Tôn vinh tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến

Đây là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động của tổ chức Công đoàn chào mừng kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành tham dự.

Chương trình nhằm tôn vinh tinh thần đổi mới sáng tạo, trí tuệ và khát vọng cống hiến của hàng chục triệu đoàn viên Công đoàn, CNVC-LĐ trong công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng; là hành động thiết thực hưởng ứng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thể hiện quyết tâm của đoàn viên - lao động và tổ chức Công đoàn đồng hành với cả nước, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội trên 8% của năm 2025, tạo đà cho tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026 - 2030.

Ngày hội diễn ra với chuỗi các hoạt động sôi nổi, thiết thực, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, dấn thân và cống hiến của đoàn viên - lao động cả nước. Triển lãm "Hành trình sáng tạo - Khát vọng vươn mình" chính thức khai mạc, quy tụ 80 gian trưng bày những sản phẩm, mô hình, sáng kiến tiêu biểu trên phạm vi toàn quốc, trải dài ở nhiều lĩnh vực trọng yếu: chuyển đổi số, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, cải tiến kỹ thuật, giáo dục - y tế - hành chính công, dịch vụ - logistics - tài chính…

Các gian trưng bày được thiết kế như những "không gian sáng tạo mở", nơi giới thiệu sản phẩm hỗ trợ, mô hình minh họa, khu trải nghiệm số và khu tương tác trực tiếp với khách tham quan. Mỗi gian trưng bày là một câu chuyện đổi mới, khắc họa nỗ lực không ngừng vươn lên, đóng góp vào sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tiếp nhận 114 sáng kiến từ 29 LĐLĐ tỉnh, thành, ngành trung ương và tương đương. Trong số này, 10 tác giả tiêu biểu được đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen; 42 cá nhân xuất sắc được trao Bằng Lao động sáng tạo - danh hiệu cao quý ghi nhận đóng góp nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

Tối cùng ngày, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức lễ vinh danh, trao Giải thưởng "Doanh nghiệp vì người lao động năm 2025" cho 28 doanh nghiệp tiêu biểu.