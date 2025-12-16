Tôn vinh tinh hoa ẩm thực Hà Nội

Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025 với chủ đề "Hà Nội - Hành trình ẩm thực kết nối sáng tạo" sẽ diễn ra tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội từ ngày 19 đến 21-12.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai phát biểu tại họp báo

Lễ hội là sự kiện thường niên được UBND Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp báo chiều 16-12 tại Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết, từ Hà Nội 36 phố phường đến một Hà Nội mở rộng địa giới hành chính với sự kết tinh của văn hóa xứ Đoài đã khiến cho văn hóa Hà Nội nói chung và ẩm thực Hà Nội nói riêng trở nên phong phú, đa dạng. Từ năm 2014, Thành phố đã tổ chức kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể, trong đó hàng trăm di sản ẩm thực đã được nhận diện, đưa vào danh mục của Thành phố.

"Việc ghi danh di sản văn hóa phi vật thể vào danh mục Quốc gia không chỉ là vinh danh những giá trị di sản mà còn là giải pháp bảo vệ hiệu quả, phát huy và biến di sản thành tài sản, nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa một cách bền vững, góp phần nâng cao đời sống kinh tế địa phương"- bà Lê Thị Ánh Mai nhấn mạnh.

Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025 mang tới nhiều hoạt động phong phú với 60 không gian giới thiệu ẩm thực Hà Nội và sản phẩm ẩm thực vùng miền

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, đến nay, Hà Nội có 7 di sản ẩm thực đã được ghi danh trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, gồm: phở Hà Nội; nghề làm cốm Mễ Trì (phường Tứ Liêm); nghề làm trà sen Quảng An (phường Tây Hồ); nghề làm xôi Phú Thượng (phường Phú Thượng); nghề làm bánh cuốn Thanh Trì (phường Vĩnh Hưng); tri thức nấu cỗ Bát Tràng (xã Bát Tràng).

Tại Lễ khai mạc diễn ra vào tối 19-12, Ban tổ chức sẽ công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh "Tri thức chế biến và thưởng thức chả cá Lã Vọng (thành phố Hà Nội)" vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Tại đây, người dân và du khách sẽ được gặp gỡ gia đình dòng họ Đoàn và nghe kể câu chuyện 6 đời đã tạo nên món ăn in sâu trong tâm thức người Hà Nội.

Đánh giá tiềm năng di sản ẩm thực trong phát triển công nghiệp văn hóa, PGS-TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia cho rằng, 81% du khách sẵn sàng bỏ tiền để thưởng thức văn hóa ẩm thực của điểm đến. Điều đó cho thấy ẩm thực không chỉ là tài nguyên văn hóa mà còn là sản phẩm du lịch độc đáo, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, cũng như làm nên bản sắc văn hóa dân tộc.

Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025 mang tới nhiều hoạt động phong phú với 60 không gian giới thiệu ẩm thực Hà Nội và sản phẩm ẩm thực vùng miền, giúp du khách và nhân dân Thủ đô thưởng thức nhiều món ngon đặc sắc. Theo bà Phạm Thị Lan Anh, Trưởng phòng Quản lý Di sản, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, bên cạnh không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa, ẩm thực, lễ hội còn có chương trình tọa đàm chuyên đề "Giao lưu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực – phát triển văn hóa ẩm thực".

Bên cạnh đó còn có nhiều hoạt động trình diễn của các nghệ nhân, các cuộc thi nhanh giữa học sinh các trường học trong lĩnh vực chế biến món ăn. Người dân và du khách còn được thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm ảnh, trình diễn di sản ẩm thực như: gói bánh chưng, nấu cỗ Bát Tràng, ướp chè sen Tây Hồ, quy trình làm cốm, nấu xôi Phú Thượng, bún ốc nguội, hướng dẫn làm ô mai, mứt, nấu cháo se…

Điểm nhấn của lễ hội lần này là không gian check in "Vạn lời tự hào", nơi người dân và du khách gửi gắm những lời chia sẻ, niềm tự hào dành cho phở Việt. Ông Shimamura Masafumi, Giám đốc Khối Marketing Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam bày tỏ khi mỗi người cùng góp một lời tự hào, phở không chỉ là món ăn quen thuộc mà sẽ trở thành niềm tự hào chung, được cộng đồng cùng gìn giữ và lan tỏa ra thế giới.