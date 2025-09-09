Tôn vinh nghệ nhân ẩm thực, khẳng định thương hiệu Việt

Ngày 9-9, tại TP HCM, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA) công bố khởi động Chương trình Xét tặng các Danh hiệu Văn hóa Ẩm thực Việt Nam. Sự kiện được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt trong việc bảo tồn, phát huy và tôn vinh những giá trị tinh hoa của ẩm thực dân tộc.

Đây là lần đầu tiên một chương trình vinh danh quy mô toàn quốc trong lĩnh vực văn hóa ẩm thực được tổ chức tại Việt Nam.

Theo VCCA, các danh hiệu quan trọng được xét tặng bao gồm: Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, Nghệ nhân Tinh hoa Văn hoá Ẩn thực Việt Nam, Nghệ nhân Quốc gia Văn hóa Ẩm thực Việt Nam.

Đại diện Hội đồng chuyên môn Chương trình xét tặng các Danh hiệu Văn hoá Ẩm thực Việt Nam trả lời báo chí



Những danh hiệu này nhằm ghi nhận và tri ân các cá nhân có uy tín, có nhiều đóng góp nổi bật trong việc lưu giữ, sáng tạo và lan tỏa tinh hoa ẩm thực truyền thống.

Ngoài ra, chương trình cũng vinh danh hai hạng mục đặc biệt: Nhà nghiên cứu Văn hóa Ẩm thực Việt Nam và Đại sứ Văn hóa Ẩm thực Việt Nam - những nhân tố có vai trò quan trọng trong việc quảng bá văn hóa ẩm thực ra khu vực và thế giới.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch VCCA, nhấn mạnh: "Việc vinh danh các danh hiệu văn hóa ẩm thực không chỉ là sự tri ân đối với những nghệ nhân, đầu bếp gìn giữ bếp lửa quê hương, mà còn là chiến lược để khẳng định thương hiệu ẩm thực Việt Nam trên bản đồ thế giới. Đây là nguồn động lực mạnh mẽ đưa ẩm thực Việt trở thành điểm đến hàng đầu về văn hóa và du lịch".

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch VCCA, cho biết chương trình xét tặng còn thúc đẩy hoạt đồng truyền nghề, đào tạo thế hệ trẻ

Điểm nhấn quan trọng của chương trình là quy trình xét chọn hoàn toàn minh bạch, phi lợi nhuận và phi thương mại. Các ứng viên hoặc đơn vị đề cử không phải nộp bất kỳ khoản phí nào. Hội đồng thẩm định sẽ bao gồm các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ nhân đầu ngành và đại diện cơ quan quản lý văn hóa.

Chương trình xét tặng các Danh hiệu Văn hoá Ẩm thực Việt Nam đánh dấu sự nâng tầm vị thế của nghề ẩm thực

Thông qua hoạt động này, VCCA hướng tới việc xây dựng một thương hiệu ẩm thực quốc gia, khuyến khích xã hội nhìn nhận đúng giá trị của ẩm thực không chỉ ở khía cạnh văn hóa, tinh thần, mà còn là động lực phát triển kinh tế, du lịch và công nghiệp sáng tạo.

Đồng thời, đây cũng được xem là bước khởi đầu để tiến tới xây dựng Giải thưởng Ẩm thực Quốc gia, góp phần đưa ẩm thực Việt Nam vươn tầm thế giới.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ, ý kiến cộng đồng và chấm điểm kéo dài từ ngày 10-8 đến ngày 30-10. Lễ vinh danh Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 11-2025.

Hiệp hội Văn hoá Ẩm thực Việt Nam (VCCA) được thành lập theo Quyết định 1366/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ, là Hiệp hội quốc gia trực thuộc sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Với chức năng tập hợp, đại diện và phát huy sức mạnh của các nghệ nhân, doanh nghiệp, những người tâm huyết vì văn hóa ẩm thực Việt Nam, VCCA đã không ngừng đóng góp tích cực cho đời sống xã hội, từ gìn giữ bản sắc đến quảng bá ẩm thực ra thế giới. Với sứ mệnh "nâng tầm văn hóa ẩm thực Việt Nam trở thành ngành kinh tế văn hóa, góp phần phát triển đất nước", VCCA đã khẳng định vị trí quan trọng của mình trong việc bảo tồn, sáng tạo, tôn vinh giá trị ẩm thực dân tộc.



