triển đất nước", VCCA đã khẳng định vị trí quan trọng của mình trong việc bảo tồn, sáng tạo, tôn vinh giá trị ẩm thực dân tộc.


Tin liên quan

Khai mạc Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2024

Khai mạc Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2024

(NLĐO)- Với chủ đề “Hà Nội kết nối năm châu”, Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2024 quy tụ 80 gian hàng đến từ Hà Nội và một số tỉnh, thành

Phát huy giá trị tinh hoa ẩm thực Việt

Tinh hoa ẩm thực phở Hà Nội, phở Nam Định và mỳ Quảng cùng nhiều món ngon khác được kỳ vọng sẽ giúp ẩm thực Việt có vị trí quan trọng trên bản đồ ẩm thực thế giới

Món ngon 3 miền hội tụ ở "Kinh đô ẩm thực"

(NLĐO)-Các món ngon 3 miền như nem công - chả phụng, nem tươi lá gấc, món cuốn và xôi chiên phồng Nam Bộ đã hội tụ tại "Huế - Kinh đô ẩm thực".

Ẩm thực Việt Nam văn hóa ẩm thực tôn vinh nghệ nhân ẩm thực
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo